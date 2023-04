Onko 10 euron, 30 euron ja 100 euron t-paidoissa mitään eroa? Selvitimme – yksi halpispaita yllätti jopa asiantuntijat

Mitä eroa kympin ja satasen t-paidoilla oikeasti on? Saimme asiaan vastauksen, kun laitoimme kolme erihintaista paitaa ammattilaisten syynättäväksi.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Mistä tunnistaa laadukkaan t-paidan? Kuka tahansa osaa kaivaa esiin tuoteselosteen eli vaatteeseen ommellun kangaslappusen, joka kertoo mistä ja missä vaate on tehty. Asiantuntijan näpeissä se on kuitenkin vain pieni osa laaduntarkkailua.

Tietokirjailija Rinna Saramäki ja vaatevuokraamon perustaja Kaisa Härmälä ottavat tehtävän tosissaan. Kun vaatteiden laadun kyttäämiselle ja kestävän kehityksen tukemiselle uransa omistaneet ammattilaiset saavat eteensä kolme erilaista t-paitaa, alkaa laboratoriomaisen tarkka työskentely. He pyytävät pimeänä syysaamuna lisää valoa, jotta valkoisten kangaspalojen pienimmätkin detaljit nousevat esiin.

Ensin syynätään langansuunnat ja pääntien resori. Sen jälkeen arvioidaan helman ommel ja sivujen saumat: löysästi ommellut, harvat sivusaumat kertovat, että pikamuotiketjun saumureiden asetukset eivät ole olleet aivan kohdillaan.

Vinot langansuunnat taas ovat merkki siitä, että kangasta on leikattu useampaan vaatteeseen samalla kerralla. Mitä halvemmalla vaatteita tehdään, sitä isompi kasa kangasta pinotaan päällekkäin ja leikataan yhdellä kertaa.

” Vinoon leikattuja kankaita syntyy helposti. Se on yksi hinta, joka maksetaan siitä, että pikamuodin kierto kiihtyy.

Jos jokin menee pinossa vinoon, sitä ei ehditä jäädä korjailemaan. Vinoon leikattuja kankaita syntyy helposti. Se on yksi hinta, joka maksetaan siitä, että pikamuodin kierto kiihtyy.

Ongelmien lisäksi t-paitatuomarit löytävät myös ilonaiheita. Niistä yksi on niskan huolittelukaitale, joka tekee halvankin paidan yläosasta ryhdikkään, kestävän ja symmetrisen.

Laatua pikana?

Juonipaljastus: Zaran paita pääsee yllättämään niin kokeneet tuomarit kuin toimituksenkin. Toisin kuin ennakoimme, alle kympin halpis ei jää laadussa kauas miltei satasen premium-paidasta.

” Tästä ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä pikaketjun aina yhtä hyvästä laadusta.

Tästä ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä pikaketjun aina yhtä hyvästä laadusta. Valittu täyspuuvillainen yksilö on Zaran valikoiman valio. Rekeiltä olisi löytynyt myös kehnompia versioita: sekakuituisina tai vain hetken muodissa piipahtavan napapaidan muodossa.

Vaikka Zara valmistaa pätevän t-paidan edullisesti, se ei välttämättä onnistu yhtä hyvin muissa vaatteissa.

– Tehtaiden prosessit ovat hioutuneet niin, että t-paidan kaltainen puuvillainen perusvaate pystytään tekemään ällistyttävän siististi myös pikkurahalla. Muodin mukaan muotoaan muuttavat tai monimutkaisemmat vaatteet eivät onnistu yhtä hyvin, Saramäki selittää.

– Esimerkiksi villakangastakeissa ja bleisereissä on monta vaihetta ja kohtaa, jossa voidaan oikaista edullisen kautta. Se näkyy lopputuloksessa ihan toisella tapaa, Härmälä sanoo.

Testimenestyksen syynä voi olla myös se, ettei Zara ole omassa kategoriassaan välttämättä kentän huonoin pelaaja.

– Minun pitäisi tehdä päivitetty tarkistuskierros halpamuotiketjuissa. Mutta viimeksi, kun niitä kiersin, olin järkyttynyt. Jos laitetaan sivuun vaatteen alkuperä ja puhutaan pelkästään vaatteen laadusta, pitäisin Zaraa useimpia näkemiäni parempana, Saramäki sanoo, ja Härmälä on samoilla linjoilla:

– Zarassa ja Mangossa törmää huonoon laatuun, mutta niistä voi myös löytää jotain laadukasta: kulutuskestävän t-paidan tai vaikkapa toimivan viskoosimekon. Sama ei päde älyttömän edullisiin merkkeihin, joiden kohderyhmänä on todella nuoret henkilöt.

Hyperpikamuotia ja tehtaiden sijainteja

Viime vuosina markkinoille on tullut myös niin sanottuja hyperpikamuodin verkkokauppoja, joissa vaatteita tuodaan myyntiin vielä tuttua ketjumuotia halvemmilla hinnoilla, nopeammalla tahdilla ja suuremmalla volyymilla. Hintavetoiset brändit päättävät ensin tuotteen hinnan ja katsovat sitten, mitä sillä saa.

– Sen sijaan vaikkapa H&M:llä on sekä nuorille suunnattuja edullisia vaatteita että aikuisille tarkoitettuja klassisia perushyviä vaatteita, Saramäki sanoo.

” Portugalista ei EU-maana tarvitse olla työntekijöiden oikeuksien puolesta samaan tapaan huolissaan.

T-paitojen valmistusmateriaalin lisäksi toinen ilmeinen tarkasteltava seikka on valmistusmaa. COS:n ja Filippa K:n paidoissa se on Portugali ja Zaran Bangladesh.

– Bangladesh tuo väkisin mieleen Rana Plazan vaatetehtaan romahtamisen vuonna 2013. Portugalista ei EU-maana tarvitse olla työntekijöiden oikeuksien puolesta samaan tapaan huolissaan, Saramäki sanoo.

Kuulostaako monimutkaiselta? Ei hätää, gurut pureskelivat laadukkaan paidan ainekset esiin puolestamme.

Tiesitkö Sukupuoli näkyy vaatteiden laadussa Kaisa Härmälän mukaan naisille tehdään laadultaan sekundaa miesten valikoimaan verrattuna. Miesten vaatteissa saatetaan hifistellä vaikkapa Italiassa valmistetuilla ylellisillä materiaaleilla, käsityöperinteellä ja klassisilla leikkauksilla. Naisten muodissa taas alleviivataan jatkuvaa uudistumista: itsensä pitäisi luoda joka kausi uudelleen. – Nopeasti valmistetut trendivaatteet eivät tietenkään yllä laadussa korkealle. Kiteyttäisin sen niin, että miesten muodissa laadukas vaate tai nahkakenkä on ihasteltava objekti. Naisten muodissa itse nainen on se objekti, Härmälä sanoo.

Paita 1

Näennäisesti pätevä

Mikä: 100 % puuvillaa, 9,95 €, Zara. Trendien nopeaa sykliä seuraava espanjalaisbrändi kuuluu Inditex-konserniin.

Valmistusmaa: Bangladesh. Tehtaan nimeä ei kerrota nettisivuilla.

Asiantuntijoiden arvio:

Laatu: Ei ollenkaan kämäisimmästä päästä. Valmistuksessa on selvästi panostettu siihen, minkä silmä näkee ensimmäisenä: pääntiehen ja etukappaleeseen. Siitä on säästetty, mitä ei heti huomaa: takakappaleesta ja helmasta.

Helman ompeleessa näkyy epätasaisuutta. Pääntien ommel on sen sijaan skarppi ja viimeistelty, ja se on ommeltu samasta kankaasta kuin muu paita. Yleensä t-paitojen pääntiet ovat resoria, joka pysyy ryhdikkäänä pitkään. Tässä on menty tyyli edellä. Ohuesta kankaasta tehty leveä pääntie saattaa lörpähtää pesussa.

Materiaali on melko ohut, mikä on epäilemättä tyylivalinta. Se on sinkkutrikoota, eli kangas on erilaista oikealta ja nurjalta puolen. Tällaisessa trikoossa on aina se riski, että kangas lähtee kiertämään. Paidan etukappale on leikattu ja ommeltu suoraan langan suuntaisesti. Takakappale on kuitenkin leikattu vinoon, joten kangas saattaa lähteä kiertämään senkin vuoksi.

Sivusaumat ovat hieman löysät mutta eivät törkeät. Näyttää siltä, että saumurin jälki on löysää, joten saumurikone ei ole ollut ihan oikein asetettu tai muuten kunnossa.

Parasta: Hintaluokkaansa nähden paita on jopa yllättävän pätevä. Ensivilkaisulta varsin viimeistelty, perushyvä t-paita. Kunniamaininta huolittelukaitaleesta, joka ulottuu niskasta olkasaumaan. Sitä ei monista halpispaidoista löydy.

Parannettavaa: Ohut kangas on jo nyt aaltoilevaa, joten se tuskin näyttää skarpilta kymmenen pesun jälkeen. Takakappaleen tulisi olla etukappaleen tavoin suora. Helman sauman pitäisi olla viimeistelty ja viivotinsuora. Se on ommeltu vinoon.

Arvosana: 6 / 10

Gurujen kikka Vertaile kaupassa saman vaatteen yksittäisiä kappaleita. Etenkin edullisilla brändeillä niissä on eroa. Yhdessä saattaa olla vinoon leikattu kangas ja rispaantuneita lankoja, toisessa ei. Nettikaupassa laadukasta yksilöä ei voi itse valita. Kivijalkakauppaa kannattaa suosia senkin takia, että samalla tulee tukeneeksi kotimaista työllisyyttä.

Tiesitkö Hyvä paha puuvilla? Testiin valitut t-paidat ovat kaikki täyttä puuvillaa, materiaalia, joka tunnetaan osin ongelmallisista ympäristövaikutuksistaan, kuten suuresta veden ja kemikaalien käytöstä valmistuksessa. Positiivista on kuitenkin sen kohtuullisen hyvä kestävyys ja miellyttävä tuntuma. Lisäksi moni kotimainen ja ulkomainen brändi ilmoittaa nettisivuillaan käyttävänsä kierrätettyä puuvillaa. Noviisi voisi kuvitella, että nimenomaan se, kierrätys, on ratkaisu moneen ongelmaan. Valitettavasti homma ei toimi aivan niin näppärästi. – Kierrätys ei poista tuotannon aiheuttamia päästöjä tai muita ympäristövaikutuksia. Teknisistä syistä ei todennäköisesti koskaan päästä sellaisiin kierrätysprosesseihin, että kierto olisi täysin suljettu, Rinna Saramäki sanoo. – Lisäksi kierrätetty puuvilla ei välttämättä toimi yksinään. Sen joukkoon pitää lisätä polyesteria tai neitseellistä puuvillaa, jonka pitkät kuidut sitovat kierrätyksessä lyhentyneet puuvillakuidut. Jotain menee kierrätyksessäkin aina hukkaan, Kaisa Härmälä jatkaa. Ympäristön kannalta ehdottomasti tärkeintä on puuvillavaatteen käyttökesto. Kierrätys on kestävyyteen verrattuna toissijaista. – On parempi käyttää t-paitaa kaksikymmentä vuotta ja heittää se sekajätteeseen kuin käyttää sitä kaksi vuotta ja kierrättää sen jälkeen, Saramäki sanoo. Viisainta ja vastuullisinta on valmistaa ja valita tuotteita, jotka kestävät käytössä mahdollisimman pitkään.

Paita 2

Paksu testivoittaja

Mikä: 100 % puuvillaa, 29,90 €, COS. Ajanmukaisista käyttövaatteista tuttu ruotsalaisbrändi on osa H&M-konsernia.

Valmistusmaa: Portugali. Tehtaan nimi kerrotaan nettisivuilla.

Asiantuntijoiden arvio:

Laatu: Molemmilta puolilta samanlainen trikoo on ihanan paksua, pitkään käytössä kestävää kangasta. Lisäksi se on tässä tapauksessa tehty ohuesta langasta, josta on tiheästi neulomalla saatu paksu kangas.

Koska langat ovat tiheästi toistensa lomassa, ne eivät lähde nyppyyntymään. Kun kangasta zoomailee, näkee, ettei sen pinnasta pörrötä kuituja. Se viittaa siihen, ettei paita ole nyppyyntyvää sorttia.

Pääntiessä on käytetty jämäkkää resoria, se on siististi ommeltu ja viimeistelty niskan tukinauhalla. Helma on suora ja hihat istuvat kauniisti. Sävy on kaunis, pehmeän valkoinen.

Sivusaumasta näkee, että saumurin langankireys on säädetty oikein. Sauma on vakaa, kaunis ja tiheämpi kuin Zaran paidassa, joten se ei ala irvistellä rumasti. Vaate ratkeaa yleensä ensimmäisenä kainalosta, koska siellä kulutus on kovinta. Kun langankireys on oikea, paita pysyy pidempään kuosissa.

Parasta: Paitaan laitettu paksu puuvilla tekee siitä pitkäikäisen ja kalliin oloisen. Eliittikamaa! Näin viimeistelty ja ryhdikäs t-paita käy toimistossakin yksistään farkkujen tai hameen kanssa.

Parannettavaa: Pesuohjeena on kolmenkympin hellä pesu, mikä ihmetyttää. Paidan laatu ja yleinen ryhdikkyys eivät kieli siitä, että se ei kestäisi isompaa lämpötilaa. Puuvillapaita pitäisi voida pestä kuudessakympissä, ainakin välillä, jotta se puhdistuu kunnolla.

Arvosana: 8½ / 10

Gurujen kikka Mieti t-paidan käyttötarkoitusta: Mikäli on megahikoilija ja käyttää t-paitaa aluspaitana neuletta suojaamassa, kannattaa valita ohut kangas. Jos taas t-paita edustaa yksinään tai näkyvästi bleiserin alla, paksu kangas on ohutta veistoksellisempi ja skarpimpi.

Paita 3

Erilainen esitys

Mikä: 100 % puuvilla, 95 €, Filippa K. Moderneja klassikkoja valmistava ruotsalaisbrändi.

Valmistusmaa: Portugali. Tehtaan nimi kerrotaan nettisivuilla.

Asiantuntijoiden arvio:

Laatu: Ällistyttävä ilmestys: sivusauma on kaunis, ompelujälki hyvä ja materiaali päällä miellyttävä. Langansuunta on kuitenkin supervino, mikä viittaa siihen, että se saattaa olla tahallinenkin tyylikeino. Käytännössä se voi kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei sauma pysy pesussa kauniina.

Kangas on ohutta ja paksuudeltaan epätasaista, eli paikoittain ohutta ja paksua. Sillä on todennäköisesti haettu käytetyn oloista vintage-fiilistä.

Siihen viittaavat myös väljä oversize-malli ja muut muotoilun detaljit, kuten viimeistelemättömät käännetyt hihat. Uuden luovan johtajan myötä Filippa K:n vaatteisiin on tullut kiinnostavia raakoja hihansuita ja muita tarkoituksella viimeistelemättömiä elementtejä.

Jos haluaa t-paidan, joka on pyykkinarulta käyttövalmis, tämä ei ole se. Väljä, ohut kangas vaatii silitystä, käännetyt hihat samaten.

Parasta: Puuvilloissa on eroja. Tähän on valittu laadukas, sileä pimapuuvilla, jonka kuitu on pitkää. Tämän ansiosta se kestää pidempään nypyttömänä.

Parannettavaa: Filippa K on hinta-laatusuhteeltaan yleensä luotettava: tuomaristo on todennut merkin klassiset t-paidat käyttöä kestäviksi. Tämä ei yllä samalle tasolle. Paita on jo ostohetkellä aalloilla, mikä huolestuttaa. Eniten mietityttää epätasainen materiaali, jonka ohuet kohdat ovat riski kulumisen kannalta.

Arvosana: 7 / 10

Gurujen kikka Hiki kuluttaa aina kainalon kangasta. Jos sitä haluaa välttää, väljä malli on hyvä valinta. Siinä kangas on kaukana käyttäjän kainaloista.

T-paitojen tuomarit Rinna Saramäki 42-vuotias vaatteiden laadun syynäämisen erikoistunut tietokirjailija. Julkaissut muun muassa kirjat Hyvän mielen vaatekaappi ja Joka tyypin parhaan kaavat. Valmistuu pian Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmasta. Mistät ostat t-paitasi? ”Ruotsalainen Asket onnistuu perusvaatteissa, joissa on priimat materiaalit ja hifistelytasoinen viimeistely. Niille antaisin täyden kympin. Löysin brändin puolisoni kautta, ja nyt se on alkanut tehdä myös naisten vaatteita. Myös suomalainen R-Collection tekee kikkailemattomia t-paitoja laadukkaasta trikoosta.”

Kaisa Härmälä 28-vuotias The Ateljé -vaatevuokraamon perustaja ja kulutuskulttuurin mullistaja. Opiskellut vaateompelijaksi ja etsii nyt työkseen tuotteita, jotka kestävät jatkuvaa vuokrakäyttöä ja pesua. Mistät ostat t-paitasi? ”Vuokraamossa huomaa, että välillä ylellisinäkin pidetyt brändit tekevät huteja, kalliita vaatteita, jotka väsähtävä käytössä. Filippa K ja COS ovat palvelleet omassa käytössäni pitkään. Erityisen paljon pidän italialaisen miesten merkin Perofilin aluspaidoista, topeista ja t-paidoista.”

Lue lisää: Kaiva tavallinen t-paita kaapista! 17 kuvaa todistaa, että se on nyt muodin ykkösvaate

Lue lisää: Tässä ovat Suomen kiinnostavimmat kirppu­torit! Katso 60 kirpparia, joista löytyy astioita, vintagea, huone­kaluja, sisustus­tavaroita...

Juttu on julkaistu Me Naisissa aiemmin lokakuussa 2022.