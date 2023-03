Tiesitkö, että kasvot kannattaisi pestä vasta hiustenpesun jälkeen? Asiantuntijat kertovat, miksi – syy on looginen

Ammattilaiset neuvovat myös, missä järjestyksessä pesupuuhat tulisi yleensäkin hoitaa.

Useimmilla meistä on oma rutiini, joka toistetaan aina suihkussa. Mutta harva meistä on ehkä miettinyt, missä järjestyksessä kropan eri osat kannattaisi oikeasti pestä?

Ensin tukka

Alluren haastattelema ihotautilääkäri Lindsey Zubritsky neuvoo, että pesurutiini olisi hyvä aloittaa hiustenpesulla. Tähän on syynä lääkärin mukaan se, että shampoon ja hoitoaineen jäämät valuvat pesuveden mukana pitkin ihoa ja voivat matkalla tukkia huokosia. Kun ihon pesee tukan jälkeen, tulee samalla siis pestyä pois mahdolliset hiustuotteiden rippeet.

Samoilla linjoilla on Well+Goodin haastattelema ihotautilääkäri Heidi Waldorf. Waldorfin mukaan riski huokosten tukkeutumisesta on erityisesti silloin, jos iholla on aknea.

Kuorinta ennen sheivausta

Hiusten pesun jälkeen siirrytään kroppaan. Jos ajatuksena on kuoria vartaloa, on se hyvä tehdä Zubritskyn mukaan tässä vaiheessa. Lääkäri muistuttaa, että hyvä kuorintaväli kropalle on kerran tai kaksi viikossa: erityisesti kuivan tai herkän ihon oma suojamuuri voi vaurioitua, jos ihoa kuorii turhan tiheästi.

Jos ajatuksena on sheivata, suosittelee Zubritsky keskittämään kuorinnan tällaisiin suihkukertoihin. Kuorinta poistaa iholta vanhaa ihosolukkoa, minkä ansiosta sheiveri kulkee iholla tasaisemmin ja riski ihoärsytykseen pienenee.

” Sheivaaminen kannattaa aloittaa vasta parin minuutin suihkuttelun jälkeen, jotta iho ehtii pehmetä aluksi.

Lääkäri myös muistuttaa, että sheivaaminen kannattaa aloittaa vasta parin minuutin suihkuttelun jälkeen, jotta iho ehtii pehmetä aluksi. Tämä toteutuu helposti, jos samalla kerralla pesee myös hiukset.

Kasvot pestään viimeisenä

Kasvojen pesun Zubritsky suosittelee jättämään viimeiseksi vaiheeksi. Näin varmistetaan, että kasvojen iho jää mahdollisimman puhtaaksi.

Ihotautilääkäri Waldorf myös muistuttaa, että suihkuun ei kannata jäädä oleilemaan turhaan, sillä pitkät suihkut kuivattavat ihoa. Erityisesti kuorinnan ja sheivaamisen jälkeen ihoa olisi hyvä suihkun jälkeen helliä kosteusvoiteella.

Lue lisää: Mitä eroa on 3 ja 30 euron shampoolla? Neljä ammattilaista vastaa – ja yksi kertoo, mikä on shampoon maksimihinta

Lue lisää: Miksi shampoo- ja hoitoainepullo ovat usein eri kokoiset? Vastaus saattaa ärsyttää – ainakin, jos olet pitkähiuksinen