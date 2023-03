Moni suomalainen tekee kaksi selvää virheliikettä shampoon kanssa – kampaaja kertoo, kuinka itse pesee hiuksensa

Kuinka paljon annostelet shampoota? Entä miten viet sen hiuksiin?

Suuri osa suomalaisista käyttää turhan paljon shampoota hiuksia pestessään, sanoo kampaaja, helsinkiläisen Impuls-kampaamon omistaja Nina Björkman.

Hän puhui aiheesta jo aiemmassa jutussamme.

– Ihmiset ajattelevat usein, että shampoo pesee vasta, kun päässä on hillitön vaahtopallo. Se ei pidä paikkaansa. Vaahtoavuudella ei ole merkitystä pesevyyden kannalta, Björkman sanoi.

Björkman kertoo neuvovansa asiakkaita oikeaoppisessa hiustenpesussa usein. Monelle ei ole kotisuihkussa esimerkiksi selvää, kuinka paljon shampoota tarvitsee käyttää ja miten siitä saa parhaat tehot irti.

– Suurin osa ottaa shampoota järkyttävän kasan kämmenelle ja lätkäisee sen suoraan otsalle, Björkman kuvailee.

– Siitä sitä sitten lähdetään pyörittelemään ja toivotaan, että se mystisesti leviäisi niskavilloihin asti. No, eihän se leviä. Sitten shampoota otetaan vain lisää.

Nina Björkman.

Näin kampaaja pesee omat hiuksensa

Kampaaja neuvoo annostelemaan shampoota vain kahden euron kolikon verran kämmenelle ja aktivoimaan sen käsien välissä pyöritellen ennen päähän levittämistä.

– Sillä saa emulsion rikki ja shampoon hieman vaahtoamaan. Silloin se on helpompi levittää päähän.

” Säästät tällä jo puolet shampoomäärästä.

Kampaaja aloittaa pesemisen itse aina pään sivuilta korvien yläpuolelta. Siitä kädet siirtyvät helposti sekä päälaelle että takaraivolle.

– Shampoo levittyy huomattavasti paremmin. Säästät tällä jo puolet shampoomäärästä.

Kotona arjessa hiuksia pestessä tavallisesti riittää, että shampoon hieroo vain hiuspohjaan ja tyveen. Kädet voi lopuksi pyyhkäistä latvojen läpi, mutta latvoja ei tarvitse erikseen vaahdottaa.

Eri asia on, jos hiuksissa on ollut ”mieletön kampaus ja tuhat kiloa lakkaa”. Silloin myös latvat on syytä pestä huolella.

– Normaalisti riittää, että shampoo huuhtoutuu latvojen läpi. Shampoo on päänahkaa, hoitoaine hiuksia varten.

Hoitoainetta kolikon verran

Björkmanin mukaan meillä on myös ”helmasynti” hoitoaineen yliannostelusta.

– Hoitoainetta laitetaan niin paljon, että tulee sellainen olo, kuin voita olisi levitettynä tukan päälle.

” Luota siihen, että aine tekee, mitä lupaa.

Se on kampaajan mukaan täysin turhaa. Hius ei pysty imemään ja vastaanottamaan hoitoainetta määräänsä enempää.

– Usein hoitoainetta riittää kolikon kokoinen läntti. Luota siihen, että aine tekee, mitä lupaa.

Avuksi tuplavaahdotus?

Jos hiukset tuntuvat rasvoittuvan nopeasti, kannattaa kokeilla tuplapesua. Kampaaja Tiia Nykänen kertoi aiemmassa jutussamme, että sama määrä shampoota kannattaa jakaa kahteen vaahdotuskertaan: niin hiukset puhdistuvat perusteellisemmin, eikä shampoota kulu yhtään enempää.

Hän neuvoi myös ottamaan sormet kunnolla käyttöön. Shampoo tulisi viedä sormenpäillä hiuspohjaan ja hieroa sitten perusteellisesti.

– Jos hiuspohjaa ei putsaa kunnolla, hiukset ovat heti kohta taas likaiset, Nykänen sanoi.

