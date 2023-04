Onko sitruunavesi upean ihon salaisuus? Näistä superfoodeista on hyötyä ja näistä ei

Moni julkkis vannoo sitruunaveden, sellerimehun ja vihreiden jauheiden nimeen. Ammattilaiset kertovat, onko näistä kauneusnikseistä oikeasti hyötyä.

Joisitko aamulla litran sellerimehua tai vatsan täyteen tummanvihreää smoothieta, jos niiden avulla voisi saada ihosta hehkuvan?

Lämmin sitruunavesi, sellerimehu ja erilaiset superfood-jauheet kuuluvat monen julkkiksen aamurutiineihin. Kokosimme ammattilaisten vastaukset siihen, onko nikseistä todellista hyötyä ihon tai kehon hyvinvoinnin kannalta.

Hehkutettu sitruunavesi

Pitkä liuta julkkiksia Gwyneth Paltrow'sta Jennifer Anistoniin väittävät aamulla juodun lämpimän sitruunaveden olevan hehkeän olemuksensa salaisuus. Sitruunaveden sanotaan muun muassa tehostavan ruoansulatusta sekä vahvistavan vastustuskykyä sisältämänsä C-vitamiinin ansiosta.

Voguen haastattelema ravintoterapeutti Karina Antram kyseenalaistaa väitteen ruoansulatuksen parantumisesta. Antramin mukaan tälle ei ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä. Yleisesti ottaen keho ei tarvitse ulkoista apua puhdistumiseen, vaan kroppa hoitaa kaikenlaiset detox-prosessinsa omin avuin.

Sitruunavedestä ei kuitenkaan ole hänen mukaansa haittaakaan. Jos olo on aamulla vähän vaisu, Antram suosittelee lisäämään lämpimään sitruunaveteen inkivääriä, hunajaa, cayennepippuria ja kurkumaa. Näillä on kaikilla antioksidanttisia ominaisuuksia, joten juomasekoituksesta voi saada apua esimerkiksi alkavaan flunssaan.

Sitruunavesitrendiä on kommentoinut myös suomalainen yleislääkäri Emilia Lagus Ilta-Sanomissa.

– Mitään erityistä hyötyä aineenvaihdunnalle en sitruunaveden juomisessa näe, Lagus kommentoi.

– Jos tästä tavasta nauttii, niin antaa mennä! Mutta ainakaan suurta hyötyä siitä ei saa.

Hehkuvaa ihoa ei myöskään saa automaattisesti juomalla paljon vettä.

– Paljon puhutaan siitä, että iho olisi parempi, jos juo paljon vettä. Tämä on totta niillä ihmisillä, joilla on kuivumaa. Jos olet kuiva, kuivuman täyttäminen vedellä auttaa, ja iho näyttää kivemmalta, Lagus on sanonut.

Muista myös, että usein nautittuna sitruunapitoinen vesi voi olla hammaskiilteelle vahingollista happamuutensa takia.

Vihreät superfood-jauheet

Erilaiset vihreät superfood-jauheet, joita sekoitaan vaikkapa smoothieen tai jogurttiin, ovat myös usean julkkiksen suosiossa. Gwynethin lisäksi ainakin Obamat ja malli Elle McPherson lukeutuvat superfood-jauheiden faneihin.

WebMD:n artikkelin mukaan jauheista saa kyllä hyvän lisäbuustin vitamiineja ja antioksidantteja muun ruokavalion rinnalle, mutta niillä ei kannata korvata oikeiden vihreiden vihannesten, kuten parsa- ja lehtikaalin syömistä. Koska jauheet valmistetaan kuivatuista hedelmistä ja vihanneksista, prosessissa katoaa muun muassa niiden sisältämä kuitu.

Toisaalta artikkelin mukaan vihreät superfood-jauheet voivat vaikuttaa positiivisesti verenpaineeseen ja tukea kehon omaa vastustuskykyä.

Sellerimehu

Huippumalli Miranda Kerr on julistanut juovansa joka aamu litran sellerimehua ja suosittelee samaa muillekin. Sellerimehun nimeen vannovat sanovat sen auttavan muun muassa tehostamaan ruoansulatusta ja parantamaan väsymystä.

Voguen haastattelema Antram toteaa, että sellerivesi kyllä sisältää esimerkiksi C-vitamiinia ja flavonoideja. Hyödyllisempää on kuitenkin runsaan mehun lipittämisen sijaan lisätä ruokavalioon kasviksia laajalla valikoimalla.

Antram myös muistuttaa siitä, että kun hedelmät ja kasvikset mehustaa, jäävät niiden hyödylliset kuidut mehukoneeseen.

