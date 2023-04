Haussa uusi huulipuna tai -kiilto? Kauneustoimittaja vinkkaa 5 hyvää tuotetta, joista yksi pysyy taatusti huulilla

Vedenkestävä pito, täydellinen tulos yhdellä pyyhkäisyllä tai huulia hoitava koostumus. Kokosimme ihanat huulimeikkiehdokkaat.

1. Kelinkestävä puna

Pieni kevätmyrsky ei meinaa mitään, kun huulilla on Macin kosteuttava puna. Vedenkestävä koostumus pysyy iholla tiukasti, mutta ei sottaa tai leviä huulten hentoihin juonteisiin. Hempeä pinkki näyttää hyvältä kaikkia ihonsävyjä vasten.

Mac Cosmetics Locked Kiss Ink -huulipuna, sävy Gracious, 36,50 €.

2. Pigmenttipommi

Vaaleat nuden sävyt ovat ajankohtaisia kevään korvilla. KVD Beautyn punassa on todella tuhdisti väriä: yksi kerros antaa täydellisen lopputuloksen. Koostumus kuivuu iholla mattapintaiseksi.

KVD Beauty Everlasting Hyperlight Liquid Lipstick -huulipuna, sävy Bloodflower, 27 €.

3. Suoraan ysäriltä

90-luku on taas kovin trendikäs. Vuosikymmenen fiilistelyn myötä kovassa huudossa ovat jälleen myös huulikiillot. Lumenen versiossa on hennon persikkainen sävy, aikuisen makuun sopiva määrä kiiltoa ja huulia hoitavia ainesosia.

Lumene Luminous Shine Hydrating & Plumping Lip Gloss -huulikiilto, sävy Peach Pink, 10,90 €.

4. Kiiltoa & kosteutusta

Oriflamen tuote on virallisesti huuliöljy, mutta todellisuudessa kyse on erityisen hoitavasta huulikiillosta. Makadamiaöljyä sisältävässä kiillossa on herkullinen vadelmainen väri, joka sopii käytettäväksi yksinään tai saman sävyisen punan päälle antamaan hehkua huulille.

The One Lip Spa Lip Oil -huuliöljy, sävy Red, 17 €.

5. Pehmeitä pusuja

Jos huulimeikistä ei halua liian huoliteltua, pehmeän lookin saa luotua Nyxin huulivoiteella. Kaikkein huolettomin lopputulos syntyy, kun punan tuputtelee pikkurillillä iholle. Vaikka nimi kertoo punan olevan matta, jää huulille aavistuksen kiiltävä pinta.

Nyx Professional Makeup Smooth Whip Matte Lip Cream -huulipunavoide, sävy Cherry Créme, 11,50 €.

Lue lisää: Saako tietty huulipunan sävy hampaat näyttämään keltaisilta? Entä jääkö huulirasvaan koukkuun? Selvitimme vastaukset 11:een kauneusväittämään

Lue lisää: Kevään hittiväri kääntää katseet – kuvat osoittavat, miten raikkaalta se näyttää

Lue lisää: 4 lenkkariparia, joihin uskaltaa laittaa rahansa – ovat aina muodissa

Lue lisää: Nämä 4 tehoainetta voivat auttaa tummiin silmänalusiin – ammattilaiset kertovat, mikä kannattaa valita

Lue lisää: Testasimme yllättävää tuotetta, jonka väitetään kuorivan kovettumat kantapäistä – näin Tiktokissa hehkutettu tehoaine todellisuudessa toimi