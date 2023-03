Essiä, 26, kiusattiin koulussa – nyt hän on plusmalli ja sanoo kiusaajilleen suorat sanat

Essi Korpinen päätyi Tiktok-videonsa ansiosta malliksi tunnetun muotibrändin kuvauksiin Ruotsiin. Se poiki hänelle paikan mallitoimiston listalla.

Essi Korpinen, 26, ei ollut uskoa silmiään. Ruotsalaisen vaatebrändi Monkin lähettämä viesti lepäsi hänen Tiktok-tilinsä yksityisviestien joukossa.

Noin puolitoista kuukautta aiemmin Essi oli huomannut Tiktokissa Monkin ja tukholmalaisen mallitoimiston järjestämän kilpailun, jossa etsittiin uusia malleja muotikuvauksiin. Essi päätti osallistua, vaikka kilpailuun oli osallistunut jo suuri määrä ihmisiä.

– Kuvasin nopeasti somevideon, jossa heiluin ja esittelin itseni. Kun sain viestin, että minut on valittu, tuli pari kyyneltä silmään. En voinut uskoa, että niin iso brändi halusi juuri minut mallikseen, Essi kertoo.

Essi lennätettiin Göteborgiin muotikuvauksiin. Ensimmäisenä päivänä hän pääsi tutustumaan Monkin toimistoon kahden muun kilpailun voittaneen mallin kanssa. Seuraavana päivänä koittivat kuvaukset. Essille tehtiin meikki ja hänen hiuksensa laitettiin, ja sitten oli aika astua kameran eteen.

– Minua ei ole koskaan haipattu niin paljon. Valokuvaaja ja stylistit kehuivat ilmeitäni ja kuinka luonnollinen olin. Toki ulkonäön kehuminen kuuluu asiaan tuossa tilanteessa, mutta siitä tuli silti hyvä fiilis.

Tämän kuvan Essi nappasi itsestään Monkin kuvauksissa.

Essi on viihtynyt kameran edessä pienestä pitäen, mutta mallina hän on ollut aiemmin vain muutamia kertoja pienen budjetin kuvauksissa.

Mallin työstä Essi kertoo haaveilleensa oikeastaan aina. Pitkään hän kuitenkin uskoi, ettei se olisi hänelle mahdollista.

– Ajattelin, että ulkonäköni ei riitä. En ole ikinä näyttänyt klassiselta mallilta. Jos miettii viisikin vuotta taaksepäin, mallit ovat näyttäneet vielä tosi erilaiselta kuin nykypäivänä.

Monkin malliksi pääseminen tuntui Essin mukaan kuin universumin lähettämältä viestiltä: sinä pystyt kyllä.

Ennen Ruotsin reissuaan Essi julkaisi Tiktokissa videon, jossa hän kertoi lähtevänsä muotikuvauksiin malliksi. Sen saatetekstin Essi omisti entisille kiusaajilleen, jotka olivat haukkuneet hänen ulkonäköään läpi kouluvuosien.

Vuodet kiusattuna

Essi kertoo olleensa lapsesta saakka ikätovereitaan pyöreämpi. Hän joutui ulkonäkönsä ja hiljaisuutensa vuoksi kiusatuksi ala- ja yläasteella.

– Eniten se oli sanallista vittuilua, sellaista nälvimistä ja huutelua tyttöjen keskuudessa. Minua muun muassa haukuttiin sammakoksi vihreiden silmieni takia. Muistan myös, kun joku sanoi, että ei kukaan voi tykätä tuollaisesta läskistä tytöstä.

Kun Essi kuuli alentamista ja mollausta tarpeeksi, hän alkoi itsekin uskoa kommentteihin.

– Kiusaamisen jatkuessa alkaa tuntua siltä, että muiden sanomiset ovat totta. Silloin sinusta itsestäsi tulee itsesi kovin kiusaaja.

Kiusaamiseen ei vieläkään puututa Essin mielestä tarpeeksi. ”Jos nyt voisin tehdä jotain toisin, niin olisin kertonut kiusaamisesta jollekin. Se helpottaa, että sanoo koulussa aikuiselle tai edes jollekin, että hei, minulle tapahtuu tällaista. Jo se auttaa, että tietää, ettei ole asian kanssa yksin oman päänsä sisällä.”

Essi on opetellut ilkeistä ajatuksista eroon terapiassa aikuisiällä. Nykyään hän haluaa levittää somekanavissaan itsensä ja oman kehonsa rakastamisen sanomaa ja esitellä tyyliään pluskokoisena ihmisenä.

– Kaikesta huolimatta minussa on aina ollut sisällä kipinä, että pystyn kyllä. Kun pääsin malliksi, tuli olo, että olin oikeassa ja kiusaajani väärässä. Että ihan sama, mitä joku sanoi minusta kutosluokalla.

Joskus tulee silti vastaan hetkiä, kun kiusaajien sanat kaikuvat Essin mielessä.

– Huonoina päivinä pitää varmistella poikaystävältä, että kai vielä rakastat, vaikka näytän tältä. Uskon, että joudun kamppailemaan loppuelämäni sen asian kanssa, että riitän tällaisena kuin olen.

– Surullisinta tässä on se, että kiusaajani eivät varmasti näin lähes kolmekymppisenä itse muista koko kiusaamista.

Kaikenlaiset kehot esille

Essi on iloinen siitä, että vaateteollisuudessa on otettu viime vuosina askeleita oikeaan suuntaan. Monet verkkokaupat ovat lopettaneet kuvankäsittelyn, minkä ansiosta kuvissa näkee aitoa ihoa ja vatsapoimuja. Hänestä tuntuu kuitenkin, että Suomi kulkee muutoksessa jälkijunassa.

– Vaikka käytetään jo plusmalleja, he ovat lähes aina vartalotyypiltään tiimalaseja eli ”ihanteellisia” pluskokoisia ihmisiä.

Tosielämässä pluskokoisia on kaiken mallisia, Essi muistuttaa. Hän haluaisi nähdä vaatekuvastoissa lisää eri vartalotyyppejä.

– Minulla on esimerkiksi melko pienet rinnat, enkä näe omankaltaisiani kehoja juuri missään.

Siksi Essistä tuntui hyvältä, että juuri hän pääsi suuren muotibrändin malliksi.

– Ajattelin kuvauksissa, että joku minun näköiseni tulee ehkä katsomaan niitä kuvia ja voi ajatella, että hei, minähän näytän samalta kuin tuo.

”Uskon, että jos isompia vaatekokoja olisi paremmin saatavilla, pluskokoiset ihmiset voisivat ilmaista itseään paremmin. Ei olisi pakko käyttää vain A-linjaisia tunikoita”, Essi pohtii.

Kokolappu ei kerro mitään

Essi rakastaa muotia, mutta kertoo, ettei voi shoppailla kaupungilla samoin kuin hoikat ihmiset voivat. Hän joutuu ostamaan vaatteensa netistä, sillä suurempia kokoja on harvoin tarjolla kivijalkaliikkeissä – ja vaikka olisikin, ne loppuvat saman tien.

– Brändit aina sanovat, että isoille ko’oille ei ole yhtä paljon kysyntää. Haluaisin lähettää terveisiä, että kyllä on. Kun menee alennusmyynteihin, niin rekit ovat täynnä XS:ää.

Toisaalta kokolappu kertoo vaatteen todellisesta koosta lopulta hyvin vähän. Saman kokoiseksi merkityt vaatteet voivat olla eri kaupoissa aivan eri kokoisia keskenään. Siksi Essi on opetellut olemaan katsomatta kokolappuja. Tällä hetkellä hänen vaatekaapissaan onkin vaatteita haarukalla S–5XL.

– Minulla on ollut iso työ siinä, että opin olemaan häpeämättä sitä, mitä lapussa lukee. En enää ajattele, että voi ei, nyt pitää ottaa näistä housuista 3XL. Vaatteen kuuluu mahtua sinulle, eikä sinun vaatteisiin, Essi muistuttaa.

”Tässä olen minä”

Vaikka Essi poseeraa nykyään itsevarmana kameran edessä, ei oman ulkonäön arvostaminen ole aina ollut hänelle yhtä helppoa. Tärkeä oivallus oli ymmärtää, että keho muuttuu elämän varrella, ja se on normaalia.

– Meillä on elämässä vain tämä yksi kroppa. Iso juttu on se, että oppii arvostamaan vartaloaan sellaisena kuin se kulloinkin on.

Essi tietää, että tällaisen ajatustavan opettelu on usein helpommin sanottu kuin tehty.

– Ei tarvitse mennä suoraan rakkauspäätyyn ja palvoa itseään peilin edessä. Mutta vaikka se jo tekee ihmeitä, että rasvaa kehon suihkun jälkeen, koskettaa itseään ja ajattelee, että tässä olen minä.

Essi opiskelee parhaillaan tekstiili- ja muotialalla muotiassistentiksi. ”Aloitin opinnot vuosi sitten, kun tajusin, että muotiakin voi opiskella ja voisin tehdä siitä itselleni työn.”

Kuvauskeikkoja saattaa olla tulevaisuudessa tiedossa lisää, sillä Monkin kuvauksissa mallitoimisto otti Essin listoilleen.

– Se oli ihan yllätys. Olen lähdössä pian käymään Tukholmassa allekirjoittamassa papereita, Essi kertoo.

Kiusaajille Essi haluaa lähettää terveisiä: jos tekee toiselle pahaa, se tulee todennäköisesti joskus vielä vastaan.

– Ymmärrän, että kauneus voi olla katsojan silmässä, mutta jos ei ole mitään hyvää sanottavaa toisesta, voi olla hiljaa. Kiusaaminen ei hyödytä ketään, ei loppupeleissä kiusaajaakaan. Pahimmassa tapauksessa ilkeät sanat voivat pilata jonkun loppuelämän, joten kannattaa miettiä ennen kuin sanoo.

– Omille kiusaajille sanoisin, että toivottavasti heillä menee nykyään yhtä hyvin kuin minulla.