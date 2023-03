Poimimme 5 kevään ja kesän trendivaatetta, jotka löytyvät nyt helposti alennusmyynneistä

Karkkihousuja, farkkua ja pitkää hametta! Etsimme puolestasi alennusmyyntien trendikkäimmät vaatteet, jotka ihastuttavat vielä pitkälle kevääseen ja kesään.

On totta, että alennusmyyntien paras kausi ei ole käsillä, mutta vaatelöytöjä voi silti tehdä juuri nyt huokeaan hintaan. Etenkin alennusmyyntien housuvalikoima vaikuttaa tällä hetkellä yllättävän laajalta, ja kokojakin tuntuu toistaiseksi riittävän.

Poimimme 5 trendivaatetta, joita kannattaa nyt bongailla ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen alennusmyynneistä. Näihin kelpaa sonnustautua niin keväällä kuin ensi kesänäkin.

1. Karkkiväriset housut

Tässäpä trendi, jota voi koeajaa matalalla kynnyksellä: karkkiväreissä hehkuvat housut! Kirkuvanväriset housut ovat nyt ajankohtaisimmillaan esimerkiksi perusvihreän ja oranssin sävyissä.

Räiskyviä housuja löytyy alennuksista useissa eri väreissä, malleissa ja materiaaleissa.

Vihreät kangashousut näyttävät herkullisilta vaikkapa pinkkiin yhdistettynä. Housut 41,99 e, Lindex.

Suorat, tyrninväriset puuvillahousut ovat ajankohtaiset vielä syksyn ruskankin aikana. Housut 66,39 e, & Other Stories / Asos.

2. Maksihame

Kerroimme jo aiemmin keväällä, että maksihame on muotitietoisten uusin lempivaate. Vuosituhannen vaihteen Y2K-tyylistä tykkäävä innostuu etenkin cargo- ja denimhameista. Kevään ja kesän juhlahumuun sopivat puolestaan hapsuhelmaiset ja kimaltavat hameet.

Täydellinen kesän festariasu: tämä hapsu-unelma, bändipaita ja tennarit. Cindia-hame 36 e, Ellos.

Maksimittainen hame johdattelee osuvasti Y2K-tyyliin, 27,99 e, Pull & Bear / Zalando.

3. Laventeliunelmat

Yksi tämän kevään kutkuttavimmista väreistä on jo tovin ihastuttanut laventelinlila, vinkkaavat InStyle ja Editorialist. Lempeää väriä kannattaa bongailla alennuksista etenkin neuleissa, jotka ovat käyttökelpoisia ympäri vuoden. Laventelin sävyt toimivat erityisen hyvin myös isoina pintoina, kuten pitkähelmaisissa, runsaissa mekoissa.

Pitkässä kreppimekossa on ajankohtainen väri ja helman mitta. Kietaisumallinen lainekreppimekko 29,99 e, Lindex.

Mohairia ja villaa sisältävä neuletakki pehmeässä laventelinsävyssä lämmittää kesäiltoina. 132,30 e, Second Female / Kekäle.

4. Y2K-farkut

Jokakeväinen denimhimo iskee taas! Nyt farkuissa houkuttelevat Voguenkin muotinäytöksistä poimimat trendit: siniset pesut, suuret taskut ja levenevät lahkeet, jotka muistuttavat ysärin ja milleniumin tuulista.

Alefarkut, joissa on ilahduttavan moni asia kohdallaan: levenevä lahje, istuva vyötärö ja cargo-housuista lainattu yksityiskohta eli isot reisitaskut. Farkut, 30 e, Vero Moda.

Kun et osaa valita lempparipesua, valitse kaksi milleniumin hengessä! Farkut 25 e, Monki.

5. Liituraitavaatteet

Housupuvuista tuttu klassinen liituraita on kevään trendikkäimpiä kuoseja, kertoo muun muassa Who What Wear. Hennot raidat viehättävät nyt etenkin väljemmissä lahkeissa, liiveissä ja kesää kohti myös sinisellä pohjalla.

Supertrendikkäät, leveälahkeiset liituraitahousut näyttävät mukavan rennoilta esimerkiksi valkoisten tennareiden kanssa. Housut, 20 e, Bershka / Zalando.

Klassinen liituraitableiseri ja -housut kesään sopivassa laivastonsinisen sävyssä. Housut 54,97 e, InWear/ Zalando ja bleiseri 94,97 e, InWear/Zalando.

Lähteet: Vogue, Who What Wear, InStyle, Editorialist

Kuvat: Valmistajat

