Näillä ihoa kannattaa hoitaa nyt! 4 ainesosaa, joita etsiä purkin kyljestä

Mitä yhteistä on lakkakäävällä ja sinisellä pietaryrtillä? Ne kuuluvat hetken trendikkäimpiin ihonhoidon ainesosiin.

Ihonhoidossa intoillaan yhä ihon suojakerroksen eli mikrobiomin varjelusta pro- ja prebiooteilla. Niiden lisäksi kosmetiikan raaka-aineista nousussa ovat nyt lääkesienet, ayurvediset yrtit ja luontaislääketieteen rohdot, kuten sininen pietaryrtti.

Peptidit puolestaan vahvistavat asemaansa ikääntyvän ihon hoidossa.

Myös ihominimalismin ja monitoimituotteiden arvostus sen kun kasvaa. Ihosta halutaan tehdä erittäin kosteutettu, kirkas ja hehkuva yhä yksinkertaisemmalla rutiinilla. Samalla ihonhoito- ja meikkituotteet lähenevät toisiaan.

Kokeile nyt näitä neljää raaka-ainetta.

Aikuisen naisen legot

Peptidit ovat lyhytketjuisia aminohappoja ja ikään kuin rakennuspalikoita, jotka osallistuvat proteiinien, kollageenin, elastiinin ja keramidien tuotantoon ihossa. Käytännössä ne siis auttavat vahvistamaan ihoa. Peptideistä on iloa etenkin ikääntyvällä iholla, jossa edellä mainittujen ainesten oma tuotanto pikkuhiljaa hiipuu. Ihoa tutkitusti uudistavien peptidien valtti on hyvä synergia muiden kosmetiikan tehoaineiden kanssa. Erityisen hyvin ne toimivat tuotteissa yhdessä kosteuttavan hyaluronihapon ja pigmenttiläiskiä häivyttävän niasiiniamidin kanssa.

300 eri peptidiä sisältävä kasvovoide lupa uudistaa, kiinteyttää, täyteläistää ja kosteuttaa ihoa. Lancôme Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, alkaen 53 €.

Sininen rauhoittaa

Blue tansy eli sininen pietaryrtti on nimensä mukaisesti sininen aineosa, joka rauhoittaa ihoa ja auttaa supistamaan ihohuokosia. Se sopii hyvin myös akneen taipuvaisen ihon hoitoon.

Rauhoittava kasvoöljy supistaa ihohuokosia ja vähentää punoitusta sinisen pietaryrtin avulla. Ida Warg Ultra-Hydration Blue Tansy Face Oil, 33,90 €.

Kirkastusta iholle

Chebula eli rohtoketapani on tehossaan C-vitamiiniin verrattu antioksidantti, joka auttaa kirkastamaan, silottamaan, kiinteyttämään, rauhoittamaan ja suojaamaan ihoa. Hyvä valinta ikääntyvälle iholle.

Kosteuttava kasvoseerumi sisältää hyaluronihappoa, niasiiniamidia ja chebulaa, joka rauhoittaa, kiinteyttää, silottaa ja kirkastaa ihoa. Avène Hyaluron Activ B3 Concentrated Hydrating Serum, 30,95 €.

Ikiaikainen korjaaja

Reishi eli lakkakääpä on tunnettu lääkinnällinen sieni, jota on hyödynnetty sisäisesti Aasiassa vuosisatoja. Ihonhoidossa sillä on tehokosteuttavia, ihoa rauhoittavia ja antioksidanttisia eli suojaavia ja korjaavia ominaisuuksia.

Kosteuttavan hoitonesteen tehoaine on reishi-sieniuute. Täyteläinen hoitoneste rauhoittaa ja virkistää kuivaa ja stressaantunutta ihoa. Origins Mega-Mushroom Soothing Treatment Lotion, 37 €.

Kuvat: Valmistajat

