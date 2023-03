Testasimme mattaiset meikkivoiteet – kaksi tuotetta aivan 5/5: ”Ei hälvene vielä illallakaan”

Mattameikkivoiteissa oli hurjasti hyvää: ne pitivät ihon freesin näköisenä, eivät juurikaan tarttuneet kaulahuiviin, ja useimmat niistä säilyttivät peittävyytensä läpi päivän.

Mahtava pito

Mac Studio Fix Fluid, 38 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Jättää luonnollisen mattapinnan, auttaa häivyttämään huokosia ja ihon epätasaisuuksia, hillitsee kiiltoa, saa ihon näyttämään sileämmältä. Muuntautuu kerrostamalla keskipeittävästä peittäväksi, lopputulos kestää 24 tuntia. Valmistettu Kanadassa.

” Jatkoon!

Kokemus: Macin mattameikkivoide lunastaa oikeastaan kaikki kuvauksensa lupaukset: se levittyy helposti ja pysyy iholla mattaisena läpi koko vauhdikkaan päivän. Voide ei hikoile eikä hälvene vielä illallakaan, vaikka huushoollaan keittiössä hellan ja tiskikoneen lämmössä ja huuruissa. Voiteen peittävyyttä on helppo säädellä: ihon tasaisemmilla alueilla riittää ohuempi kerros, virheitä taas voi peittää lisäämällä kerroksia. Plussaa valtavasta sävyvalikoimasta. Vähän lääkemainen tuoksu, ja annostelua helpottaisi, jos putelissa olisi pumppu. Muutoin aivan erinomainen tuote – jatkoon!

Silkkisamettia iholle

Clarins Skin Illusion Velvet, 47 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Luonnollinen, samettimainen lopputulos. Tasoittaa ihon sävyä, vähentää ihon kiiltelyä. Kosteuttava, suojaava koostumus. Tuntuu kasvoilla kuin toiselta iholta, lopputulos on raikas ja iho tuntuu silkkisen pehmeältä. Valmistettu Ranskassa.

” Iho ei päivän mittaan tunnu kuivalta tai pakkelimaiselta, vaikka mattaisuus pitää pintansa ja säilyy virheettömänä.

Kokemus: Adios, puuterit! Tämä bambupuuteriuutetta sisältävä mattameikkivoide tekee saman kuin koko testin kärkikolmikko: Se saa heivaamaan puuterit meikkipussista, sillä mihin niitä enää tarvitaan? Kevyt meikkivoide on lisäksi testiryhmän kosteuttavin: iho ei päivän mittaan tunnu kuivalta tai pakkelimaiselta, vaikka mattaisuus pitää pintansa ja säilyy virheettömänä. Voide levittyy helposti ja jättää iholle silkkiseltä tuntuvan pinnan. Pullossa on annostelua helpottava pumppu, ja sävyissä runsaasti vaihtelua. Miellyttävä puuterituoksu. Ihana tuote.

Kestävä hintahaastaja

Maybelline Fit me Matte + Poreless, 9,20 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Sulautuu ihon sävyyn ja antaa luonnollisen näköisen lopputuloksen. Pehmeä, pitkäkestoinen, puolipeittävä, häivyttää ihohuokosia, antaa iholle mattapinnan näyttämättä kuivalta. Lopputulos on tasainen ja virheetön. Valmistettu Ranskassa.

” Tämän saa alle kympillä, ja silti voide on tasaveroinen haastaja kalliimmille kollegoilleen.

Kokemus: Palaan kahdesti tarkistamaan voiteen hinnan: kyllä, tämän saa alle kympillä, ja silti voide on tasaveroinen haastaja kalliimmille kollegoilleen. Puolen pisteen miinus tulee hivenen rakeisemmasta tai pakkelimaisemmasta lopputuloksesta – varsinkin, jos iho on yhtään pintakuiva tai huonosti kosteutettu. Mattaisuus pitää läpi päivän eikä iho muutu kiiltäväksi, mutta voiteen peittävyys hälvenee hieman ja iltapäivästä sitä haluaa kerrostaa lisää. Tuoreeltaan voide on kyllä erinomaisen peittävä, myös vaaleammissa sävyissä, ja tehoa voi lisätä kerrostamalla. Hennosti tuoksuva. Kevyt muovituubi. Mainio arkimeikkivoide, jossa erinomainen hinta-laatu-suhde!

Kuin kasvojen kalkkimaali

Nyx Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Full Coverage Foundation, 21,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Pitkäkestoinen nestemäinen meikkivoide, joka saa ihosi näyttämään virheettömän mattapintaiselta koko päivän ajan. Valmistettu Yhdysvalloissa.

” Peukku valtavasta sävyvalikoimasta.

Kokemus: Ensimmäisillä pyyhkäisyillä mieleen tulee huonekalujen tuunauksessa käyttämäni kalkkimaalit: voide maalaa piiloon ihon värivirheet ja jättää sen todella mattapintaiseksi, utuiseksi. Kevyt, nestemäinen koostumus, joka levittyy helposti. Iholle jää hieman rakeisuutta, sellaista, että meikin näkee ihon pinnalla eikä se imeydy ihoon, kuten testissä parhaiten pärjänneet voiteet. Mattaisuus pitää pintansa virheettömästi läpi koko päivän. Lähes tuoksuton. Kevyt, kompakti pakkaus. Peukku valtavasta sävyvalikoimasta, myös meille kalpeille valkeanaamoille. Mainio, mutkaton meikkari, jolla hyvä hinta-teho-suhde!

Kosteuttava keskitason kaveri

Lumene Matte Oil-Control Foundation, 16,70 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Täydellisen peittävä meikkivoide. Hienonhienojen puuteri- ja mattapigmenttien yhdistelmä luo samettisen mattapintaisen lopputuloksen koko päiväksi. Valmistettu Suomessa. Vegaaninen.

” Toimivan oloinen perusmeikkari. Pisteet kompaktista, kevyestä pakkauksesta.

Kokemus: Voide levittyy helposti ja asettuu iholle nopeasti. Vaikka tuote säilyttää mattaisuutensa, iho tuntuu kosteutetulta, eikä meikki kiristele tai rakeile. Peittävyys on pikemmin keskitehokas kuin kuvauksen ”täydellinen”, ja se hälvenee hieman päivän aikana: aamulla levitetty meikki vaatii lisäilyä iltapäivällä. Erittäin mieto tuoksu. Pisteet vegaanisuudesta, pakkauksen kierrätettävyydestä sekä kompaktista, kevyestä pakkauksesta. Toimivan oloinen perusmeikkari ilman ihmeempiä ylellisyystekijöitä.

Vaatimaton peittäjä

Rimmel Lasting Matte Foundation, 11 € / 30 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Erittäin pitkäkestoinen ja runsaspigmenttinen meikkivoide. Mattapinnan jättävä meikkivoide sopii erityisesti rasvaiselle ihotyypille, kestää koko päivän ja tuntuu kevyeltä iholla. Valmistettu Iso-Britanniassa.

” Voisi sopia kevyeksi sävyttäjäksi virheettömälle, tasaiselle iholle, joka vaatii vain kiillon hillitsijää.

Kokemus: Tuotekuvauksessa suositellaan käyttämään primeria, ja sen voide varmasti vaatiikin: yksin kosteusvoiteen päälle levitettynä meikkivoide on vaatimaton kaveri eikä vastaa lupaustaan. Se kyllä jättää ihon mattaiseksi, mutta epäpuhtaudet kuultavat meikkivoiteen läpi, pinnalle jää levityksen jälkiä ja voide pyyhkiytyy kosketuksesta – rakenteeltaan vaahtomainen voide ei imeydy ihoon, kuten nestemäiset haastajansa. Tämä voisi sopia paremmin kevyeksi sävyttäjäksi virheettömälle, tasaiselle iholle, joka vaatii vain kiillon hillitsijää. Karkkimainen tuoksu. Plussaa kevyestä pakkauksesta.

Tuntuvasti kosteuttava

Gosh Hydramatt Foundation, 24,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Iho näyttää välittömästi tasaiselta, raikkaalta sekä kauniin mattaiselta. Kosteuttavat ainesosat kosteuttavat ja ravitsevat ihoa. Hajusteeton, allergiasertifioitu ja vegaaninen. Valmistettu Tanskassa.

” Vallan mainio arkimeikkari ilman krumeluureja.

Kokemus: Peittävyydeltään keskisarjan suorittaja, joka lunastaa lupaukset mattapidostaan. Tässäkin kosteuttava ominaisuus tuntuu: meikkivoide ei jää iholle kakkumaiseksi vaan levittyy ja imeytyy hyvin, eikä iho päivän päätteeksi tunnu kuivalta. Vallan mainio arkimeikkari ilman krumeluureja, voisi hyvin jäädä käyttöön. Tämäkin pitkulainen pullo vie tilaa meikkipussissa.

Testaaja: Tanja Hakamo, jonka sekaiho taipuu helposti kiiltelyyn.

Kuvat: Valmistajat