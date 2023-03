Kokeilimme kahdeksan erilaista värjätyille hiuksille suunniteltua shampoota ja niiden pariksi tehdyt hoitoaineet. Moni hyvistä pulloista tulee Suomesta.

Ihana tuoksu

Authentic Beauty Consept Glow Cleanser, 27,90 € / 300 ml, ja Glow Conditioner, 29,90 € / 250 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Brändin tuotteet eivät sisällä sulfaatteja, silikoneja tai parabeenejä. Shampoo ja hoitoaine säilyttävät värin, antavat kosteutta ja sulkevat hiuksen pinnan. Shampoo parantaa hiusten kammattavuutta ja jättää ne pehmeiksi ja kiiltäviksi. Hoitoaine antaa hiuksille pehmeyttä ja poistaa pörröisyyttä. Tuotteiden raaka-aineina käytetyt taateli ja kaneli korostavat värjättyjä hiuksia ja antavat niille luonnollista kiiltoa. Vegaaniset.

” Hiukset tuntuvat eloisilta, kevyiltä ja varsinkin puhtailta.

Kokemus: Minimalistinen ja tyylikäs pakkaus houkuttelee kokeilemaan tuotetta ensimmäisenä (ja jättämään putelit esiin näkyvälle paikalle kylpyhuoneeseen.) Ja ah, mikä tuoksu! Usein sulfaatittomat ja silikonittomat tuotteet jättävät liukkaat ja vaaleat hiukseni hieman sameiksi, mutta tämä tuotepari tekee poikkeuksen: hiukset tuntuvat eloisilta, kevyiltä ja varsinkin puhtailta.

Todella kuiville hiuksille

Korres Argan Oil Post Colour Shampoo, 20 € / 250 ml, ja Post Colour Conditioner, 20 € / 200 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Hiusten väriä suojaavat ja hiuksia kosteuttavat shampoo ja hoitoaine. Ravitsevat hiuksia tekemättä niitä raskaiksi, pidentävät värin kestoa ja antavat hiuksille kiiltoa. Tekevät hiuksista pehmeät, joustavat ja terveen näköiset, antavat hiuksille kiiltoa. Arganöljy, jojobaöljy ja E-vitamiini palauttavat hiusten kosteustasapainon ja suojaavat hiuksia vaurioilta. Shampoo on sulfaatiton. Vegaaniset.

” Uskoisin, että tuote sopisi parhaiten kosteutta hamuaville hiuksille.

Kokemus: Uuh, ihana suklainen, jopa pähkinäinen tuoksu! Tykkään, kun hoitoaine ja shampoo ovat erilaisissa purkeissa: silmät saippuassa näkee heti, kumman kylppärin hyllyltä nappaa ensimmäisenä. Omiin, melko lasisen liukkaisiin hiuksiini tuote tuntuu kuitenkin jo jopa hieman liian kosteuttavalta: seuraavana päivänä hiukset tuntuvat jo hieman rasvaisilta. Uskoisin, että tuote sopisi parhaiten kuiville ja kosteutta hamuaville hiuksille.

Uutta kotimaasta

Promise Color Shampoo, 14,90 € / 250 ml, ja Color Conditioner, 14,90 € / 250 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kosteuttavat ja ravitsevat värjättyjä hiuksia. Auttavat säilyttämään hiusvärin kirkkaana ja elinvoimaisena. Antavat hiuksille luonnollista kiiltoa ja sileyttä. UVA- ja UVB-suoja. Kehitetty ja valmistettu Suomessa. Vegaaniset. Saatavilla valikoiduista kampaamoista.

” Olo on hetkessä kuin kampaajan penkissä.

Kokemus: Epämääräisin mietelausein somistettu, kuitenkin varsin suloiseen pakettiin laitettu tuotepari yllättää todella: olo on hetkessä kuin kampaajan penkissä. Seuraavana päivänä ystäväni kyselee, mitä olen tehnyt hiuksilleni, vaikka aika tukkalääkäriin on vasta seuraavalla viikolla. Hiukset ovat kiiltävät, kosteutetut ja kirkkaat ilman, että ne jäisivät sähköisiksi tai muuten oudon tuntuisiksi. Kaiken lisäksi kyseessä on suomalainen tuote, made in Finland prkl, niin kuin sivustolla kerrotaan. Tämä jää todellakin käyttöön!

Litrahinta minimiin

Biozell Professional Hiusväriä suojaava shampoo, 8,90 € / 500 ml, ja Hiusväriä suojaava hoitoaine, 8,90 € / 500 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Shampoo puhdistaa hiukset hellävaraisesti. Riisiproteiini suojaa hiusväriä. Glyseriini kosteuttaa hiuksia tehokkaasti. Hoitoaine antaa kauniin kiillon. Selvittää hiukset hetkessä ja helpottaa hiusten käsittelyä. Hoitavat koostumukset tekevät hiuksista pehmeät. Vegaaniset. Valmistettu Suomessa. Saatavilla valikoiduista tavarataloista.

” Shampoo on yllättävän riittoisaa.

Kokemus: Tämä tuote ei ainakaan lopu heti kesken! Pumppupullosta tuotteen annostelu onnistuu kätevästi. Shampoo on yllättävän riittoisaa ja vaahtoutuu hyvin, mutta hoitoainetta joutuu kermaisesta koostumuksesta huolimatta lisäämään hiuksiin uudemman kerran - hiukset nimittäin tuntuvat ensimmäisen pesukerran jälkeen edelleen hieman takkuisilta. Lopputulos on hoidettu ja ilmava. Hintaansa nähden erittäin hyvä perusshampoo ja -hoitoaine!

Kiiltoa tukkaan

Redken Acidic Bonding Concentrate Shampoo, 38,50 € / 300 ml, ja Conditioner, 38,50 € / 300 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Shampoossa ja hoitoaineessa on tehokas ja täyteläinen all-in-1-koostumus, joka korjaa kaiken tyyppisten vaurioituneiden hiusten vahvuutta. Auttavat vahvistamaan hiuksia, hoitamaan niitä tehokkaasti ja suojaamaan väriä haalistumiselta.

” Hiukset näyttävät jo ensimmäisen pesun jälkeen poikkeuksellisen kiiltäviltä, kirkkailta ja puhtailta.

Kokemus: Tämäkin tuote vie tuoksullaan heti kampaajan penkkiin. Sähäkkä pakkaus pullauttaa helposti hieman liikaa tuotetta, joten erityisen riittoisaksi sitä ei voi kehua. Hiukset näyttävät kuitenkin jo ensimmäisen pesun jälkeen poikkeuksellisen kiiltäviltä, kirkkailta ja jotenkin puhtailta. Tosin lähes neljällä kympillä pitäisikin saada jo kuontalo kiiltämään. Pieni miinus futuristisen pullon käyttökokemuksesta, mutta täyden vitosen tuote tämäkin.

Markettikosmetiikkaa

L’Oréal Paris Elvital Color Vive Color Protecting Shampoo, 4 € / 250 ml, ja Color Protecting Conditioner, 4 € / 250 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Shampoo ja hoitoaine ravitsevat hiuksia, suojaavat hiusväriä ja säilyttävät hiusvärin intensiivisenä. Sisältävät UVA- ja UVB-filtterin. Pakkaukset valmistettu kierrätetystä muovista.

” Hiukset näyttävät viikon käytön jälkeen tylsiltä.

Kokemus: Elvitalin tuotteet ovat marketeista tuttu klassikko, jota en ole kuitenkaan koskaan muistaakseni testannut. En onneksi ole menettänyt mitään: tuote puhdistaa hiukset, mutta tuntuu jättävän ne hieman elottomiksi ja raskaiksi. Viikon käytön jälkeen hiukset näyttävät muihin testattaviin tuotteisiin verrattuna niin tylsiltä, että on pakko laittaa tuote vaihtoon.

Peruspurkit

Four Reasons Color Shampoo, 11,90 € / 300 ml, ja Color Conditioner, 11,90 € / 300 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Väriä suojaava shampoo antaa värjätyille hiuksille kiiltoa ja elinvoimaa. Riisiuute ja -proteiini suojaavat hiusväriä haalistumiselta ja auttavat säilyttämään sen hehkun. Vegaaniset. Valmistettu Suomessa. Pakkaukset ovat biopohjaista sokeriruokomuovia.

” Perustuote värjätylle, hieman kuivalle hiukselle.

Kokemus: Uuh, kuinka hedelmäinen tuoksu! Ei ihme, että tuote lupaa olevansa so fruity. Tuoksusta huolimatta tuote on melko tavallinen, ja hoitaa hommansa herättämättä sen suurempia tunteita. Hiukset näyttävät hyvältä pesun jälkeen, mutta rasvoittuvat melko nopeasti uudelleen. Sanoisin silti, että hyvä perustuote värjätylle, hieman kuivalle hiukselle.

Ei latista

Cutrin Ainoa Color Shampoo, 18,90 € / 300 ml, ja Color Conditioner, 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hiusväriä suojaava shampoo puhdistaa hellävaraisesti, hiusväriä suojaava hoitoaine ravitsee ja selvittää hiukset tehokkaasti. Tuotteiden värisuojayhdiste auttaa suojaamaan hiusväriä ennenaikaiselta haalistumiselta. Antavat sädehtivää kiiltoa ja korostavat hiusvärin hehkua. Antioksidanttinen pohjoinen karpalonsiemenöljy auttaa suojaamaan hiuksia ulkoisilta rasitteilta. Sisältävät UVA- ja UVB-suojan hiuksille. Vegaaniset. Valmistettu Suomessa.

” Lopputulos on kiva ja raikas!

Kokemus: Jos moni värjätyille hiuksille suunniteltu tuote on ollut liukkaalle hiukselle liian raskas, tässä tuotteessa samaa ongelmaa ei ole. Shampoo vaahdottuu hyvin, mutta hoitoaine meinaa jättää hiukset jopa kuiviksi, ellei sen anna vaikuttaa hiuksissa pitkään. Lopputulos on kuitenkin kiva ja raikas!

Testaaja: Wilma Ruohisto, polkkatukkainen, lähes koko elämänsä hiuksiaan vaaleiksi raidoittanut pesijä, joka hakee spa-momenttia hiustenhoitotuotteiltaan.

Kuvat: Valmistajat

