Kumosimme 15 vanhentunutta tyylisääntöä – nämä tunkkaiset vaateneuvot voi jo unohtaa

Mitkä värit minulle sopivat? Entä, jos toppi paljastaa allit? Mikä on imarteleva helman mitta? Villi vastaus: ihan sama! Listasimme 15 tyylisääntöä, jotka voi huoletta jättää menneeseen.

1. Vaakaraita leventää, pysty hoikistaa

Ikiaikainen pukeutumisohje kertoo leventävästä ja lyhentävästä vaakaraidasta ja pidentävästä ja hoikistavasta pystyraidasta.

Optisen illuusion olemassaolon voi hyväksyä – ja jättää sen jälkeen aivan omaan arvoonsa. Ylle voi ja saa pukea ihan mihin suuntaan kulkevaa raitaa tahansa.

Vaakaraitaa vaikka päästä varpaisiin!

2. Ei farkkua farkun kanssa

Tupladenim vuorottelee vuodesta riippuen trendien huipulla ja suurena muotimokana. Trendien vaihtelusta viis: jos kokodenim miellyttää omaa silmää, anna mennä.

Supercoolina farkkuasussa.

3. Peitä allit, peitä vatsa

Tyyliohjeiden perimmäinen tarkoitus on yleensä opettaa, että vaatteen kuuluu olla mahdollisimman imarteleva. Toisin sanoen: vaatteen pitää saada ihminen näyttämään hoikemmalta tai ei ainakaan todellista kokoaan suuremmalta. Jo nuoruudessa meille on toitotettu, että jos vaate paljastaa esimerkiksi vatsakummun tai pehmeät allit, on parempi valita muu vaate.

Tämä ajatus joutaa roskikseen, sanomme me. Kehoja on kaikenlaisia, eikä niitä tarvitse yrittää häivyttää vaatteilla.

Hihaton liivitrenssi, mikä ihana kesävaate – ihan kenelle tahansa.

4. Valkoinen suurentaa

Musta vaate saa näyttämään pienemmältä, valkoinen suuremmalta. Jonkun mielestä asia voi olla näin, mutta mitä sitten? Olennaista pukeutumisessa on se, minkä värisistä vaatteista itse pitää.

Tässä ollaan ihanan muhkeana valkoisessa.

5. Keltainen ei sovi kalvakalle

Keltainen väri on vaikea hyvin vaaleaihoiselle, sanotaan. Ajatuksen voi kuitata olankohautuksella – ja marssia sen jälkeen ensimmäisen keltaisen vaatteen luo. Sitruunaa, auringon sävyjä tai hailakkaa keltaista voi pukea ylle jokainen, joka kyseisistä väreistä pitää.

Voisimmeko alkaa yhteistuumin ajatella, että mikään väri ei ole millekään ihonsävylle pannassa?

6. Älä yhdistä montaa eri kuosia

Valitse yksi kuosillinen vaate asukokonaisuuteen, jotta tyylistä ei tule sekamelska. Höpö höpö! Mitä useampi kuosi ja väri, sen hauskempi.

Kokeile tätä asuhaastetta: valitse jokaiseen vaatteeseen ja vielä asusteeseenkin eri kuosi.

7. Peitä ja paljasta sopivassa suhteessa

Jos paljastat säärtä, peitä vartaloa enemmän ylhäältä, ja jos paljastat yläkroppaa, peitä jalat. Kuulostaako tutulta?

Ehdotamme, että ohjenuoraksi voisi ottaa ennemmin fiiliksen: paljasta ja peitä sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä.

Caro Daurilla näyttää olleen minimekkofiilis.

8. Hopea ja kulta eivät sovi yhteen

Tyyliohjeet kertovat, että asuun kannattaa valita joko kultaa tai hopeaa, mutta ei molempia samaan aikaan. Ai niinkö? Entäs, jos on eri mieltä?

Kullan ja hopean liitto voi olla superupea.

9. Tietyt helmanmitat imartelevat

Meille on opetettu, että hameen helman on hyvä päättyä esimerkiksi juuri polven ylle tai aivan pohkeen paksuimpaan kohtaan. Väitteen mukaan vääränmittainen hame voi tehdä vartalon mittasuhteista ”epäedulliset”.

Se on kuitenkin jäänyt epäselväksi, mitä seurauksia tämä epäedulliseksi väitetty look muka tuo kantajalleen. Jos joku tyylipoliisi katsoo vinoon, katsokoon rauhassa.

Yllätys: hameen helma voi kuin voikin yltää mihin tahansa kohtaan säärtä.

10. Älä pue väljää ylä- ja alaosaa yhteen

Jos alaosa on väljä, kannattaa sen pariksi valita tyköistuvampi yläosa. Ja jos yläosa on tyköistuva, ei sen kanssa pidä pukea vartaloa nuolevaa alaosaa. Tämän tyylisäännön mukaan on parempi, jos toinen puoli vartalosta verhotaan tiukkaan ja toinen väljään vaatteeseen – kas näin pysyy tasapaino.

Vai voisiko olla niin, että mieli pysyy paremmin tasapainossa, jos päälleen voi valita ihan mitä juuri sinä päivänä huvittaa?

Rento päivä!

11. Kompensoi kokoa laukulla

Joskus on ajateltu, että pienikokoisen ihmisen kannattaisi valita kainaloon pienikokoinen laukku, jotta ei näyttäisi mittasuhteiden ansiosta vielä entistä pikkuruisemmalta. Sama on pätenyt toiseen suuntaan: isokokoisella ihmisellä pieni laukku korostaa vartalon kokoa.

Eipä tähän voi muuta sanoa: hohhoijaa.

Pistäähän se hymyilyttämään, kun laukun valitsee ihan oman mielensä mukaan!

12. Ei tummansinistä tai -ruskeaa mustan kanssa

Oletko kuullut, ettei mustaan kannattaisi yhdistää tummaa ruskeaa tai laivastonsinistä? Kenties olet jopa toiminut ohjeen mukaan.

Todellisuudessa nämä yhdistelmät voivat olla todella tyylikkäitä – ja vaikkeivät olisikaan, olisiko se niin kovin hirveää?

Musta ja tummanruskea ne yhteen sopii.

Myös tummansinistä voi aivan hyvin pukea mustan kanssa.

13. Takin helman pitää peittää mekko

Tyypillisesti ajatellaan, että päällystakin helman tulisi olla sen alle puettua mekkoa tai hametta pidempi. Tyylineuvoa on käytännössä kuitenkin usein hankala toteuttaa – ja siksi siitä kannattaa olla välittämättä.

Tyylinäyte muotiviikoilta.

14. Ei sukkia tai sukkahousuja sandaaleihin

Moni suomalainen muistaa ajat, jolloin sukkien ja sandaalien yhdistämistä pidettiin junttiuden huipentumana. Tämän tyylisäännön rikkominen on kuitenkin tullut tutuksi viime vuosina. Jatketaan samaa rataa!

Kas näin.

15. Nilkkasukat paljaiden säärten kanssa

Moni on omaksunut tyylisäännön, jonka mukaan paljaisiin sääriin on yhdistettävä lyhytvartiset sukat, jotka loppuvat lenkkarin tai tennarin kanssa suurin piirtein samaan kohtaan.

Toivoisimme, että tämän sijaan laatikosta uskallettaisiin halutessa valita tavallinen, pidempivartinen sukkapari. Ja sen voi yhdistää lenkkareiden ja tennareiden lisäksi oikeastaan mihin tahansa muuhunkin kenkätyyliin.

Tuore sukkalook muotiviikoilta.

