Listasimme 7 ”vanhentunutta” trendiä, jotka ovat taas muodissa – olisitko uskonut näiden paluuseen?

Vielä hetki sitten nämä vaatteet ja asusteet olivat muotiväen hylkimiä, mutta nyt ne taas kelpaavat.

Muoti muuttuu nykyään niin nopeasti, että perässä on vaikea pysyä. Se, mikä tänään on trendikästä, saattaa jo ensi viikolla olla poistunut muodista. Ja toisaalta se, mikä eilen oli out, saattaa jo tänään olla taas in.

Listasimme 8 ”vanhentunutta” trendiä, jotka kenties hieman yllättäen ovatkin taas muodissa. Jos nämä löytyvät yhä vaatekaapistasi, onnittelut!

1. Pillifarkut

Kerroimme viime viikolla, että pillifarkut ovat palanneet. Näin siitäkin huolimatta, että vain pari vuotta sitten niiden kerrottiin poistuneen muodista, ja tälläkin hetkellä joka paikassa toitotetaan vain leveistä lahkeista ja väljistä farkuista.

Erityisen trendikkäiltä pillifarkut näyttävät nyt pitkiin saappaisiin survottuina.

Trendikkäimmissä pillifarkuissa on nyt matala vyötärö, 49,99 €, Kappahl.

2. Nahkabomberit

Nahkatakit ovat olleet pinnalla jo pitkään, mutta nyt katukuvissa vilisee myös 1980-luvusta muistuttavia nahkabombereita. Niiden paluu muotiin ei kuitenkaan tule suurena yllätyksenä, sillä bombertakkien kankaiset versiot villitsivät jo viime keväänä.

Topshopin bombertakki on tekonahkaa, 89,99 €.

3. Kiilakorot

Kiilakorkoja nähtiin myös Pariisin muotiviikoilla.

Kiilakorot! Näitä 2010-luvun hittikenkiä et ehkä uskonut tänä keväänä näkeväsi, mutta muotiväki päätti toisin: kiilakorkoja on taas nähty kaduilla.

Kiilakorko näyttää nyt hyvältä sekä saappaissa että sandaaleissa.

Farkkukangas toimii myös kengissä, 59,99 €, Mango.

4. Peplum-paidat

Muotikansa pukeutuu nyt peplumpaitoihin.

Kuten reilu kuukausi sitten kirjoitimme, 2010-luvun alkupuoliskolta tutut peplum-paidat ovat taas muodissa.

Vuonna 2023 peplum-helma on kuitenkin paljon maltillisempi kuin kymmenen vuotta sitten. Myös materiaali on vaihtunut trikoosta ja pitsistä satiinimaiseen, kovaan kankaaseen.

2020-luvulla trendikkäin peplum-helma levenee vain hieman, 24,99 €, H&M.

5. A-linjaiset farkkuhameet

Vartalonmyötäiset farkkuhameet ovat olleen muodissa jo pidempään, mutta nyt muotikansa pukeutuu myös A-linjaisiin versioihin. Trendikkäin hame yltää nilkkoihin asti – aivan kuten 2000-luvulla.

Weekdayn farkkuhameesta ei taskuja puutu, 59,95 €.

6. Taskulaukut

Taskut ovat vallanneet jo hameet ja housut, mutta tänä keväänä ne valtaavat laukutkin. Muotikansan käsivarsilla on nimittäin nähty todistetusti taas 1990-luvulta ja 2000-luvun vaihteesta tuttuja laukkuja, joiden etumusta koristavat tuplataskut.

Etutaskuilla saa laukkuun lisätilaa, 29,95 €, Zara.

7. Slimmit housut

Farkkujen lisäksi tänä keväänä kapenevat myös muiden housujen lahkeet. Skinny-malliset housut ovat nimittäin taas muodissa, kertoo Who What Wear. On aika väistyä, väljät lahkeet!

Nämä treggingsit eli housujen ja leggingsien yhdistelmät valmistetaan Liettuassa, 169 €, Papu.

