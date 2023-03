8 hajuvettä, jotka saavat tuntemattomatkin kehumaan – kävimme haistamassa yhden, ja ymmärrämme ihastelun

Äkkiä tuoksuosastolle nuuhkimaan! Tiktokkaajat paljastavat hajuvedet, jotka keräävät jatkuvasti kehuja.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Muglerin ikonisen Alien-tuoksun uusi, vuonna 2021 lanseerattu versio Alien Goddess trendaa Tiktokissa. Siitä tehtyjä videoita on katsottu palvelussa yli kolme miljardia kertaa.

Videoilla – joita on tehty niin Suomessa kuin muuallakin – kehutaan, että Alien Goddessia itseensä suihkaisseita pysäytetään jopa kadulla hyvän tuoksun takia.

Pakkohan tuoksu oli käydä haistamassa.

Harmi vain, ettei helsinkiläisen tavaratalon hyllyllä ollut tuoksutteluhetkellä jäljellä yhtään myytävää Alien Goddess -putelia. Kun kysyin asiasta, tuoksuosaston myyjä viittasi tuotteen Tiktok-suosioon.

Suosion käsittää helposti testeriä nuuhkittuaan: Tuoksu on pehmeä, täyteläinen ja lämmin. Sitä voisi hyvin kuvitella käyttävänsä – tai tiedustelevansa kaverin kaulalta.

Thierry Muglerin kukkaisessa ja itämaisessa tuoksussa tuoksuvat arabianjasmiini ja neroli, kashmir ja seetri sekä vanilja ja ambroxan. Mugler Alien Goddess EdP 30 ml, 84,50 €.

Kokosimme Tiktokista muitakin tuoksuja, joiden perään ohi kulkevien ihmisten kerrotaan kyselevän.

”Kaikkein eniten kehuja”

– Tämä tuoksu toi minulle viisi kehua neljässä päivässä, kertoo Sniff with Steph -nimimerkillä tuoksusisältöjä tekevä tiktokkaaja videollaan. Hänen tuoksutiliään seuraa videopalvelu Tiktokissa lähes 18 tuhatta ihmistä.

Toisella videollaan Steph kertoo, että kyseinen tuoksu on hänen yli kuudestakymmenestä hajuvedestään kaikkein kehutuin.

Tuoksu on Nishane-brändin Hundred Silent Ways. Se on luotu tuoksutalon mukaan tribuuttina kaikkien aikojen pidetyimmille tuoksuille. Valmistaudu saamaan kehuja, huomauttaa brändikin sivuillaan.

Tuoksusivusto Fragrantican käyttäjät ovat antaneet tuoksulle viidestä pisteestä 4,19. Arvioita on runsaat 1300.

Tuoksu on unisex. Siinä on tuberoosaa, mandariinia, persikkaa, valkoista jasmiinia, gardeniaa, iiristä, vaniljaa, santelipuuta ja vetiveriä. Nishane Hundred Silent Ways Extrait de Parfum 50 ml, 199 €.

Halpa ja hyvä julkkistuoksu

– Voisiko joku kertoa, miksi yksi kehutuimmista tuoksuistani on Cloud, kysyy Tiktok-käyttäjä Elizabeta videollaan.

Hänen makeupsessions-tilillään on lähes 190 tuhatta seuraajaa.

– Minulla on iso hajuvesikokoelma, ja tämä on tuoksu, jota kaikki rakastavat, hän jatkaa.

Ariana Granden vuonna 2018 julkaistu julkkistuoksu kuuluu Tiktokissa trendaaviin hajuvesiin. Vaikka tuoksulla on hintaa vain muutama kymppi, tuoksutellessa edullisuus ei puske läpi: Tuoksu on asettuessaan pehmeän makea, hieman puuterinen mutta silti riittävän raikas ja mieto. Vaikka alkuun se vaikuttaa perinteiseltä nuorten tuoksulta, hetken päästä nuuhkiessa olemus ei ole enää lainkaan makeimmasta päästä.

Fragrantican käyttäjienkin arvio on hyvä, 4,04 pistettä viidestä.

Tuoksussa yhdistyvät laventeli, bergamotti ja päärynä, kookos, konvehti ja vaniljaorkidea sekä sensuelli myski ja puun vivahteet. Ariana Grande Cloud EdP 50 ml, 53 €.

Kolme tuttua suosikkia

Kauneussisältöjä tilillään julkaiseva Summer Louise on jakanut videollaan omat eniten kehuja saavat tuoksunsa. Poimimme niistä kolme tuttua ja toimivaksi todettua pulloa:

Vajaa vuosi sitten Me Naisten kauneustoimittaja suositteli Pradan Candya lahjaksi tyypille, jolla on jo vähän kaikkea – tämä parfyymi saattaa kuitenkin vielä uupua.

”Myskistä ja karamelleista potkunsa saavassa parfyymissä on mausteinen pohjatuoksu, ja se on aikuiseen makuun juuri sopivan makea. Flirttaileva parfyymi on passeli illallistreffeille, takkatulen äärellä vietettyyn romanttiseen hetkeen tai ihan peruspäivää piristämään.”

Tuoksua kuvaillaan leikkisäksi ja elegantiksi, itämaiseksi gourmand-tuoksuksi. Siinä tuoksuvat esimerkiksi valkoinen myski ja makea toffee. Prada Candy EdP 50 ml, 95 €.

Seuraava tuoksu sai täydet pisteet vuonna 2017 testijutussamme, jossa raati arvioi joukon uutuustuoksuja.

”Tässä on tuoksu, jota kaikki testiryhmän jäsenet voisivat harkita ostavansa! Pullo on superöveri, mutta tuoksu on arvokas, monikäyttöinen, pehmeä ja samettinen.”

Sisältö yllättää: jasmiininkukkaa, tuberoosaa, suklaata, tonkapapua, mantelia ja kahvia yhdistelevä hajuvesi on tasapainoinen, onnistunut ja luokseenkutsuva, arvioi raati. Carolina Herrera Good Girl EdP 50 ml, 102 €.

Viimeisenä vanha tuttu hitti, Versacen Bright Crystal. Jo vuonna 2006 lanseerattu tuoksu kuului allekirjoittaneen nuoruustuoksuihin, ja se taisi löytyä lähes jokaiselta ystäväpiiristä. Yhä edelleen se kerää Summer Louisen mukaan kehuja.

Tuoksu on saanut inspiraationsa Donatella Versacen suosikkikukista: magnoliasta, lootuksesta ja pionista. Tuoksussa yhdistyvät myös granaattiomena ja sitrushedelmät sekä meripihka ja myski. Versace Bright Crystal EdT 50 ml, 77 €.

Vinkit ylelliseen ja edulliseen makuun

– Joka kerta, kun käytän tätä, saan tuoksusta vähintään yhden kohteliaisuuden, Thatperfumegirl-tiliä ylläpitävä tiktokkaaja kertoo videollaan.

Kyseessä on Parfums de Marly -merkin Delina-tuoksu, joka listataan esimerkiksi Alluren jutussa yhdeksi Tiktokin suosituimmista tuoksuista.

Vuonna 2017 julkaistu tuoksu on saanut Fragrantican käyttäjiltä 4800 arvostelua ja pisteitä 4,07 viidestä.

Hajuvedessä tuoksuvat turkinruusu, kielo ja pioni, litsi, raparperi ja bergamotti sekä muskottipähkinä, kashmirpuu ja myski. Sitä kuvaillaan sensuelliksi kukkakimpuksi, hienovaraiseksi ja salaperäiseksi. Parfums de Marly Delina EdP Spray 75 ml, 218 €.

Arvokkaan tuoksun lisäksi sama tiktokkaaja listaa huomattavasti edullisemman vaihtoehdon, joka kerää runsaasti kehuja.

– Onko se paras tuoksu? Ei. Onko se persoonallinen? Ehdottomasti ei. Saako se kohteliaisuuksia? Takuulla.

Makeaksi ja nuorekkaaksi kuvailtu tuoksu on Aquolinan Pink Sugar.

Hajuvedessä on käytetty muun muassa bergamottia, appelsiinia, ja valkoisia persikoita, kieloa, jasmiinia, mansikkaa ja setriä sekä tomusokeria, vaniljaa, tonkapapua ja myskiä. Aquolina Pink Sugar EdT 50 ml, 29,95 €.

Jos kaipaat vielä lisää nuuhkittavaa, kurkkaa myös nämä hajuvedet!

Myös nämä tuoksut Sniff with Steph listaa tuntemattomilta ihmisiltä kehuja keränneiksi videoillaan. Mugler Angel Eau Croisière

Rami Clear Quartz Crystal Infused Natural Perfume Mist

EBK Deep N Desire Yacht

Phlur Apricot Privee

Matiere Premiere Santal Austral

Niin ikään tuoksusisältöjä tekevä Demi Rawling listaa videolla tuoksujaan, joita kehutaan eniten. Kymmeniä tuoksuja omistavan tiktokkaajan kehutuimpiin tuoksuihin kuuluvat: Xerjoff La Capitale EdP Spray

Narciso Rodriguez Musc Noir Rose For Her EdT

Shiseido Zen EdP

Initio Side Effect EdP Spray

Nishane Nefs Extrait de Parfum

Montale Arabians Tonka

Vilhelm Parfumerie Poets of Berlin EdP

Lähteenä käytetty myös: Fragrantica, Allure

Kuvat: Valmistajat

Juttu on julkaistu Me Naisissa aiemmin syyskuussa 2022.

