Tiktokissa hehkutetaan nyt yhtä apteekkirasvaa, joka nitistää näpyt 11 päivässä – testasimme tuotteen

Selvitimme, onko Tiktokissa hehkutettu kasvovoide maineensa veroinen.

11 päivää ja ihosta tulee tasainen ja täysin finnitön? Uskon vasta, kun näen itse.

Tiktokissa trendaa tasasin väliajoin jokin ihmeaine, joka lupaa nitistää näpyt ja poistaa punoituksen.

Nyt tällaiseksi tuotteeksi väitetään La Roche-Posayn Effeclar Duo (+) -kosteusvoidetta. Se on tarkoitettu iholle, joka on taipuvainen vaikeisiin epäpuhtauksiin ja akneen. Viraalilla Tiktok-videolla tuloksia saadaan jo 11 päivässä.

Tätä täytyy testata!

La Roche-Posay Effeclar Duo (+), 20,90 €.

Voiteen teho perustuu sen sisältämään bentsoyyliperoksidiin ja lipohydroksihappoon, kertoo Tiktokissa viraaliin videoon omalla videollaan reagoinut ihotautilääkäri. Hänen mukaan jälkimmäinen on sukua salisyylihapolle, joka tunnetaan tehokkaana finnien nitistäjänä.

Apteekin sivuilla voidetta suositellaan käytettäväksi puhtaalle iholle aamuin illoin. Säännöllisen käytön myötä ihosta pitäisi tulla sileämpi, mattapintaisempi ja vähemmän punoittava. Myös epäpuhtauksien pitäisi saada kyytiä.

Laitoimme putelin testiin.

Viikko 1: Lupaavalta vaikuttaa

Ensimmäisellä käyttökerralla kasvovoide kirvelee hieman. Ihon pinnalle muodostuu sileä mattapinta, ja pesunjälkeinen punoituskin poistuu pikaisesti. En ihmettele yhtään, että voiteen sanotaan sopivan meikin alle.

Muutaman käyttökerran jälkeen leuassani muhinut finni on selvästi kuivumaan päin. Suurin ero on kuitenkin kasvojeni kokonaisilmeessä: iho näyttää tasaisemmalta, ja sen sävy on selvästi tasoittunut.

Viidennen päivän jälkeen huomaan, että iho alkaa tuntua melko kuivakalta. Päätän kuitenkin sinnitellä ilman tuhdimpaa yövoidetta.

Viikko 2: Hipiä hilseilee

Kun toinen viikko alkaa, se on myönnettävä: ihoni kaipaa kipeästi kosteutusta. Poskieni iho on alkanut jopa hilseillä.

Tässä kohtaa on hyvä todeta, että Effeclar Duo -voide on tarkoitettu erityisesti rasvoittuvalle iholle. Oma ihoni on akneen ja epäpuhtauksiin taipuvainen sekaiho, joten en varsinaisesti ylläty siitä, että hipiäni hilseilee.

Päätän pitää voiteesta pari välipäivää ja keskittyä kosteuttamaan ihoani. Jo ensimmäisen välipäivän iltana huomaan, että aiemmin kuivahtanut finni alkaa taas kukoistaa. Kaiken kukkuraksi se saa kaverikseen kaksi näppyä lisää.

Parin päivän jälkeen ihoni on taas kosteutettu, ja kaivan Effeclar Duon esiin. Jatkan sen käyttämistä kahdesti päivässä, vaikka uskon, että omalle ihotyypilleni parempi ratkaisu olisi vain aamuinen käyttö. Iltaisin ihoni kaipaa nimittäin kunnon kosteutusta, jota tämä voide ei tarjoa.

11 päivän jälkeen ihoni näyttää kokonaisuudessaan sileämmältä, mattapintaisemmalta ja sävyltään tasaisemmalta. Punoitus on poissa kaikkialta muualta paitsi leuasta, jossa finnit ovat jopa lisääntyneet.

On kuitenkin otettava huomioon, että leuan finnit ovat yleensä hormonaalisia. En siis usko, että tujuimmallakaan voiteella on juurikaan vaikutusta siihen, lisääntyvätkö ne vai eivät.

Lopputulema

Aionko jatkaa Effeclar Duo (+) -voiteen käyttöä? Kyllä.

Hormonaalisia finnejä lukuun ottamatta voide teki mitä lupasi. Se silotti ja tasoitti ihoa sekä hillitsi sen kiiltoa ja punoitusta. Koenkin, että voide on parempi nimenomaan ihon tekstuurin ja pienten näppyjen tasoittamiseen kuin isojen paukamafinnien hoitamiseen.

Yhden muutoksen aion kuitenkin tehdä: jatkossa en käytä voidetta kuin aamuisin, jotta ihoni saa illalla kaipaamaansa kosteutusta. Sekaiho kaipaa kosteusvoiteelta enemmän kosteutusta kuin tämä rasvaisen ihon tuote tarjoaa. Tulen myös käyttämään finnien täsmähoitona vanhaa tuttua salisyylihappoa.

