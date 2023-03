Ihon omaa suojakerrosta vahvistavien seerumien testissä löytyi lopulta yksi ylelliseltä tuntunut tuote, joka teki ihosta pumpulinpehmeän.

Jos hyllystäsi puuttuu vielä seerumi, nyt on aika lisätä se ihonhoitotuotteiden joukkoon. Seerumi on ihonhoitorutiinin tehokkaasti hoitava vaihe. Se levitetään kasvoveden jälkeen ennen kosteusvoidetta.

Uusi tuttavuus

Skin Proud Daily Saviour Skin Recovery Booster Serum, 15,90 € / 25 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Suojaa ja parantaa ihon luonnollista suojakerrosta. Ravitsee ja tuo esiin ihon luonnollisen hehkun, ehkäisee ympäristön stressitekijöiden haitallisia vaikutuksia ja pitää ihon raikkaana ja terveenä. Sisältää muun muassa vitamiineja, avokadoöljyä, ruusunmarjaöljyä ja keramideja. Vegaaninen.

” Huomaan testiviikkojeni aikana palaavani tähän uudestaan ja uudestaan. Ostaisin.

Kokemus: Tämä merkki on aivan uusi tuttavuus minulle. Muovinen pullo on hauska, napakka ja juuri sopivankokoinen esimerkiksi matkoille. Seerumi itsessään on valkoista, liki voidemaista, mutta silti hyvin levittyvää. Ei kuitenkaan silkinpehmeää, kuten luvattiin. Tämä oli yllättäjä, sillä huomasin testiviikkojeni aikana palaavani tähän uudestaan ja uudestaan. Ostaisin, sillä hintakin on edullinen. Tämä lähtee seuraavalle reissulle varmasti mukaan.

Päältä kaunis

Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions Fortifying Oil Serum, 68 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihoa vahvistava öljyseerumi, joka kiinteyttää, kirkastaa ihon sävyä, vähentää ihon punoitusta ja suojaa ihoa ympäristön haittavaikutuksilta. Seerumin ylemmässä kerroksessa on valkoisen teen öljyä, joka ravitsee ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Alemmassa kerroksessa on puolestaan antioksidanttista EGCG:tä, valkoisen teen uutetta ja sateenkaarilevää, joka lisää ihon kimmoisuutta ja kirkkautta.

” Kaipaan tuhdimpaa tavaraa.

Kokemus: Tämän pullon kanssa saa olla tarkkana! Pipetistä purskahtaa seerumia siihen malliin, että kädet sotkeentuvat. Koostumus on öljymäinen ja hyvin litkumainen. Seerumi pitää muistaa sekoittaa, koska siinä on kaksi eri kerrosta. Tuote imeytyy kivasti, mutta vierastan silti ihon öljyisyyttä. Kaipaan tuhdimpaa tavaraa, sillä kosteusvoiteenkin kanssa tämä jää liian kevyeksi. Kesäkäyttöön varmasti sopivampi. Lasipullo itsessään on kaunis kuin taideteos. Hinta on silti turhan tyyris jatkuvalle käytölle. En hurmaannu tuotteesta.

Mattainen iho

Lumene Tyyni Nordic Clear Balancing Daily Serum, 29,50 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Tasapainottava, vesipohjainen seerumi rasvoittuvalle ja sekaiholle. Sisältää muun muassa mesiangervoa ja ruusujuurta. Lupaa vähentää ylimääräistä kiiltoa, auttaa häivyttämään ihohuokosia, epäpuhtauksia ja punaisuutta sekä kosteuttaa tehokkaasti. Vegaaninen seerumi jättää ihon luonnollisen mattapintaiseksi ja hyvinvoivan näköiseksi. Valmistettu Suomessa.

” Voiko tuoksusta humaltua?

Kokemus: Voiko tuoksusta humaltua? Ah, miten ihanan ruusuiselta tämä seerumi tuoksuu! Pipettipullo on kätevä ja kestävän oloinen. Pidän seerumin rakenteesta, se on juuri sopivan paksua, muttei siltikään tee ihoa tahmeannahkeaksi. Lisäpisteitä huippunopeasta imeytymisestä. Poistaa ylimääräistä kiiltoa ja jättää lupauksensa mukaisesti mattaiseksi. Jotta pääsisi testissä huippupisteisiin, toivoisin pitkäaikaisempaa kosteusvaikutusta.

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Kinoko Probiotic & Kombucha Face Serum, 24,90 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kombucha ja probiootit tukevat ja harmonisoivat ihon omaa mikrobiomia. Palauttaa terveen säteilyn kuivalle iholle ja suojaa ihoa ulkoisilta ärsytyksiltä, kuten säänvaihteluita ja saasteita. Sopii kaikille ihotyypeille. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa, valmistettu Helsingissä.

” Korealaiselta vaikuttava, mutta täysin suomalainen merkki kuuluu luottotuotteisiini.

Kokemus: Litkumaisuus yllättää. En ole tottunut näin juoksevaan seerumiin. Onko tässä tehoakaan? Nestettä valuu hukkaan ennen kuin opin annostelemaan iholleni sopivan määrän. Viikon päästä koen jo vaikutukset ja huomaan seerumin imeytyvän entistä paremmin ihoon. Perushyvä, mutta odotin kuitenkin enemmän. Korealaiselta vaikuttava, mutta täysin suomalainen merkki kuuluu kuitenkin luottomerkkeihini. Olisin tuskin löytänyt Kinokoa, ellei kaverini olisi suositellut merkin puhdistusainetta, joka on ihan super.

Apteekista

La Roche-Posay Toleriane Ultra Dermallergo Serum, 35,90 € / 20 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Tehokkaasti rauhoittava seerumi herkälle ja herkistyneelle iholle. Auttaa suojaamaan herkkää ihoa ulkoisia vaikutuksia vastaan, vahvistaa ihon suojakerrosta ja kosteuttaa ihoa jopa 48 tunnin ajan. Hajusteeton, säilöntäaineeton ja alkoholiton. Sopii myös allergiaan taipuvaiselle iholle.

” Seerumia kehutaan somessa, mutta omalle talvi-iholleni se ei sovi.

Kokemus: Kaverin mukaan tätä seerumia kehutaan paljon somessa. Tieto nostaa omia odotuksiani heti. Pidän geelimäisestä, tuhdista koostumuksesta. Valitettavasti tämä tuote ei omalle talvi-iholleni sovi, vaan tuntuu ärsyttävän kuivaa ihoa entisestään. Pieni pakkauskoko.

Hyvä hinta-laatusuhde

Oriflame Optimals Urban Guard 3D Essence Serum, 31 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kosteuttava ja saasteilta suojaava seerumi. Kevyt hoitonesteseerumi auttaa uudistamaan, korjaamaan ja suojaamaan ihon omaa suojakerrosta. Meriperäinen postbiootti auttaa tasapainottamaan ja korjaamaan ihoa. Pantenoli rauhoittaa ja pehmittää ihoa. Pienikokoinen hyaluronihappo auttaa kosteuttamaan ihoa. Vegaaninen.

” Hämmentävää, kuinka nopeasti näin vetinen tuote voi kosteuttaa ihoa.

Kokemus: Tässä on hintalaatusuhde kohdillaan! Hämmentävää, kuinka nopeasti näin vetinen tuote voi kosteuttaa ihoa. Uskoisin olevan hyvä kesäseerumi, mutta pakkasen ja kuivan huoneilman nakertamalle iholle meikin alle liian kevyt. Tykkäsin silti. Miinusta siitä, että tuntuu hupenevan nopeasti.

Parempi, aikuinen iho

Plantheque The Turn Back Time Serum, 41 € / 30 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Tiivistetty seerumi on kehitetty erityisesti aikuisen ihon hoitoon. Sopii hyvin myös akneen taipuvaiselle ja herkälle iholle. Sisältää ihon omaa suojakerrosta vahvistavia, tasoittavia, uudistavia ja rauhoittavia ainesosia, kuten ”luonnon omaa retinolia” bakuchiolia, valkohytykkää ja kurkuman kantasolu-uutetta. Edistää ihosolujen uusiutumista ja auttaa tasapainottamaan ja parantamaan ihoa. Rauhoittaa ja suojaa ihoa ympäristöltä ja parantaa ihon elastisuutta. Vegaanista luonnonkosmetiikkaa.

” Viikon päästä huomaan selkeästi paremman, rauhoittuneemman ja tasapainoisemman ihon.

Kokemus: Kevyt, vetinen koostumus arveluttaa. Seerumi ehtii jo imeytyä käsiini ennen kuin saan levitettyä sitä kasvoihini. Kestää aikansa, että opin annostelemaan pipetissä tuotetta suuri sopivasti, ettei sitä mene hukkaan. En huomaa vaikutuksia ensimmäisinä päivinä, mutta jatkan säännöllisesti testaamista. Viikon päästä huomaan selkeästi paremman, rauhoittuneemman ja tasapainoisemman ihon! Oikein kelpo tuote, vaikkei täydellinen.

Täydet pisteet

Tonymoly Propolis Tower Barrier Build Up Serum, 44,90 € / 60 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tasapainottava ja vahvistava korealainen seerumi kiinteyttää ja kirkastaa ihoa ja tekee siitä kimmoisamman. Sisältää antioksidanttirikasta ja vitamiinipitoista vihreää propolisuutetta, kosteuttavaa ja ravitsevaa hunajameloniuutetta sekä ihoa rauhoittavaa figwort-uutetta.

” Peilistä katsoo rauhallinen ja pumpulinpehmeä iho.

Kokemus: Seerumin kuuluu tuntua luksukselta, joka sivelee ja pehmentää ihoa. Tämä täyttää sen lupauksen – ja on kaiken lisäksi vielä ihanan tuoksuinen. Erityispisteitä siitä, että seerumi imeytyy helposti ja soveltuu meikkivoiteen alle. Ei kavahda kovaakaan pakkasta. Käveltyäni puolen tunnin työmatkan -10 asteessa työpaikan peilistä näkyi rauhallinen ja pumpulinpehmeä iho. Lisäksi pullo on hyvin riittoisa ja iso! Hinta ei ole kallis näin riittoisaan tuotteeseen nähden. Testin selvä voittaja.

Herkälle iholle

Erisan+ Prebioottinen seerumi, 22,90 € / 30 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Vahvistaa ihon omaa vastustuskykyä. Prebioottinen leväuute tasapainottaa ja rauhoittaa ihoa. Kosteuttaa ihoa ja vähentää sen öljyisyyttä. Sisältää ratamouutetta, joka vähentää punoitusta ja ihon tulehdusta. Hajusteeton, sopii kaikille ihotyypeille, suunniteltu herkälle iholle. Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton allergiatunnus. Valmistettu Suomessa. Luonnonkosmetiikkaa.

” Seerumi ei ärsytä ihoa millään tavalla.

Kokemus: Valkoisesta pullosta paljastuu jämäkkää geelimäistä ruskeaa seerumia. Kannattaa olla tarkkana, että painaa pumppupulloa vain hivenen, ettei tuotetta valu ympäriinsä ja mene hukkaan. En huomaa juurikaan vaikutuksia ihollani – mutta pääasia, ettei seerumi ärsytä ihoani millään tavalla. Ihan ok tuote, mutta jää tässä testissä häntäpäähän.

Testaaja: Pauliina Leinonen, joka etsi apua yli 40-vuotiaalle, pakkasen, viiman ja kuivan huoneilman murjomalle sekaiholleen.

Kuvat: Valmistajat