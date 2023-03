9 kuvaa todistaa, että tämä mielipiteitä jakava kasarihitti tulee takaisin – hyppäätkö mukaan tähän kelkkaan?

Kyllä, nyt on aika tehdä tutkimusmatka kirppiksille tai kaapin perälle!

Näyttäisi vahvasti siltä, että muotikansa tuo tänä keväänä säärystimet kasarilta tälle vuosikymmenelle. Ai vaadit todisteita? No, tässä olisi pari kuvaa Lontoon muotiviikoilta.

Säärystimet ja korkokengät. Miten tämä yhdistelmä voikaan näyttää näin hyvältä?

Punttilahkeet saavat uutta volyymia säärystimistä.

Silmiä saattaa joutua hieraisemaan, mutta totta se on: säärystimet ovat täällä taas. Olemme toki nähneet niitä myös 80-luvun jälkeen, mutta silti ne edelleen assosioituvat suoraan kasarin kotijumppavideoihin.

Jumppakuteiden sijaan säärystimet yhdistetään 2020-luvulla muiden kevään trendivaatteiden kanssa. Ne siis kelpaavat sekä minihameiden että laskuvarjohousujen kaveriksi. Kengiksi valikoituvat joko lenkkarit tai korkkarit.

Tyyli on myös suomalaisten hallussa! Muun muassa laulaja Evelina on todistetusti nähty minihameessa ja säärystimissä. On siis korkea aika kaivaa nämä kasarin aarteet esiin!

Kopioi tyyli

Stradivariuksen kevyet säärystimet menevät vielä keväälläkin, 15,90 €, Zalando.

Parhaat säärystimet löytää tanssikaupoista, 10 €, Piruetti.

H&M:n ribbineulesäärystimet ovat parhaillaan -30% alennuksessa, 9,99 €.

Säärystimet on helppo neuloa myös itse! Novita knitsin ohjeella se onnistuu.

Valkoiset säärystimet tuovat asuun raikkautta, 16,90 €, Miatre.

Lue lisää: 3+8 kuvaa todistaa, että tämä hittipusero on taas muodissa – tätä milleniaalit eivät kenties sulata