Tästä materiaalista tehtyä vaatetta ei kannata ostaa koskaan – asiantuntija neuvoo 7 kikkaa, joilla laadukkaan vaatteen voi tunnistaa kaupassa

Turhauttaako vaatteiden onneton laatu? Kerromme, mistä yksityiskohdista oikeasti kestävän vaatteen tunnistaa jo kaupassa.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Tietokirjailija Rinna Saramäelle kävi jo runsas vuosikymmen sitten samoin kuin monelle muulle suomalaiselle on käynyt viime vuosina: vaateteollisuus alkoi ahdistaa. Hän opiskeli 2000-luvun loppupuolella Taideteollisen korkeakoulun vaate- ja muotipuolella, mutta alalla työskenteleminen tuntui ongelmalliselta.

– Vaatteita vain tuotettiin maailmaan. Ihmisoikeus- ja ympäristöongelmista ei puhuttu omien opintojeni aikana juuri lainkaan.

Saramäki päätyi kirjoittamaan aiheesta. Esikoisteos Hyvän mielen vaatekaappi ilmestyi vuonna 2013.

– Kirjaa kirjoittaessani minulle valkeni, että vaatteiden kestävyys ja laatu on yksi pullonkaula siinä, että koko vaatesysteemi saataisiin järkeväksi. Aloin selvittää, mistä voi tunnistaa, että vaate on laadukkaasti tehty ja kestävä.

Se tuntui asialta, josta ei puhuta tarpeeksi.

Nyt Saramäki kertoo, mistä kestävän, kunnolla tehdyn vaatteen tunnistaa jo kaupassa.

Vältä näitä sekoitteita viimeiseen asti

Tiedot vaatteen sisältämästä materiaalista löytää pesulapusta. Saramäen mukaan vaatteen kestävyyden kannalta ehdottoman ”hyvistä” ja ”huonoista” materiaaleista on mahdotonta antaa listaa, mutta liikkeelle voi lähteä siitä, mitä ei ainakaan kannata ostaa – koskaan.

– Yksi tuote, mikä ei koskaan ole hyvä, on sellainen neule, jossa on suurin osa akryylia, vähän villaa ja ehkä vielä vähän elastaania, Saramäki sanoo.

” Sellaisia neuleita tungetaan hirveitä määriä vaatekeräyksiin, vaikka niistä ei ole hyötyä katastrofialueillakaan.

Ne näyttävät uutena hyvältä, mutta nuhjaantuvat ja nukkaantuvat materiaalinsa vuoksi nopeasti, eikä niitä pysty elvyttämään. Neuleesta tulee nopeasti käyttökelvoton.

– Kukaan ei tykkää käyttää neuletta enää, kun se on nuhjaantunut, mutta sitä ei saa myytyäkään. Sellaisia neuleita tungetaan hirveitä määriä vaatekeräyksiin, vaikka niistä ei ole hyötyä katastrofialueillakaan. Ne jättäisin ehdottomasti ostamatta.

Samalla tavalla huono yhdistelmä on myös polyesterin ja viskoosin sekoitus. Polyesteri on vahva tekokuitu, viskoosi taas selluloosakuitu, jonka polyesteri katkoo, jolloin vaate nyppyyntyy. Nypyt myös pysyvät kankaassa polyesterin takia tiukasti.

Vinkki! Tärkein asia jokaisessa vaatteessa on kangas. Tottumattoman sormen on hankala tunnistaa kankaan tuntua ja laatua, mutta paina mieleen tämä: jos kangas näyttää epäsiistiltä jo kaupassa, jätä vaate hyllyyn. Syynää kangas tarkasti. Jos se näyttää vähääkään nuhjuiselta, se tulee vain huononemaan.

Farkut elastaanilla vai ilman?

Farkuissa valittu materiaali vaikuttaa niiden kestävyyteen. Täyspuuvillainen farkku kestää hyvin, kun taas farkku, johon on lisätty jouston takia elastaania, kuluu puhki paljon nopeammin.

– On valittava, haluaako farkut, jotka kestävät pidempään, mutta eivät jousta, vai farkut, jotka joustavat, mutta menevät nopeammin rikki. Varsinkin hyvin joustavat, hyvin ohutkankaiset farkut kuluvat nopeasti, Saramäki sanoo.

” Varsinkin hyvin joustavat, hyvin ohutkankaiset farkut kuluvat nopeasti.

Joustoa tuovaa elastaania lisätään nykyisin moniin vaatekappaleisiin, vaikka se heikentää kankaan laatua ja vaatteen kestävyyttä automaattisesti. Kestävämpiä vaateostoksia tekevä jättää esimerkiksi elastaania sisältävän t-paidan ostamatta.

Saramäki muistuttaa myös paljolti puseroiden ja mekkojen materiaalina käytetyn polyesterin hankaluuksista. Hienhaju jämähtää polyesteripaitaan helposti.

– Polyesterista ei lähde haju tuulettamalla. Esimerkiksi villavaate raikastuu tuulettamalla, mutta polyesteri ei raikastu. Hyvä, jos pesemälläkään.

Elastaani heikentää kankaan laatua ja vaatteen kestävyyttä. Akryylia ja polyesteria käytetään vaatteissa usein kalliimpien ja parempien materiaalien korvikkeena.

Kaikki tekokuidut eivät ole pahasta

Kaikki tekokuidut eivät kuitenkaan ole pahasta. Esimerkiksi urheiluvaatteissa käytetään pitkälle kehitettyjä polyesterikuituja, jotka toimivat teknisissä vaatteissa hyvin. Polyesteria ei pidä myöskään sekoittaa polyamidiin, jolla on hyviä ominaisuuksia, vaikka kyseessä onkin tekokuitu.

– Polyamidi on sen verran kallista, että sitä käytetään vaatteessa nimenomaan sen haluttujen ja vaatteeseen sopivien ominaisuuksien takia, ei siksi, että sillä korvattaisiin kalliimpia materiaaleja, kuten polyesterilla ja akryylilla tehdään.

Myös luonnonmateriaaleissa on laatueroja. Siksi Saramäki ei halua antaa niistä yleispäteviä materiaalisuosituksia, sillä kaikista materiaaleista on olemassa huonolaatuisia versioita.

” Jos kallis materiaali, kuten silkki tai kashmir, myydään todella halvalla, vaate ei yleensä ole upea löytö, vaan sen materiaali on huonolaatuisempaa.

Yhden ohjenuoran hän kuitenkin antaa.

– Jos kallis materiaali, kuten silkki tai kashmir, myydään todella halvalla, vaate ei yleensä ole upea löytö, vaan sen materiaali on huonolaatuisempaa.

– Silti hinta ei kerro kaikkea. Todella hyvää ei saa halvalla, mutta huonoonkin vaatteeseen voi laittaa kalliin hinnan. Mikään ei estä tekemästä huonolaatuista vaatetta ja myymästä sitä kalliilla.

Mitä laadukas t-paita maksaa?

Mitä yksinkertaisempi vaate, eli mitä vähemmän siinä on osia, sitä suurempi mahdollisuus on löytää se Saramäen mukaan edullisesti ja laadukkaana.

– Esimerkiksi edullinen sukka voi olla ihan laadukas. Myös edullinen t-paita voi olla hyvä. Ei kolmen euron t-paita, mutta noin parinkympin. Laadukkaan t-paidan ei tarvitse maksaa satasta.

Esimerkki monimutkaisesta vaatteesta on puolestaan vaikkapa villakangastakki.

– Se on niin monimutkainen prosessi, että jos se saadaan tehtyä halvalla, jostain oleellisesta on pihistetty. En ostaisi uutena missään nimessä alle 150 euron villakangastakkia, Saramäki sanoo.

5 asiaa vaatteen ompeleissa kertoo heikommasta laadusta

Vaatteen laadusta kielivät merkit liittyvät usein siihen, onko vaate yritetty ommella mahdollisimman nopeasti vai onko ompeluun käytetty aikaa. Saramäki antaa esimerkin napinlävestä: sen ompeleminen harvalla ompeleella viittaa siihen, että ompelijan työstä on pyritty säästämään aikaa.

– Säästö on joitakin kymmeniä sekunteja. Jos on vaivauduttu säästämään aikaa tällaisesta, pihistellään muutenkin joka asiasta. Sellaista ei tapahdu koskaan, että olisi hankittu laadukas kangas, ja sitten säästettäisiin 20 sekuntia napinläven ompelemisessa.

” Sellaista ei tapahdu koskaan, että olisi hankittu laadukas kangas, ja sitten säästettäisiin 20 sekuntia napinläven ompelemisessa.

Tarkista nämä asiat kaupassa:

1. Harvaan ommellut ja hapsottavat napinlävet

Napinläpien reunoista törröttävät ja hapsottavat langat ovat merkki huonosta laadusta. Napinläven ommel on laadukkaassa vaatteessa napakkaa ja tiheää. Harva ommel ja etenkin ompeleen välistä näkyvä kangas ovat huonoja merkkejä.

Napinläven reunoista hapsottaa lankoja ja ompeleen välistä näkyy kangasta.

2. Viimeistelemättömät saumat

Saumat kertovat laadusta ja vaikuttavat vaatteen käyttöikään. Vaatetta, jossa saumat on ommeltu pelkällä saumurilla, ei tulisi ostaa koskaan, Saramäki sanoo. Heikompilaatuisessa paidassa saumat on saatettu ommella esimerkiksi saumurilla ja yhdellä suoralla tikillä. Laadukkaassa paidassa saumat on huoliteltu myös vaatteen nurjalta puolelta. – Silloin saumat ovat niin kauniit, että vaatteen voisi laittaa väärinpäin päälle. Näin on usein miesten paidoissa.

Laadukkaassa vaatteessa saumat ovat myös sisäpuolelta kauniit. Esimerkiksi miesten puseroissa tällaisia saumoja näkyy nykyvaatteissa naisten puseroita yleisemmin.

Laaduttomampi ommel saattaa näyttää esimerkiksi tältä.

3. Kuprulle ommeltu kangas

Jos kangas menee ompeleen alla kurtulle, ompelutyö on usein tehty kiireessä.

4. Pitkä tikki

Mitä lyhyempi tikkausjälki, sitä kestävämpi ommel. Mitä pidempi tikki on, sitä heikompi ja helpommin ratkeava on vaatteen ommel.

5. Kiemurteleva ommel

Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, kuinka suoraan ommel kulkee. Mutkitteleva ja epätasaisesti suhteessa kankaan reunaan kulkeva ommel on huono merkki.

Epätasaisesti kulkeva ommel on huono merkki.

” Mitä lyhyempi tikkausjälki, sitä kestävämpi ommel.

Kiinnitä huomiota kauluspaidassa Kauluspaidoissa ommelten lisäksi paremmasta laadusta kertovat myös kaulus ja nappilista. Laadukkaammassa paidassa kaulus koostuu kahdesta erillisestä osasta, erillisestä kauluksen jalasta ja itse kauluksesta. Heikompilaatuisessa paidassa kaulus on tehty samasta kappaleesta. Se ei istu yhtä hyvin. Paidan nappilista kertoo vaatteen kestävyydestä. Moninkertainen ja jämäkkä, vaatteen molemmilta puolilta viimeistelty nappilista, jossa saattaa olla sisällä vielä tukikangaskin, kestää hyvin käyttöä. Vain kaksinkertaisesta kankaasta tehty nappilista ei tule kestämään yhtä hyvin.

Tiesitkö tämän trikoosta? Ompeleisiin liittyvät ohjenuorat pätevät yleisesti vaatekappaleisiin, olivat ne sitten puseroita, hameita tai housuja. Vain trikoolle on omat ompelusääntönsä – trikoossa esimerkiksi joustavat saumat kuuluukin ommella vain saumurilla. Saramäki kertoo näppärän tunnistustavan laadukkaalle trikookankaalle. Trikoon tulisi olla kankaan molemmilta puolilta identtisen näköistä. Jos puolten ulkonäössä on eroa, kangas on laaduttomampi ja siitä tehty vaate kiertyy helpommin.

Kuinka vaatemerkki toimii?

Vaatteiden kestävyydestä voi kertoa myös tuotemerkin toiminta. Jos vaatefirma tarjoaa esimerkiksi vaatteidensa ilmaista korjauspalvelua tai jälleenmyy vanhoja tuotteitaan second handina, se on merkki siitä, että brändi uskoo itse tekevänsä laadukkaita vaatteita.

” Jos vaatetta mainostetaan vain halvalla hinnalla tai aleprosentilla, siinä ei luultavasti ole muita hyviä ominaisuuksia.

Huomiota voi kiinnittää myös tietoon, jota vaatemerkki jakaa vaatteesta. Kaikki, mikä kertoo esimerkiksi käytetyistä kuiduista, materiaalin alkuperästä, vaatteen valmistus- tai ompelutavoista tai muista vaatteen ominaisuuksiin liittyvistä seikoista, on Saramäen mukaan hyvä.

– Jos vaatetta mainostetaan vain halvalla hinnalla tai aleprosentilla, siinä ei luultavasti ole muita hyviä ominaisuuksia.

Saramäki kehottaa naisia tutustumaan tapoihin, joilla miehille myydään vaatteita, sillä miesten vaatteet tehdään hänen mukaansa tänä päivänä usein naisten vaatteita laadukkaammin – ja myydään kuin autot eli ominaisuuksiensa perusteella.

– Etenkin vähän paremmissa miesten vaatteissa todella kerrotaan vaatteen yksityiskohdista, kuten siitä, mistä kangas on tullut tai miten vaate on ommeltu. On hyvä, jos naistenvaatteesta kerrotaan samalla tyylillä.

Kaikki ei ole kuluttajan vastuulla – mutta tämä on

Saramäki muistuttaa, että kaikkea vastuuta ei saisi sysätä kuluttajille.

– On kiva, että ihmiset ovat kiinnostuneita laadukkaan vaatteen ominaisuuksista, mutta näiden asioiden opettelemisen ei pitäisi olla kuluttajan vastuulla. Kaupoissa pitäisi olla vain laadukasta tavaraa, tai vähintään vaatteessa pitäisi olla jokin varoitusmerkki, jos se on huonolaatuinen.

” Edullisen hinnan takia tulee tehtyä ostoksia, jotka eivät liity vaatteen laatuun.

Silti kuluttajilla on vastuunsa.

– Ammattilaisten vastuulla on selvittää, miten tehdä laadukkaita vaatteita, ja sitten tehdä niitä, mutta kuluttajan homma on se, että pyrkisi ostamaan vaatteita niin, että alhainen hinta ei olisi se ostamiseen kannustava tekijä.

Vaate tulisi siis ostaa tarpeeseen ja käyttöön, ei vain alennuksen tai halvan hinnan innoittamana laadusta välittämättä. Saramäki sanoo, että halpiksen ostaminen lähettää vaateteollisuudelle viestin, että nimenomaan alhainen hinta kiinnostaa, eivätkä vaatteen muut ominaisuudet.

Toinen tärkeä teko on reklamointi.

– Jos saat kaupasta huonolaatuisen vaatteen, joka ei kestä kohtuullista käyttöä, se pitää aina reklamoida. Se lähettää vaatefirmalle viestin, että laatu ei kelpaa. Tai toisaalta, jos vaatteen valmistuksessa on käynyt vain jokin virhe, sekin on hyödyllistä tietoa yritykselle.

7 kohdan tsekkilista kestäville vaateostoksille Kankaan kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota kaupassa: nyppyjä ei saa olla. Jos kallista materiaalia, kuten silkkiä, myydään halvalla, vaate ei voi olla kaikin puolin laadukas. Mitä monimutkaisempi vaate, sitä enemmän sen pitäisi laadukkaasti tehtynä maksaa. T-paidan voi saada halvallakin, villakangastakkia ei. Tarkista napinlävet, kankaan ja saumojen suoruus, ompeleen tikin pituus sekä saumojen viimeistely. Kiinnitä huomiota paitapuseroiden ja kauluspaitojen kaulukseen ja nappilistaan. Jos kaulus ja nappilista ovat jämäkät ja tehty useammasta osasta, se on hyvä merkki. Kurkkaa trikookankaisen vaatteen nurjallekin puolelle. Tarkista, mitä yritys kertoo vaatteesta, sen kestävyydestä ja vastuullisuudesta. On hyvä asia, jos vaatteen valmistuksesta on tarjolla paljon tietoa.

Juttu on julkaistu Me Naisissa aiemmin huhtikuussa 2022.

