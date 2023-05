Miksi tietty hajuvesi miellyttää omaa nenää? Syynä on todennäköisesti jokin näistä 6 tuoksusta

Oletko ajatellut, miksi suosikkituoksusi on juuri se oma lempparisi? Syynä on luultavasti jokin näistä tuoksunuoteista.

1. Viettelevä vanilja

Vanilja voi tuoda monelle mieleen yläkoulun käytävien raskaat hajuvesipilvet. Totuus on onneksi nykyään toinen: moderneissa tuoksuissa kukka on olennainen tekijä ja mukana usein ilman, että sitä välttämättä edes huomaa.

Vanilja on se nuotti, joka antaa monelle tuoksulle syvyyttä ja sopivaa makeutta pehmeän mausteisella aromillaan. Vaniljan on sanottu toimivan sekä rauhoittavana että viettelevänä tuoksuna kaikille sukupuolille.

Juicy Couturen tuoksu on oikea makean ystävän unelma: pohjalla oleva vanilja saa lisäpotkua toffeesta, ruusuvedestä ja jasmiinista. Juicy Couture Viva La Juicy Petals Please EdP, 75,50 € / 50 ml.

2. Miellyttävä myski

Makean ja metsäisen myskin sanotaan tuoksuvan parannellulta versiolta ihon luonnollisesta tuoksusta. Luonnossa myskin tuoksut yhdistetään feromoneihin ja pariutumiseen – eli myskillä, jos millä, pitäisi onnistua potentiaalisen kumppanin houkuttelu omaan vaikutuspiiriin.

Lämmin myski toimii monissa hajuvesissä juurituoksuna, joka saa hajuveden viipyilemään pidempään iholla. Kestävyyden lisäksi myski tuo hajuveteen pehmeyttä ja tasapainoa.

Latvatuoksun sitruuna ja veriappelsiini tekevät Dolce & Gabbanan myskiä huokuvasta parfyymista sopivasti pirtsakan tuoksun kesäjuhliin. Q by Dolce & Gabbana EdP, 117 € / 50 ml.

Vinkki! Kun tuoksuttelet hajuvesiostoksilla, nuuhkaise joka pullon välissä kahvipapuja. Ne neutraloivat nenän. Papuja löytyy usein tuoksuosastolta valmiina.

3. Intensiivinen tuberosa

Marie Antoinetten lempikukkiin kuulunut tuberosa on tuoksultaan niin voimakas, että jo muutama kukka täyttää isonkin tilan huumaavalla tuoksullaan. Tuberosaa sisältävät hajuvedet ovat lähes poikkeuksetta tuhteja kukkaistuoksuja, jotka herättävät takuulla huomiota.

Tuberosan ensituoksu muistuttaa liljaa, ja tuoksutietäjät sanovat sen juurinuottien tuovan mieleen hunajan ja paahtovanukkaan. Jos siis makea ja kukkaisa kuulostaa omalta, kannattaa tuberosa pistää toivelistan kärkeen.

Guccin tuoksu on oikeaa kukkailottelua: tuberosan rinnalla tuoksuvat jasmiini, appelsiininkukka ja tuoksunuijakukka, jonka voimakkaan tuoksuiset kukat aukeavat vain yöllä. Gucci Bloom Intense EdP, 87,90 € / 30 ml.

4. Romanttinen ruusu

Ruusu on yksi pisimpään käytössä ollut hajuvesien ainesosa. Viime vuosina romanttisuutta edustava kukka on noussut jälleen tuoksutrendien kärkeen. Ruusu on tuoksuna naisellinen ja yllättävän raikas, varsinkin kun sen yhdistää sitruksen nuotteihin.

Suosituimmat ruusut hajuvesissä ovat kukan punainen ja pinkki versio. Niiden tuoksua kuvaillaan puuterimaiseksi ja hunajaiseksi.

Diorin hajuvedessä ruusu on yhdistetty sitrukseen: bergamotti tekee kukkaistuoksusta freesin, arkeen sopivan kokonaisuuden. Miss Dior Blooming Bouquet EdT, 100 € / 50 ml.

5. Unisex-minttu

Minttu on tämän joukon erikoisin tuoksunuotti, mutta kun asiaa oikein miettii, raikas tuoksu on itse asiassa melko täydellinen ainesosa erityisesti unisex-tuoksuihin.

Raikkaan lisäksi minttua voisi kuvailla sanoilla puhdas ja mausteinen: jälkimmäinen puoli pääsee esille vasta suihkauttamisen jälkeen, kun tuoksu lämpenee ihoa vasten.

Sisleyn tuoksun minttu saa syvyyttä ja pientä mausteisuutta patsulista ja seetripuusta, jotka paljastuvat, kun hajuveden antaa hetken vaikuttaa iholla. Sisley L’Eau Révée d’Hubert EdT, 105 € / 50 ml.

6. Seksikäs jasmiini

Jasmiinin näennäisesti hennon valkoisen kukan ei kannata antaa hämätä: tässä kukassa on kunnolla potkua. Jasmiini on todella suosittu ainesosa hajuvesissä, sillä sitä voi yhdistellä lähes rajattomasti muihin tuoksunuotteihin.

Jasmiini on ensinuuhkaisulla kukkaisan makea, mutta kätkee sisäänsä seksikkään juurituoksun. Kun tuoksu on saanut levähtää iholla hetken aikaa, paljastuu pohjalta viettelevä myski, joka antaa kokonaisuudelle syvyyttä.

Valentinon tuoksu kietoutuu vahvasti jasmiinin ympärille. Makeutta ja mausteisuutta tuovat mukaan vanilja ja meripihka. Valentino Born in Roma Donna Intense EdP, 76 € / 30 ml.

