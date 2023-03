Palkittu helsinkiläinen suunnittelija Ervin Latimer kertoo, miksi hän haluaa luomuksensa juuri marketteihin.

Helsinkiläinen Ervin Latimer, 34, on pian kotimaisen markettimuodin kuumin nimi.

Palkittu, kansainvälisestikin huomiota saanut muotisuunnittelija lanseeraa oman malliston K-Citymarketeissa. Täysmittainen vaate- ja asustemallisto tulee myyntiin kevään aikana verkossa ja lähes kaikissa ketjun hypermarketeissa ympäri Suomea.

Miksi eurooppalaisille muotimerkeille työskennellyt ja oman mallistonsa hiljattain Kööpenhaminan muotiviikoilla esitellyt suunnittelija haluaa suomalaisiin marketteihin?

– Mietin, kenen kanssa minun kannattaa tehdä yhteistyötä, jos haluan viestiä arvojani ja vaikuttaa niillä koko Suomeen. Varsinkin, kun poistutaan isommista kaupungeista, tiedetään, että iso osa suomalaisista ostaa vaatteensa hypermarketeista, Ervin pohtii.

Ervin toivoo, että hänen mallistonsa tuo uusia mahdollisuuksia myös niille, joille design-vaatteiden ostaminen on aiemmin ollut vaikeaa korkean hinnan vuoksi.

Ervin otti itse yhteyttä Keskoon. Ajatus mallistosta syntyi yhteisen ideoinnin pohjalta, ja lopputulos koostuu worker-henkisistä arkivaatteista. Kevään aikana kauppoihin tuotavaan mallistoon kuuluu yhteensä kolmisenkymmentä vaatetta sukista puseroihin ja takeista päähineisiin.

Freedom-nimisessä mallistossa näkyy Ervinin lisäksi esimerkiksi suomalaistaiteilija Gabby Electran kädenjälki, jonka teoksia on käytetty printteinä. ”Osa koko mallistoa on ollut se, että tarjotaan työmahdollisuuksia nuorille luoville tekijöille”, Ervin kertoo. Kuvaaja Hayley Lê, mallit Jarrah ja Antti.

Ervin kannattaa jokaisen oikeutta ja vapautta olla oma itsensä. Siksi hän suunnittelee vaatteet muun muassa sukupuolettomiksi – myös markettimallistoonsa.

– Perinteinen kuva siitä, kuka on suomalainen tai pohjoismaalainen, miltä hän näyttää tai millainen hänen identiteettinsä on, on ollut rajoittuneempi. Onneksi käsitys laajenee.

” Nyt opetellaan siihen, että voi olla mallistoja, jotka eivät ole miesten tai naisten.

Unisex-osastot loistavat yhä vaatekaupoissa poissaolollaan. Ervinistä onkin kiinnostavaa, mistä hänen mallistonsa marketeissa löytyy.

– Uskaltavatko miehet mennä naisten osastolle valitsemaan unisex-mallistoa? Entä ne, joiden identiteetit ovat jotain muuta?

K-Citymarketin mukaan Ervinin malliston tuotteet sijoitetaan naisten osastolle, mutta käytävän varteen.

– Nyt opetellaan siihen, että voi olla mallistoja, jotka eivät ole miesten tai naisten. Sen sijaan mennään sovittamaan, onko kaupassa omalle keholle sopivia juttuja.

Ervinin oman muotibrändin Latimmierin luomukset näyttävät esimerkiksi tältä. Look saattaa näyttää tutulta – se nähtiin Samu Haberin yllä UMK-finaalissa helmikuussa.

Keskiössä myös kestävyys

Ervin kertoo, että hän sai markettiprojektissa paljon vapautta ja vastuuta. Mallistoa varten etsittiin esimerkiksi eurooppalaisia tuottajia.

– Stereotyyppinen ajatus on, että marketeista saa vain synteettisistä materiaaleista jossain kaukana idässä tuotettuja vaatteita.

” Vastuullisemmat vaihtoehdot maksavat enemmän.

Ervinin mallisto on tuotettu Turkissa ja Virossa, ja valtaosa tuotteista on puuvillaa.

– On ollut iso jumppa löytää tuotantopaikka, joka olisi lähempänä kuin Kauko-Idässä, ja saada materiaalit sellaisiksi, etteivät vaatteet ole pelkkää akryylia tai polyesteria.

Malliston tuotteet maksavat 19,99–99,99 euroa. Eurooppalainen tuotanto ja kalliimmat materiaalit nostavat hintoja.

– Vastuullisemmat vaihtoehdot maksavat enemmän. Se on tärkeä oppi meille kaikille.

Yhdenvertaisuus on Ervinille tärkeä arvo. ”Se tekee meistä kaikista vain uniikimpia, kun ymmärrämme, että meitä on tosi erilaisia, myös ihan täällä Suomessa asti.” Ervin kuvattuna Kööpenhaminan muotiviikoilla näytöksen päätteeksi.

Koripallokentiltä muotikouluun

Ervinin isä on yhdysvaltalainen koripalloilija, joka muutti Suomeen pelaamaan 1970-luvulla. Isän ammatin myötä koripallo oli Ervinille pitkään itsestäänselvä harrastus.

Lukiossa Ervin rohkaistui ilmaisemaan itseään oman tyylin ja vaatteiden kautta. Hän lainasi isoäitinsä ompelukonetta ja tuunasi kirpputorilta hankittuja vaatteita. Silloinkaan hän ei tosin ajatellut, että suunnittelu olisi hänen juttunsa.

– Monella suunnittelijalla tuntuu olevan sellainen tausta, että on salaa plärännyt äidin Vogue-lehtiä. Minulla ei.

Kun 18-vuotiaana piti päättää tulevaisuuden suunta, koripallo sai jäädä. Ervin kirjoitti ylioppilaaksi kuvataidelukiosta ja pääsi opiskelemaan vaatetusalaa.

” Usein miehistä halutaan sanoa, että tässä on nyt nero. Minä en ole ollut mikään Mozart.

Vielä ammattikorkeakoulussakin Ervin ajatteli, että tulisi työskentelemään vaatemerkin myyntiedustajana. Ensimmäinen kipinä suunnitteluun syttyi opintoihin kuuluneilla pakollisilla suunnittelukursseilla.

Matka muotisuunnittelijaksi vei tosin vielä vuosia. Ervin asui puolisonsa kanssa New Yorkissa, kun Aalto-yliopiston muotiohjelma listattiin kansainvälisesti kolmanneksi parhaaksi muotikouluksi.

– Mietin, että kotimaassani on ilmainen muotikoulu, joka on yksi maailman parhaista. New Yorkissa on hyviä, mutta todella kalliita vaihtoehtoja. En tule sellaisesta taustasta, että minulla olisi laittaa kymmeniätuhansia koulutukseen. Ajattelin, että kokeillaan.

Ervin pääsi sisään Aaltoon ensimmäisellä yrittämällä.

– Usein miehistä halutaan sanoa, että tässä on nyt tällainen nero. Mutta minä en ole sellainen.

– Olen ylpeä itsestäni ja urastani, mutta en ole ollut mikään Mozart, lapsinero suunnittelijana. Olen halunnut tehdä sitä, mikä minua kiinnostaa, ja ollut siinä jääräpäinen.

Päämääränä menestys

Valmistumisvuonnaan 2020 Ervin palkittiin Suomessa vuoden nuorena suunnittelijana. Tammikuussa 2022 hän esitteli ensimmäisen mallistonsa miesten muotitapahtumassa Pitti Uomossa Firenzessä.

”Olen aina ollut luova ja kiinnostunut myös esittävistä taiteista. Se heijastuu edelleen tekemiseeni. En pelkää ilmaista itseäni ja olla esillä.” Ervin esitteli mallistonsa Pitti Uomossa Firenzessä Anna Konda -drag-hahmossaan.

Näytös poiki Ervinille esimerkiksi sivun jutun The New York Timesissa ja ilmaisen paikan kolmelle kaudelle Kööpenhaminan muotiviikkojen viralliseen ohjelmaan.

Ervinin muotibrändin Latimmierin toinen ja kolmas mallisto esiteltiin Kööpenhaminan muotiviikoilla viime vuoden elokuussa ja tämän vuoden tammikuussa.

Latimmierin näytöslook Kööpenhaminan muotiviikoilta elokuussa.

Ervin on työskennellyt muotimerkeille Euroopassa, mutta halusi omasta merkistään suomalaisen ja tulla nähdyksi suomalaisena suunnittelijana.

– Ei ole poissuljettu, etten vastaanottaisi joskus työtä ulkomailta, mutta kyllä ainakin jonkun varpaan aion pitää aina Suomessa.

Pienille muotibrändeille malliston tuominen myyntiin asiakkaille asti on kallista. Tällä hetkellä Latimmierin vaatteista osa on kuitenkin saatavilla merkin nettikaupasta, ja niitä valmistetaan tilauksesta.

Latimmierille Ervin toivoo kansainvälistä menestystä – mutta koko suomalaisen muotialan, ei vain itsensä vuoksi.

– Meillä ei ole muotialalla kovin paljon kansainvälisiä menestystarinoita. Sen takia voi olla edelleen hankalaa löytää esimerkiksi rahoitusta. Toivon, että Latimmier voisi olla positiivinen esimerkki siitä, että alaamme kannattaa sijoittaa ja keskittyä ihan yhtä paljon kuin techiin, appeihin ja peleihin. Muotiala on kansainvälisesti valtava markkina.