Miksi toisten ihohuokoset näyttävät suuremmilta kuin toisten? Asiantuntijat kertovat 4 tapaa, joilla niihin voi itse vaikuttaa

Moni tuote lupaa pienentää ihohuokosia. Voiko ihohuokosten kokoon oikeasti vaikuttaa?

Ihohuokosilla on tärkeä tehtävä ihossa, eikä niistä kuulukaan päästä kokonaan eroon.

Somea selatessa huomio kiinnittyy monesti julkkisten uskomattoman sileään ihoon. Onko näillä tyypeillä ollenkaan ihohuokosia? Kuvia katsomalla ei siltä nimittäin näytä.

Seuraavaksi katse hakeutuu usein omaan peilikuvaan. Miksi omissa nenänpielissä ja leuassa huokoset tuntuvat erottuvan, vaikka meikin alle levittäisi kaiken maailman primerit ja hoitovoiteet?

Totuus on, että ihohuokosilla on tärkeä tehtävä ihossa: ne vapauttavat ihoa luonnollisesti kosteuttavaa talia eli seebumia. Siksi niistä ei voi eikä kuulukaan päästä kokonaan eroon. Julkkisten kuvissa kyse on usein taidokkaasti tehdystä meikistä ja kuvanmuokkauksesta.

Siihen, miten hyvin huokoset erottuvat iholta, vaikuttavat muun muassa geenit, oma ihotyyppi, ikä ja auringolle altistuminen. Esimerkiksi rasvoittuvassa ihossa huokoset tuppaavat olemaan isommat, koska iho tuottaa runsaammin talia. Iän myötä iho taas menettää kimmoisuuttaan, minkä takia huokoset voivat näyttää suuremmilta.

Voiko ihohuokosten kokoon vaikuttaa?

Ihohuokosten kokoon ei varsinaisesti voi vaikuttaa, mutta siihen miltä ne näyttävät, voi asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa jonkin verran. Kyse ei ole mistään taikatempuista, vaan loppuja lopuksi aika tavanomaisesta ihonhoidosta.

Tuotteisiin, joiden luvataan pienentävän huokosia, kannattaa suhtautua pienellä varauksella: harvemmin niistä on haittaa, mutta ei niistä yleensä myöskään erityistä hyötyä ole.

4 x helli huokosia

1. Pese iho huolella

Healthlinen haastattelema ihotautilääkäri Suzanne Friedler selittää, että puhtaat ihohuokoset näyttävät poikkeuksetta pienemmiltä. Siksi hän suosittelee kasvojen pesua puhdistusaineella aamuin illoin.

Byrdien jutussa ihoekspertti Erika Arguello vinkkaa, että jos aikaa on enemmän, putsarin voi antaa vaikuttaa kasvoilla parin minuutin ajan lämpimän pyyhkeen alla. Näin huokoset avautuvat ja puhdistuvat perusteellisemmin. Lopuksi hän suosittelee huuhtelemaan kasvot viileällä vedellä.

2. Kuori säännöllisesti

Pesemisen lisäksi toinen tehokas keino varmistaa, että huokoset pysyvät puhtaina, on säännöllinen kuorinta. Healthlinen jutussa suositellaan herkälle iholle glykoli- ja AHA-happoja ja seka- ja rasvoittuvalle iholle salisyyli- eli BHA-happoa.

3. Retinolista voi olla apua

Ihoa silottavasta retinolista voi olla apua myös huokosten koon kontrolloinnissa. Byrdien haastattelema ihotautilääkäri Melissa Doft sanoo, että koska retinoli uudistaa ihoa, myös huokoset voivat häivyttyä ihon pintaan paremmin.

Healthlinen haastattelema ihotautilääkäri Calvin Williams selittää, että retinoli voi pienentää talirauhasia, minkä seurauksena huokosetkin voivat vaikuttaa pienemmiltä.

Retinolin kokeileminen kannattaa aloittaa varovaisesti.

4. Suojaudu auringolta!

Aurinko tunnetusti vanhentaa ihoa: joidenkin tutkimusten mukaan jopa 90 prosenttia ihon ikääntymisen merkeistä johtuu auringosta.

UVA-säteet vahingoittavat ihon kollageenisäikeitä, ja siksi iho menettää vuosien myötä kimmoisuuttaan, jolloin myös ihohuokoset voivat näyttää suuremmilta. Riittävät suojakertoimet ja aurinkovoiteen lisääminen kasvoille parin tunnin välein ulkona ollessa voivat siis monien muiden hyötyjensä lisäksi auttaa pitämään ihohuokoset huomaamattomampina.