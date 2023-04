Panimme testiin 12 meikinpohjustajaa, jotka lupaavat tehdä meikistä hehkuvan. Testin oleellisin tulos: meikkivoide näyttää primerin kanssa paremmalta kuin yksinään.

Meikinpohjustusvoiteen tarkoitus on valmistella iho meikkivoidetta varten ja saada meikkivoide pysymään pitkään paikoillaan. Ihonhoitoa ja primerin ominaisuuksia yhdistelevät tuotteet lupaavat iholle myös hehkua.

Seerumin tavoin

Max Factor Miracle Pure Skin-Illuminating Serum, 27,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Levitä seerumi meikin alle, lisää tippa minkä tahansa meikkipohjan joukkoon tai käytä seerumia yksinään. Antaa välittömän kosteutuksen ja kiinteämmän ja säteilevämmän ihon ajan myötä. Elvyttää ihoa ja lisää sen luonnollista kollageenia. Sisältää muun muassa kirkastavaa C-vitamiinia ja hoitavaa niasiiniamidia. Tuotteen valaisevat helmet antavat välittömän terveen hehkun.

” Iholle jää kuulautta, muttei lainkaan kiiltoa eikä liiallista hohtoa.

Kokemus: Kirkas seerumi, jossa kelluu kullanvärisiä palleroita, ei herätä suuria odotuksia. Mutta yllättää! Koostumus kuitenkin liukuu kasvoille helposti ja pallurat sulavat iholle. Tuote jättää iholle hieman tahmean pinnan, jolle meikkivoide levittyy kauniisti. Iholle jää kuulautta, muttei lainkaan kiiltoa eikä liiallista hohtoa. Meikki pysyy hyvänä ja kiillottomana koko päivän iltaan asti, eikä se liiku juonteisiin tai kulu iholta. Toimiva tuote.

Kosteuttava primervoide

Makethemake Ginger Dewy Glowy Primer, 28 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Loihtii pois kuivuuden merkit, antaa iholle hehkua ilman glitteriä ja pidentää meikin kestoa. Voi käyttää monin eri tavoin: levitä ennen meikkivoidetta pohjaksi, sekoita meikkivoiteeseen tai viimeistele meikki lisäämällä tuotetta kuulloksi poskipäille, kulmakarvojen alle, nenänvarteen ja leuan kärkeen. Voidaan levittää myös huulille yksinään tai toisen huulituotteen päälle. Toimii myös silmäluomilla. Koostumus sisältää inkivääriuutetta, joka on tehokas antioksidantti yhdessä ihoa tasapainottavien prebioottien ja rauhoittavan kauraöljyn kanssa. Vegaaninen.

” Iho näyttää pehmeältä ja samettiselta vielä päivän päätteeksikin.

Kokemus: Valkoinen juokseva voide asettuu iholle märän ja kiiltävän näköiseksi pinnaksi. Koostumus tuntuu samalla sekä hieman tahmealta että kosteuttavalta. Primer luo yhdessä meikkivoiteen kanssa iholle kuulaan ja pehmeän näköisen pinnan. Hehkua on iholla selvästi, mutta ei kimaltavana, vaan terveen ja kostean näköisenä. Iho näyttää pehmeältä ja samettiselta vielä päivän päätteeksikin, ja meikki on paikoillaan. Tämä sopii jokapäiväiseen arkikäyttöön.

Valmiina juhlaan

Smashbox Halo Plumping Dew + Hyaluronic Acid Moisturizer, 38 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Välitöntä hehkua, täyteläisyyttä ja kosteutta koko päiväksi. Käytä meikin kanssa tai ilman, kun haluat kirkkaan ja heleän ihon. Helmiäislopputulos. Sisältää hyaluronihappoa ja niasiiniamidia, jotka auttavat kosteuttamaan ja hoitamaan ihoa sekä tekemään ohuista kuivista juonteista täyteläisempiä. Hienostunut persikkainen hohde on kaikkia imarteleva. Vegaaninen.

” Meikki näyttää koko päivän siltä, kuin ihon alta hehkuisi valoa.

Kokemus: Hyvin nestemäinen kuultovoide tuntuu nimensä mukaan tosiaan hieman enemmän vesimäiseltä kosteusvoiteelta kuin primerilta. Kuultoa tulee kasvoille selkeästi, ja iho näyttää ja tuntuu kostealta, kun meikkiä lähtee levittämään. Lopputulos on todella nätti: meikki näyttää koko päivän siltä, kuin ihon alta hehkuisi valoa – aivan kuin pinnan alla olisi peili. Meikki myös pysyy paikoillaan ja raikkaan näköisenä. Jää käyttöön, erityisesti juhlissa.

Luksushehkua

Sensai Glowing Base SPF10 Primer, 50,85 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Helmiäispigmenttejä sisältävä valoa heijastava meikinpohjustusvoide korjaa ja tasoittaa ihon sävyä ja antaa iholle terveen, sisäisen hehkun. Kosteuttava koostumus pitää meikin raikkaan näköisenä ja luo kuulaan ilmeen. Matala aurinkosuojakerroin 10.

” Hehkutuotteena tämä on ihana, mutta primerina ominaisuuksissa on toivomisen varaa.

Kokemus: Primerilla saa kasvoille ihanan hehkun ja tasaisen kauniin meikin. Iho näyttää meikkaamisen jälkeen upealta, ja kasvot hehkuvat koko päivän. Iltaa kohden kasvojen t-alue alkaa kuitenkin kiillellä, vaikka olen aamulla puuteroinut sen jopa tavallista vahvemmin. Helposti rasvoittuvalle iholle tätä ei siis voi suositella, ja muutkin ihot kannattaa puuteroida kunnolla — tai jättää primer vähemmälle kasvojen helposti kiiltelevillä kohdilla. Hehkutuotteena tämä on ihana, mutta primerina ominaisuuksissa on hieman toivomisen varaa.

Helppo ja hyvä valinta

Tonymoly Luminous Aurora Glow Beam, 26,90 € / 35ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Nestemäinen heleyttäjä, joka antaa iholle välittömästi kosteutta ja kaunista hehkua. Lotuksenkukkavettä ja helmiäispuuteria sisältävä tahmaamaton koostumus häivyttyy kasvoille vaivattomasti. Käytä meikinpohjustajana tuomaan hehkua ja kuulautta pohjameikkiin, yksinään antamassa iholle luonnollista heleyttä tai taputtele meikin päälle haluttuihin kohtiin.

” Meikki pysyy nättinä ja mukavasti paikoillaan korjailematta.

Kokemus: Hohtava geelimäinen koostumus leviää kevyenä ja märkänä pintana kasvoille. Tämä on kuin edullisempi versio kuin Smashboxin Halo, ja parempi koko kasvojen primerina kuin Sensain kuultovoide. Kuultoa ja kosteutta tulee kasvoille kunnolla koko päiväksi, mutta iho ei ala kiillellä häiritsevästi t-alueelta pitkänkään päivän päätteeksi. Meikki pysyy nättinä ja mukavasti paikoillaan korjailematta. Helppo tuote!

Paljoon pakattu

Lancôme 24H Hydrating Priming Serum, 56 € / 14,5 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Valmistelee ihon meikkiä varten ja antaa sille viimeistellyn ja sileän ulkonäön. Pidentää meikin kestoa. Sisältää hoitavaa niasiiniamidia ja kosteuttavaa hyaluronihappoa. Iho näyttää sileämmältä kahdessa viikossa. Uudelleentäytettävä pakkaus: täyttötuotteen saa ostettua 39,50 eurolla.

” Voisi sopia, jos kaipaa erityisesti tasoitusta tai ihohuokosten häivytystä.

Kokemus: Jännittävän näköisessä pakkauksessa tuleva primer on kiinteän voidemaista. Haalean punakasta primerista tulee iholle sileä, tasainen ja mattamainen pinta. Tekee ihosta blurratun. Kenties siitä johtuu, että iho ei tunnu kosteutetulta, vaan pienikin pintakuivuus korostuu. Silloin, kun iho on kunnossa, tuote toimii: meikistä tulee luonnollisen näköinen, ihan mukavan hehkeä ja se pysyy nättinä ja kiillottomana iltaan asti. En osaa sanoa, millaiselle iholle tämä parhaiten sopisi – ehkäpä tyypille, joka kaipaa erityisesti tasoitusta tai ihohuokosten häivytystä. Miinusta tuo pakkaus: iso kiekko vie paljon tilaa meikkipussista suhteessa siihen, että itse tuotetta on pakkauksessa vajaat 15 grammaa.

Rasvaisemmalle iholle

BeautyAct SoftFilter Glow Cream, 29,90 € / 50 ml

Arvosana: 3½

Lupaus: Kevyt kasvovoidemainen pohjustusvoide on suunniteltu antamaan välitöntä heleyttä ja hehkua. Sisältää C-vitamiinijohdannaista, joka kirkastaa ihoa tehokkaasti. Ristisilloitettu polysakkaridi saa ihon näyttämään täyteläiseltä, häivyttää juonteita ja parantaa ihon joustavuutta. Vegaaninen.

” Jättää melko mattaisen jäljen ja hillitsee kiiltoa koko päivän.

Kokemus: Odotan hehkuvoiteeksi nimetyltä tuotteelta superkuultoa, mutta se jättääkin iholle melko mattaisen jäljen ja hillitsee kiiltoa koko päivän. Tämä voisi sopia ennemmin seka- tai rasvoittuvalle iholle. Tuntuu silikonimaisen sileältä levittyessään iholle. Meikistä tulee tasainen ja kauniin ohut, mutta pintakuivuus korostuu helposti. Siksi ihon pitää olla alla hyvin hoidettu eikä kuivuudesta kärsivä. Meikki on nätti, mutta suurin hehku ja hohtovaikutus jää puuttumaan. Lupausten perusteella odotin paljon enemmän.

Silotusta pintaan

Paese Hydrobase Under Make-up, 28,95 € / 30 ml

Arvosana: 3½

Lupaus: Ihonhoitotuote ja meikinpohjustus samassa paketissa. Sisältää muun muassa kosteuttavaa ja silottavaa hyaluronihappoa, vitamiineja ja pieniä juonteita häivyttäviä ja kiinteyttä ja pehmeyttä iholle antavia peptidejä. Vahvistaa ja uudistaa ihoa ja pidentää meikin kestoa. Hienojakoinen kultainen pigmentti antaa iholle luonnollisen hehkun. Polysakkaridit lievittävät ihoärsytyksiä ja ihon punoitusta välittömästi. Tuotteen voi sekoittaa myös meikkivoiteeseen. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Antaa iholle tasaisen silkkisen pinnan.

Kokemus: Tämä on hämmentävän samankaltainen edellisen primerpurkin kanssa. Tämäkin voide tuntuu iholla todella sileältä, ei kovin kosteuttavalta tai hoitavalta, vaan antaa ennemmin tasaisen silkkisen pinnan. Voisi sopia rasvoittuvammalle iholle, sillä antaa melko mattaisen tuloksen. Iho ei kiillä päivän aikana. Samoin kuin edellisessä, meikistä tulee nätti, mutta erityistä hehkua tai hohtoa tämä ei iholle tuo.

Keskitien pohjustaja

Oriflame Giordani Gold Serum Boost Primer, 28 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihoa heleyttävä meikinalusseerumi pidentää meikin kestävyyttä. Pohjustaa, pehmittää ja tasoittaa ihoa välittömästi. Kosteuttava hyaluronihappo ja prebioottinen seerumi vahvistavat ihon suojamuuria. Sisältää myös B5-vitamiinia, E-vitamiinia, rasvahappoja, Barbarin viikunaöljyä ja valkoteeuutetta, jotka tekevät ihon pehmeäksi, sileäksi ja suojatuksi. Mikrohelmet lisäävät hehkua välittömästi. Hento ruusun sävy sopii kaikille ihonväreille. Silikoniton. Käytä meikin pohjalla tai yksinään. Vegaaninen.

” Meikki tarttuu pohjustukseen hyvin.

Kokemus: Seerumimainen primer levittyy kosteutta tuovana kerroksena iholle, mutta jättää silti iholle tahmaisen tunnun. Meikki tarttuu pohjustukseen hyvin, mutta aivan yhtä paljon kuulautta tai hehkua tämä ei meikkiin tuo kuin moni muu vastaava testin tuote. Silti meikkivoide toimii tämän kanssa paremmin kuin yksinään.

Meikatumman ihon kuultovoide

Oriflame Waunt Woke Up Like This Skin Retoucher, 37 € / 40 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Kullanhohtoinen hybridi-pohjustusvoide antaa iholle kosteutta ja hehkua, häivyttää optisesti ihon epätasaisuuksia, tasoittaa ihonväriä ja tekee ihonpinnasta sileän. Iho näyttää meikatulta jo ilman meikkiä. Vähentää ihon kiiltelyä ja antaa iholle täydellisen pohjustuksen. Sopii kaikille ihotyypeille, ihonväreille ja herkälle iholle. Hajusteeton. Vegaaninen.

” Meikki näyttää koko päivän himmeän hehkuvalta.

Kokemus: Tämä on koostumukseltaan testin ehdottomasti paksuin voide. Hohtava, kermainen kuultovoide levittyy iholle paksuhkona ja pehmeänä meikkikerroksena, ei niinkään kosteuttavana tuotteena. Lopputulos on kuitenkin kiva: meikki näyttää koko päivän himmeän hehkuvalta, mutta iho ei ala kiiltää liiemmin edes t-alueelta. Meikki on nätti, mutta ei niin luonnollinen ja kostea kuin monen muun testituotteen kanssa. Primer kaipasi alleen aamulla myös kosteuttavan kasvoveden, jotta ihon kuivuus ei korostunut meikin kanssa. Kiva tuote kuitenkin, etenkin meikatumpaan lookiin!

Kermainen kaunistaja

Korres Apothecary Wild Rose Natural Glow Primer, 36 € / 40 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kevyt, heleyttävä ja kosteuttava meikinpohjustusvoide, joka kirkastaa ja tasoittaa ihonsävyä. Sisältää värivirheitä korjaavaa Super C-vitamiinia sekä valoa heijastavia helmiäispigmenttejä, jotka saavat ihon näyttämään kuin sisältäpäin valaistulta. Ainutlaatuinen voide yhdistää ihonhoidon ja meikkauksen: kosteuttaa, häivyttää näkyviä juonteita ja ryppyjä sekä tekee meikistä virheettömän, kuulaan ja pitkäkestoisen.

” Jo pelkästään pohjustuksen kanssa iho hehkuu kauniina.

Kokemus: Aah mikä tuote! Ihanan kermainen voide levittyy kasvoille täydellisen pehmeästi ohueksi kerrokseksi. Jo pelkästään pohjustuksen kanssa iho hehkuu kauniina. Meikki asettuu pohjan päälle hyvin, näyttää todella luonnolliselta, kuultaa kauniisti, tuntuu iholla hyvältä ja pysyy koko päivän. En odottanut vaatimattoman näköiseltä tuubilta näin hyvää. Tämä jää käyttöön!

Uusi lemppari

Huxley Secret of Sahara Priming Essence Radiance Layer, 49,90 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Meikinpohjustus- ja hoitotiiviste, jonka mikrokuplien hoitavat kasvisterolit antavat iholle heleän hehkun. Pidentää meikin kestoa, parantaa ihon tekstuuria, kosteuttaa pitkäkestoisesti, tekee ihosta sileän ja pehmeän ja vahvistaa sen suojakerrosta keramideilla. Kevyt koostumus. Kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle ja pintakuivalle iholle.

” Iho näyttää todella hyvin kosteutetulta, ja sellaisena se pysyy meikin kanssa koko päivän.

Kokemus: Testin aikana tästä tulee purkki, johon tartun uudestaan ja uudestaan. Ihonhoitoseerumin oloinen tuote levittyy iholle kosteuttavana kerroksena. Iho näyttää primerin jälkeen vain todella hyvin kosteutetulta, ei meikatulta. Sellaisena se pysyy myös meikin kanssa koko päivän. Keinotekoista hohtoa on vähemmän kuin monessa muussa testin tuotteessa – tämä primer saa meikatun ihon näyttämään luonnollisen kostean kuulaalta. Tästä saa helposti arjen luottotuotteen.

Testaaja: Vivi Norokorpi, jonka mielestä meikkipohja ei koskaan voi olla turhan kuulas. Kuivaihoinen toimittaja testasi kaikki tuotteet Lumenen CC-meikkivoiteen kanssa.

Kuvat: Valmistajat