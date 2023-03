The Ordinaryn seerumi sopii C-vitamiinin suurkuluttajalle: siinä on huimat 23 prosenttia C-vitamiinia. Seerumia suositellaankin aluksi sekoittamaan kosteusvoiteen sekaan, jotta iho pikkuhiljaa tottuu korkeaan pitoisuuteen. The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, 9,70 € / 30 ml.