Ammattilaiset paljastavat, mitä hiustuotteita itse käyttävät – 16 tuotetta, joista halvin maksaa vain 4 euroa

Mihin edullisiin hiustuotteisiin marketeissa, tavarataloissa ja verkkokaupoissa kannattaa tarttua? Ammattilaiset paljastavat suosikkinsa, jotka toimivat paremmin kuin hintalapusta voisi päätellä.

Loistavaa muotoilua

”Pidän siitä, että muotoilutuote jättää hiukset liikkuviksi. Olen suositellut kotimaista lämpö- ja kosteussuojasuihketta monelle, koska se on myös helppokäyttöinen ja hyväntuoksuinen.

Kotimainen suolasuihke taas sopii nopeisiin lookeihin: suihkuta kosteisiin tai kuiviin hiuksiin, rutistele ja anna kuivua. Se antaa rakennetta ja kitkaa muttei karhenna liikaa.

Mukanani kulkee aina huippuhyvä, hajusteeton hiuskiinne. Se kiinnittää napakasti mutta mahdollistaa uudelleen muotoilun. Alle 20 euron kampaamosarjan lakka on minusta vielä edullinen.”

– Meikkaaja Heidi Reponen

Four Reasons Original Heat Shield -lämpösuoja, 13,90 €.

Promise Salt Spray -suolasuihke, 14,90 €.

L’Oréal Professionnel Infinium Pure Strong Hair Spray -hiuskiinne, 18 €.

Täsmätarpeisiin

”Käytän tupeerausharjaa, kun haluan saada runsaasti pysyvää volyymia ilman lämpölaitteita. Pitkien muovipiikkien ansiosta harja silottaa myös hiusten pinnan kauniiksi.

Täyteläinen 3-in-1-hiusnaamio on kuivan ja kiharan tukan pelastus. Sitä voi käyttää tehohoitona ennen tai jälkeen shampoopesun tai huuhdeltavana tai hiuksiin jätettävänä hoitoaineena. Maski ravitsee hiuksia latistamatta ja tekee kiharoista kimmoisat.

Kolmas suosikkini on pörröiselle tukalle tarkoitettu väritön silikoniton geelimaskara. Ripsiväreistä tuttuun tuubiin pakatulla tuotteella saa kätevästi silotettua pörröisyyden ja yksittäiset lentelevät vauvahiukset vaikkapa jakauksesta. Geeliä voi sipaista myös ojentamaan kulmakarvat.”

– Meikkitaiteilija Meghna Lampi

Tangle Teezer Back Combing Brush Black & Pink -harja, 12 €.

Noughty Wave Hello Curl Butter 3-in-1 Treatment -naamio, 12,90 €.

Schwarzkopf Got2b Glued 4 Brows & Edges -vaha, 6,50 €.

Hyvää hoitoa

”Kampaajani suositteli hiuksilleni mikrokuitupyyhettä, jonka pehmeä pinta onkin helpottanut niiden pörröisyyttä ja toivottavasti myös katkeilua. Oman pyyhkeeni saa kiinnitettyä turbaanimaiseksi napilla, mutta moni kuulemma hankkii ison edullisen mikrokuitupyyhkeen hiuksilleen eläinkaupasta.

Ystäväpiiristäni löytyy tuskin enää ketään, jolle en olisi hehkuttanut tätä markettishampoota ja -hoitoainetta. Biotiinia sisältävä sarja hoitaa täydellisesti pitkää, paksua ja karheaa vaalennettua tukkaani. Käytän sopivasti ravitsevaa duoa vuorotellen ja ristiin kalliimpien tuotteiden kanssa.

En voi vastustaa kuivashampoita. Uuden kotimaisen sarjan tuuhentava versio on suosikkini. Pisteet siitä, että tapiokatärkkelys pitää tyven kuohkeana pitkään eikä tuotteessa ole pökerryttävän voimakasta tuoksua.”

– Kauneustoimittaja Hanna Pesonen

Mikrokuituinen hiuspyyhe, 6,99 €, H&M.

L’Oréal Paris Elvital Full Resist Reinforcing -shampoo ja Breakage Fighter Detangler -hoitoaine, 3,99 €/kpl.

Heö Volume Dry Shampoo, 14,90 €.

Kutrit viileiksi

”Vaalean tukkani kellertävät kohdat saavat kerran viikossa kyytiä hyvällä hopeahoitoaineella. Kun sen malttaa antaa vaikuttaa muutaman minuutin, violetit pigmentit ehtivät imeytyä hiuksiin.

Kotimainen hiusnaamio on kestosuosikkini, koska se tekee hiuksista ihanan hoidetun mutta ilmavan tuntuiset. Olennainen osa naamion viehätystä on karkkimaisen herkullinen tuoksu.

Olen kuivashampoiden suurkuluttaja ja testaan kaikki uutuudet. Vielä ei silti ole tullut vastaan tämän klassikon veroista. Se raikastaa tyven, saa hiukset näyttämään puhtailta ja antaa juuri sopivasti rakennetta.”

– Kauneustoimittaja Siina Leppä

Noughty Purple Reign Conditioner -hopeahoitoaine, 12,90 €.

XZ Pihlaja Plex Hiusnaamio, 5 €.

Batiste Original Dry Shampoo -kuivashampoo, 5,50 €.

Kuohkea kampaus

”Kuiva rakennesuihke on suosikkini sekä omiin että asiakkaideni hiuksiin föönaamisen jälkeen. Tuote yhdistää kuivashampoon ja hiuskiinteen hyödyt, joten se nopeuttaa hiustenlaittoa. Suihke antaa kaiken pituisille hennoille hiuksille kaivattua rakennetta ja kitkaa. Mikä parasta, erittäin hienojakoinen koostumus ei tee hiuksista lainkaan puuterisia. Laatunsa perustella tätä voisi luulla paljon kalliimmaksi tuotteeksi.

Moni asiakas toivoo hajusteetonta hiuskiinnettä, ja tämä kotimaisen sarjan edullinen tuote on todella hyvä. Vaikka lakka kiinnittää hiukset voimakkaasti, se on helppo harjata pois. Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton tunnus.

Luotan kampauksia pohjustaessa perinteisiin suuriin tarrarulliin, joilla saa mielestäni parhaiten nostetta hiusten tyveen. Nämä jättipapiljotit ovat luottoapurini, jotka tuovat hiuksiin alle puolessa tunnissa upeaa kuohkeutta varsinaisten kiharoiden sijaan.”

– Meikkaaja-kampaaja Riia Koivisto

Isabella Löwengrip All Time High Dry Volume Spray -rakennesuihke, 14,90 €.

LV Hiuskiinne, 4,90 €.

Cailap XL -tarrarullat, 3,50 €/3 kpl.

Kuvat: Valmistajat