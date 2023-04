Kuuden meikkivoiteen joukosta löytyi muutama hyvinkin toimiva tuote. Ja mikä parasta: voittaja maksaa yli puolet vähemmän kuin kilpakumppaninsa.

Todella peittävä

Smashbox Studio Skin Full Coverage 24H Foundation, 39 € / 30 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Miellyttävä, 24 tunnin täyden peittävyyden antava meikkivoide liukuu iholle kevyesti. Ehkäisee ihon kiiltoa ja rasvoittumista. Veden- hikoilun ja kosteudenkestävä. Ei paakkuunnu.

” Voisin käyttää juhlameikkiin.

Kokemus: Todella paksu voide, jota riittää pieni määrä. Olen tottunut ohuempiin ja annostelen aluksi liikaa. Paksuuden vuoksi voidetta saa työstää ja häivyttää iholle huolella, jotta saa tasaisen lopputuloksen. Levittyy kivasti munameikkisienellä ja sormin taputtelemalla. Jälki on tosi peittävä ja matta, omaan makuuni liian meikatun näköinen. Sopii kuitenkin varmasti niille, jotka tykkäävät kunnon peittävyydestä. Itse voisin käyttää tätä juhlameikkiin, ja arvelen että meikki näyttäisi kivalta myös valokuvissa. Läheltä katsottuna voide korostaa hieman ihon kuivia kohtia, vaikka levitin alle kosteusvoiteen. Pysyy hyvin koko päivän, vain aavistuksen kerääntyi johonkin juonteeseen.

Epätasaisuudet piiloon

Lumene Blur 16H Longwear Foundation, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Peittävä koostumus häivyttää optisesti juonteita, ihon epätasaisuuksia ja ihohuokosia. Antaa virheettömän, puolimatan lopputuloksen, joka kestää jopa 16 tuntia. Sisältää kosteuttavaa pohjoista lähdevettä ja hoitavaa kanervaa, joka auttaa tekemään koostumuksesta miellyttävän tuntuisen iholla. Suojakerroin 15. Hajusteeton koostumus. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Todella blurraa ihohuokosia.

Kokemus: Melko peittävä ja tuhti voide Lumeneksi – tuntuu, että merkin voiteet ovat usein aika kevyitä. Voide antaa kuitenkin melko luonnollisen lopputuloksen. Levittyy hyvin sormin, mutta käyn vielä meikkisienellä kasvot lopuksi läpi, ja se tasoittaa jälkeä. Voiteen luvataan blurraavan ihohuokosia ja se joutuukin tositestiin, sillä ihohuokoseni ovat melko suuret otsassa ja nenän pielissä. Ilahdun: vaikka en levitä alle mitään primeria, meikkivoide todella täyttää ja siten blurraa ihohuokosia melko kivasti. Ei kuitenkaan täysin peitä niitä. Miinusta siitä, että voide tuntuu korostavan ihon muutamia talven kuivattamia röpelökohtia. Voisi sopia paremmin kesään tai sellaiselle, jolla ei ole kuiva iho. Pysyy kiitettävästi kasvoilla päivän ajan: illalla voide on kerääntynyt vain hieman nenänpieliin ja juonteisiin.

Laadukasta peittoa

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation, 52 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Peittävä lopputulos. 24 tunnin meikkivoide sopii kaikille ihotyypeille ja -sävyille kuivasta ja herkästä ihosta rasvaiseen. Ei kuivata ihoa eikä tuki ihohuokosia. Kevyt koostumus antaa ihon hengittää. Silkkinen koostumus jättää ihon sileäksi. Sisältää ihoa hoitavia ainesosia, kuten E-vitamiinia ja moringaa. Kestää vettä, hikoilua, kosteutta ja lämpöä eikä tahraa. Suojakerroin 35.

” Hämmästyttävän helppo häivyttää, sulautuu ihoon vaivatta.

Kokemus: Kevyt, juokseva voide. Levittyy paremmin siveltimellä tai sienellä kuin sormin. Hämmästyttävän helppo häivyttää, sulautuu ihoon vaivatta. Lopputulos on melko peittävä: voide häivyttää pienet näpyt ja punoitukset tehokkaasti, mutta iho ei näytä silti liian meikatulta. Voidetta voi myös kerrostaa, jos haluaa peittävämmän lopputuloksen. Lopputulos on luonnollinen ja kevyt – tuntuu, kuin kasvoilla ei olisi mitään. Pieni varoitus: voide hapettuu jonkin verran ihollani eli muuttuu sävyltään tummemmaksi – kannattaa siis olla tarkkana oikean sävyn kanssa. Jos kaipaat laadukasta, peittävää mutta silti luonnollista pohjaa, tämä voide saattaa hyvinkin miellyttää. Pysyvyydessä ei moitittavaa.

Kevyttä häivytystä

Dior Diorskin Forever Undercover Foundation, 52 € / 40 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Antaa täydellisen peittävyyden jopa 24 tunniksi. Säilyttää ihon luonnollisen mattapintaisena ilman puuteria. Runsaspigmenttinen koostumus, mutta meikki tuntuu silti iholla kevyeltä ja raikkaalta.

” Iho näyttää luonnolliselta.

Kokemus: Voide on koostumukseltaan kosteusvoiteen kaltaista, melko kevyttä mutta ei juoksevaa. Levittyy kasvoille helposti sormin, siveltimellä tai sienellä ja tuntuu kevyeltä iholla. Levittäessä kertyy hieman kuiviin nenänpieliin. Voide blurraa eli häivyttää kivasti ihohuokosia, vaikka alla ei ole mitään primer-tuotetta – ilahduttavaa! Voiteen kerrotaan olevan täysin peittävä, mutta en sanoisi niin: punaisuus ja näpyt peittyvät kyllä melko hyvin, mutta olen käyttänyt paljon peittävämpiäkin meikkivoiteita. Jättää mattapinnan, mutta iho näyttää kuitenkin luonnolliselta. Tuntuu, että tätä ei tarvitse kiinnittää puuterilla. Pettymyksekseni voide kerääntyy päivän aikana hieman juonteisiin, ja aamulla mattaiselta näyttänyt T-alue alkaa päivän mittaan kiillellä.

Paksumpi meikki

BareMinerals Bare Pro Performance Wear Liquid Foundation, 48 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Luonnollisen pehmeä mattapinta. Ihoa hoitava koostumus parantaa ihon rakennetta ja häivyttää ihohuokosia ja epätäydellisyyksiä. Mineral Lock -teknologia takaa hengittävän ja täysin peittävän, 24 tuntia kestävän lopputuloksen: se sulauttaa mineraalipigmentit ihon lipidien kanssa, jolloin lopputulos on kosketuksen kestävä ja luonnollisen sävyinen. Kestää lämpöä, kosteutta, vettä ja hikeä. Fysikaalinen aurinkosuojakerroin 20. Vegaaninen.

” Voide sulautuu ihoon ja peittää kaikki näpyt ja punoitukset.

Kokemus: Miellyttävän tuntuinen, sopivan ohut mutta jämäkkä voide levittyy melko helposti tasaiseksi sormin. Lopputulos on yllättävän peittävä – odotin merkin perusteella kevyempää lopputulosta. Voide sulautuu hyvin ihoon, peittää kaikki näpyt ja punoitukset ja iho näyttää tasaiselta. Blurraa myös ihohuokosia hieman, vaikkei alla ole pohjustustuotetta. Tuntuu iholla kevyeltä, mutta myös aavistuksen kuivalta, joten vaatii alle hyvän kosteutuksen. Tulos on peittävä ja melko luonnollinen, mutta kuitenkin omaan makuuni hieman liian meikatun näköinen arkeen. Juhlameikkiin sopisi hyvin. Kesti melko hyvin koko päivän, vaikka joutui tositestiin sadesäällä.

Voittaja

Max Factor Facefinity All Day Flawless Foundation, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kuin kolme tuotetta yhdessä: pohjustustuotteen pitkäkestoisuus, peiteaineen peittävyys ja meikkivoiteen tasaisuus. Peittävä lopputulos ja luonnollisen mattainen pinta. Kestää koko päivän. Flexi-hold-teknologia takaa joustavan ja tasaisen levityksen. Suojakerroin 20. Vedenkestävä. Vegaaninen.

” Ei uskoisi markettituotteeksi!

Kokemus: Tätä voidepurkkia kannattaa ravistaa kunnolla, sillä koostumus on melkoisen juokseva. Ohut voide on helppo levittää kasvoille: sitä ei juuri tarvitse työstää, vaan se sulautuu vaivatta muuhun ihoon sormin levittämällä. Lopputulos yllättää iloisesti. Vaikka voide ei ole täysin peittävä, ihon sävy tasoittuu ja ihohuokoset häivyttyvät silminnähden. Voide ei myöskään tartu ihon kuiviin kohtiin, vaan tuntuu jopa hieman kosteuttavalta. Voide on todella kevyt, eikä tunnu iholla juuri miltään. Jos kaipaa luonnollista tasoitusta ja pientä blurrausta sekä luonnollisen mattaa lopputulosta, tämä on oikein kelpo tuote. Ei uskoisi markettituotteeksi! Pysyvyyskin on erinomainen. Pieni miinus siitä, että tekee ihosta omaan makuuni turhan mattapintaisen.

Testaaja: Eveliina Linkoheimo, joka käyttää mieluiten kuulaan lopputuloksen antavaa, melko kevyttä meikkivoidetta.

Kuvat: Valmistajat

