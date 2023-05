Tiina ”JaloTiina” Forsbyn keikkameikki syntyy vartissa liikkuvassa bussissa – kertoo kaksi tuotetta, joihin hän tuhlaa

Tiina Forsby revittelee lavalla täysillä, jotta ilo ja energia tarttuisi myös yleisöön. Hymy ja tsemppaavat lauseet pelastavat silloin, kun keikkojen välissä ehtii nukkua vain muutaman tunnin.

Vaikka Portion Boys ei olisi yhtyeenä tuttu, on harvalta jäänyt huomaamatta bilebändin tunnelmannostattajan Tiina Forsbyn leveä hymy, näyttävät kiharat ja valloittava lavapreesens. Suurelle yleisölle naisen energinen olemus tuli tutuksi tämän vuoden UMK-kilpailusta.

Tiinan työhön kuuluu saada tanssimalla ja laulamalla yleisö mukaan iloiseen tunnelmaan ja hymy mahdollisimman monen huulille. Tiina meikkaa ja laittaa hiuksensa lavalle itse. Jos keikat ovat peräjälkeen, hän pesee välissä kasvot ja tekee meikin uudestaan.

Tiukan treenin tuloksena lavalook syntyy tarvittaessa vartissa: siinä ajassa ehtii tekemään ihomeikin, levittämään luomivärin, piirtämään rajaukset luomille ja laittamaan vähän huulikiiltoa.

– Pimeän keikkabussin tärisevässä kyydissä oppii ihmeisiin. Keikkaelämästä on glamour kaukana, eikä tien päällä voi vaatia luksusta. Kaikkeen onneksi tottuu.

Vaikka ulkonäkö on Tiinalle tärkeä, se jää nykyisin lavalle astuessa sivurooliin.

Tiina on aina rakastanut meikkaamista ja hiusten laittamista. Teini-ikäisenä hän imi inspiraatiota Suosikin sivuilta. Julkkisten päältä bongatuista upeimmista asuista Tiina teetti kuhmolaisella ompelijalla omat versionsa. Yksi yläasteen suurimmista idoleista oli Gwen Stefani, jonka mallin mukaisesti Tiina liimasi kulmakarvojensa väliin aina timantin. Noilta ajoilta on perua Instagramin käyttäjänimi, Tiina Timanttinen.

Vaikka ulkonäkö on Tiinalle tärkeä, se jää nykyisin lavalle astuessa sivurooliin.

– Tärkeämpää on, että yleisö näkee, kuinka revittelen lavalla täysillä ja pidän hauskaa. Ensimmäisen kappaleen jälkeen olen jo niin hikinen, ettei meikillä ole enää merkitystä.

” Pidän hymyä kauneimpana asiana jokaisessa ihmisessä.

Tien päällä joutuu tinkimään myös unesta. Joskus yöuni jää kolmeen tuntiin, ja sen näkee aamulla silmistä. Silloin Tiina asettelee silmien alle viilentävät geelinaamiot, katsoo peiliin hymyillen ja sanoo tarvittaessa ääneen muutaman tsemppaavaan lauseen.

Ihonhoidosta Tiina ei nipistä. Jotta iho saa levätä edes ne kolme tuntia, hän puhdistaa kasvot perusteellisesti ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa parilla eri tuotteella. Tiina kerrostaa kasvoille C-vitamiini-, bakuchiol- ja retinoliseerumeita. Niiden päälle tulee vuodenaikoja mukaillen tuhdimpi tai kevyempi kosteusvoide. Silmänympärysvoide on käytössä joka ilta.

Vapaalla Tiina ottaa etäisyyttä ulkoiseen esiintymisminäänsä. Hän kiepauttaa tukan nutturalle, pukee mukavat vaatteet ja käy kaupassa ja harrastamassa ilman meikkiä.

UMK:n tuoman julkisuuden myötä Tiinalle paljastui esillä olemisen rumin puoli, kun hänen ulkonäköään ja olemustaan kommentoitiin somessa julmasti. Asiasta puhuminen saa Tiinalle edelleen kyyneleet silmiin.

– Olen aina ajatellut, että kun kohtelen muita ystävällisesti, se tulisi minulle takaisin. Kiusaaminen kolahti pelottavan kovaa.

Vaikka tapahtuneen käsittely vie vielä aikaa, Tiina on kääntänyt kokemuksen voimavarakseen.

– Jos ulkopuolelta yritetään sanoa, miten minun kuuluisi käyttäytyä tai miltä minun tulisi näyttää, teen vielä kovemmin ja isommin. Teen lavalla oman roolini juuri niin kuin itse haluan, ylpeänä ja pää pystyssä.

Kauneusvinkkini…

Ylivoimaisesti hymy. Sisältä tuleva ilo ja positiivinen suhtautuminen asioihin näkyvät myös kasvoilta kauneutena. Pidän hymyä kauneimpana asiana jokaisessa ihmisessä. Hymyilen kadulla vieraille ihmisille. Olen huomannut, että se tarttuu.

Catricen meikkivoide maksaa alle kympin ja peittoaa Tiinan mielestä monet kalliimmat kilpailijansa. "Minä, jos kuka osaan kertoa, kestääkö meikkivoide iholla hikoillessa."

Morphen luomiväripaletti on Tiinan luottopaletti keikkameikin teossa. Mustalla napilla ja siveltimellä saa tehtyä rajaukset tärisevässä keikkabussissa.

"Yökerhoissa on monesti saunan lämpötila ja tarvitaan ihmeitä, että meikki pysyy kasvoilla keikan ajan. Anastasian meikinkiinnityssuihke auttaa haasteessa huomattavasti."

Kauneuspaheeni…

Liian vähäiset yöunet. Vapaa-ajallakin nukkumaanmeno helposti venyy. Tuntuu, että vireystilani kasvaa yötä kohden ja olen pirteimmilläni silloin, kun pitäisi mennä nukkumaan. Rakastan myös olla auringossa. Voin viettää rannalla koko päivän. Suojaan kyllä ihoa todella huolellisesti. Etsin aina meikkivoiteen, jossa on mukana suojakerroin.

Kauneinta minussa…

Ilo ja aitous, jotka kumpuavat sisältä. Niistä tulen pitämään kiinni loppuelämäni. Bändiporukassa olen lapsenmielinen hassuttelija: säikäyttelen muita, kikattelen ja vitsailen. Se on lapsenomaista intoa ja iloa, jota en halua koskaan sammuttaa.

” Aina kun näen uuden hiusraudan, minun on pakko ostaa se.

Tuhlaan…

Aina kun näen uuden hiusraudan, minun on pakko ostaa se. Minulla on valtava valikoima laitteita. Useimmiten teen kiharat keikalle suoristusraudalla. Jos aikaa on enemmän, tykkään tehdä surffilaineita laineraudalla. Jos tiedän, että aamu on kiireinen, laitan yötä vasten päähän kiharruspötkylät, jolloin aikaa säästyy huomattavasti.

Tykkään ostella myös kasvonaamioita. Jo pelkkä ajatus siitä, että saan laittaa naamion iholleni, rentoutua ja mennä kylpyyn, on voimaannuttava.

Yksi salaisuuksista Tiinan tukan takana on hiusöljy. Kérastasen öljy silottaa ja hoitaa lämpölaitteista kuivuneita hiuksia.

Haluaisin…

Elää aina oman näköistä elämää välittämättä siitä, millaisia paineita ulkopuolelta tulee. Minulle on tärkeää, ettei kukaan pääsisi vaikuttamaan minuun niin, että muuttaisin omaa tapaani olla. Olen isosti tunteva ihminen. Toivon, että pystyn olemaan kovettamatta itseäni.

Pidän huolta itsestäni…

Keikkareissujen jälkeen huoltopäivällä. Laitan kylvyn, sytytän tuoksukynttilöitä ja kuuntelen rauhallista pianomusiikkia. Nämä hetket ovat tärkeitä palautumisen kannalta. Saan olla hiljaa ja rauhassa omien ajatusteni kanssa. Keikkareissuilla ollaan porukassa, ja pää sekä kroppa käyvät koko ajan kierroksilla.

Hyvä puhdistustuote on olennainen osa Tiinan ihonhoitorutiinia.

Öljymäinen bakuchiol-seerumi on Tiinan kestosuosikki ympäri vuoden.

X-Lashin silmänalusnaamiot ovat Tiinalla käytössä iltaisin ennen nukkumaanmenoa ja aamuisin keikkarupeaman jälkeen.

Toivoisin, että…

Ihmiset muistaisivat kiittää ja kehua toisiaan aina kun mahdollista. Pyrin muistuttamaan tästä myös seuraajiani postauksissani. Sanottaisiin läheisille, että rakastetaan ja myös näytettäisiin rakkautta. Perheessäni on aina osoitettu rakkautta, ja tapa on jäänyt sieltä myös itselleni. Halaan paljon ja kerron tunteistani.

Tiina Forsby Tiina Forsby eli JaloTiina, 43-vuotias Portion Boys -yhtyeen tunnelmannostattaja. Ollut mukana bändissä vuodesta 2016. Nykyisin työ on kokopäiväinen. Kotoisin Kuhmosta. Asuu aviomiehensä, Portion Boysin biisintekijän ja tuottajan Mikael Forsbyn kanssa Etelä-Suomessa.

Lue lisää: ”Paita pois!”, huudetaan Pete Parkkoselle keikoilla – artisti kertoo, miltä se tuntuu, ja listaa tärkeimmät osat tyyliään