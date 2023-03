Tässäkö kesän suosituimmat bikinit? 3 tyyliä, joiden povataan valtaavan rannat

Jos haluat välttyä jämäkappaleilta, kannattaa kauden kauneimmat bikinit hankkia jo hyvissä ajoin ennen kesää.

Tulevana kesänä bikinityyli on vapaa, mutta muutama trendi vaikuttaa nousevan ylitse muiden.

Kesälomia aletaan näillä leveysasteilla vasta suunnitella, mutta ihanimmat bikinit myydään jo nyt. Millaisia malleja tänä kesänä suositaan?

Voguen ja Who What Wearin mukaan rantojen ajankohtaisimmissa bikinityyleissä on tänä kesänä valinnanvaraa. Pinnalla ovat niin ysärihenkeä huokuvat minimalistin suosikit, nirunaru-bikinit, veistokselliset yksiolkaimiset yläosat kuin monen makuun toimivat klassiset bandeau-yläosatkin.

Poimimme yhdeksän ihanaa bikiniasua, joista voi hakea inspiraatiota. Kohti helteitä!

Veistokselliset one shoulder -yläosat

Uima-asujen näyttävimpään sakkiin kuuluvat yksiolkaimiset yläosat. Uikkareissa kyseinen malli on jo tutumpi näky, ja nyt se on rantautunut myös bikineihin.

Harkitse yksiolkaimista yläosaa etenkin yksivärisenä, jolloin bikinimallin veistoksellisuus pääsee parhaiten esiin.

Kun bikiniyläosa on näyttävä ja sopivan peittävä, se käy myös topista. Ruotsalainen sometähti Angelica Blick näyttäytyi tammikuussa Calvin Kleinin yksiolkaimisessa yläosassa, jonka hän yhdisti simppeliin hameeseen.

Taivaansininen bikiniyläosa yhdistyy ihanan joustavaan tekstuuriin. Yläosa 39,99 e, Mango / Zalando.

Mikä muu trendaa kesällä uima-asumuodissa? Ainakin ruskean eri sävyt, hennosta hiekasta tummaan espressoon. Myös tekstuurikankaat ovat pinnalla. Tässä yläosassa on molemmat! Bikiniyläosa 39,99 e, Aim’n.

Klassiset bandeaut

Bandeau-bikinit ovat uima-asujen aatelistoa: klassinen malli pitää pintansa vuodesta toiseen. Valitse ne toppauksilla tai ilman, kuosilla tai yksivärisenä – vaihtoehtoja riittää rannan päädystä päätyyn.

Who What Wear kertoo, että julkkikset ovat tänä vuonna innostuneet erityisesti rinkuloilla koristelluista versioista.

Ruotsalaisvaikuttaja Kenza Zouiten lomaili maaliskuun alussa ajankohtaisessa ranta-asussa: virkattu, pistaasinvihreän ja valkoisen värinen bandeau-bikini on tämän kesän muotia komeimmillaan.

Parhaissa bandeau-yläosissa on irrotettavat olkaimet – turvallista, jos kuitenkin vahingossa valahtaa. Yläosa 24,99 e, ja alaosa 17,99 e, Ellos.

Tässä asussa on helppo unelmoida itsensä Italian rannikolle. Yläosaa koristaa trendikäs rinkula, joka ei ole ikävästi iholla polttavaa metallia. Bandeau nyt tarjouksessa 63,95 e, alkuperäinen hinta 79,95 e, Seafolly / Zalando.

Minimalistiset naruversiot

Australian Ellen mukaan narubikinit ovat yksi kesän ehdottomista uikkaritrendeistä. Narubikinit sopivat etenkin minimalistisen muodin ystävälle ja rusketusraitoja karttavalle. Yhden asian suhteen on kuitenkin hyvä olla tarkkana: varo, mistä narusta kiskaiset!

Laulaja Rita Oran boheemin rantatyylin voisi kopioida kokonaisuudessaan, mutta paina mieleen ainakin sirot narubikinit ja näyttävät, kultaiset rinkulakoristeet.

Nämä bikinit on tehty vanhoista muovipulloista valmistetusta polyesteristä. Bikiniyläosa 64,90 e, Calvin Klein / Zalando.

Narubikineitä on tarjolla etenkin klassisissa väreissä. Valkoinen setti hivelee minimalistin silmää. Yläosa 14,99 e ja alaosa 12,99e, H&M.

Lähteet: Vogue, Elle Australia, Who What Wear