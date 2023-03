Otimme testiin joukon voiteita, jotka lupaavat kosteutuksen lisäksi tasapainoisen ihon.

Pölyä kasvoille

Atopik Sensitive Microbiome+ Hoitovoide, 32,50 € / 50 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Ihoa kosteuttava ja rauhoittava hoitovoide erityisesti herkälle ja kuivalle iholle. Tukee ihon omaa suojakerrosta tasapainottamalla ihon mikrobiomia patentoidulla, tieteellisesti tutkitulla Reconnecting Nature -uutteella. Metsäpölyuute tuo voiteeseen tumman värin. Hoitovoiteen kaurauute ja -öljy hoitavat ja rauhoittavat. Sopii koko perheelle. Luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Silti tuote kosteuttaa ihoa hyvin.

Kokemus: Atopikin tuotteet kuuluvat tavallisesti luottotuotteisiini. Tartun siis testin ensimmäisenä tähän tuotteeseen. Pumppaan hajusteetonta tuotetta kauniista ja sirosta pumppupullosta, hieraisen muutaman kerran ja levitän kasvoilleni. Sitten huomaan, että kasvoni ovat täynnä pientä mustaa höttöä. Mitä hittoa, ajattelen. Tarkistan pakkauksen. Siis, musta höttö kuuluu tähän tuotteeseen? Okei, olkoot vaikka mitä supervaikutuksia, en halua kasvojeni näyttävän kosteusvoiteen levittämisen jälkeen siltä, kuin olisin hangannut niitä tummalla pyyhkeellä. Plussaa siitä, että nöyhdästä huolimatta tuote silti kosteuttaa ihoa hyvin.

Paksumpaa hoitoa

PHformula P.O.S.T. recovery plus, 49 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Ravitsee ja korjaa ihoa ja vahvistaa ihon suojatoimintoa. Sisältää probioottisia lysaatteja, jotka tukevat ihon luonnollista puolustuskykyä. Tasapainottavassa voiteessa on hoitavia niasiiniamidia ja skvalaania ja kosteuttavaa hyaluronihappoa. Auttaa lievittämään välitöntä ihon kuivumista, rauhoittaa, estää tulehdusta ja suojaa ihoa antioksidanteilla. Sopii kaikille ihotyypeille. Farmakosmeettista ihonhoitosarjaa myydään valikoiduissa apteekeissa ja kauneushoitoloissa.

” Varsinaista ensiapua pakkasten piiskaamalle iholle!

Kokemus: Paksuhko, hajusteeton voide levittyy sileästi iholle ja tuntuu rasvaiselta ja hoitavalta. Varsinaista ensiapua pakkasten piiskaamalle iholle! Tuote on hajuton, väritön, mauton ja kaikin puolin neutraali, eli vähän tylsä, jos minulta kysytään. Viikon käytön jälkeen iho näyttää samalta kuin hoidettaessa apteekin perusvoiteella.

Paksummalle lompakolle

Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions Replenishing Micro-Gel Cream, 65 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Voiteessa on käytetty valkoisen teen sisältämää luonnon omaa tehoantioksidanttia EGCG:tä. Se antaa iholle elinvoimaa ja vahvistaa vastustuskykyä. Kevyt geelivoide kosteuttaa välittömästi ja pitkäkestoisesti ja parantaa ihon tekstuuria ja kimmoisuutta. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Vegaaninen.

” Iholle jää kaunis hehku, joka näkyy vielä aamullakin.

Kokemus: Nyt on luksusta! Geelimäinen voide on pakattu kauniiseen, puukantiseen lasipurkkiin. Pienten, iholle sulavien geelipalluroiden sivelyssä kasvoille on jotain rentouttavaa. Tuotteessa on nimensä mukaisesti melko voimakas, tosin omaan nenääni miellyttävä valkoisen teen tuoksu. Iholle jää kaunis hehku, joka näkyy vielä aamullakin. Miinus siitä, että kuivalla kelillä iho vaatii tuhdimman kosteusvoiteen. Silti hintansa arvoista, hieman tyyriimpää kosmetiikkaa!

Sheavoi metsämikrobeilla

Sees x Metsä/Skogen Shea Butter With Forest Dust, 34,90 € / 60 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Metsämikrobeja sisältävä sheavoi auttaa tukemaan kehon mikrobiomia. Ravintorikas, voipuun pähkinöistä saatava karitevoi sisältää runsaasti rasvahappoja, vitamiineja ja antioksidantteja. E- ja F-vitamiinit auttavat ihoa uudistumaan. Sheavoi auttaa suojaamaan ihoa paahteelta, pakkaselta ja viimalta. Sisältää Reconnecting Nature -mikrobiuutetta. Luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Purkki löytää paikkansa kylpyhuoneen sijaan yöpöydältä: toimii loistavasti kosteuttavana ja erittäin riittoisana huulivoiteena.

Kokemus: Kotimainen, söpöön lasipurkkiin pakattu voide on näköänsä riittoisampi: pienestä määrästä riittää kosteutta koko kasvoille. Tuote kärsii kuitenkin samasta ongelmasta kuin Atopikin vastaava: se sisältää metsämikrobeja, toisin sanottuna pienen pientä, mustaa nöyhtää. Tässä tuotteessa pöly on kuitenkin huomattavasti huomaamattomampaa kuin Atopikin versiossa. Sheavoi on raskas tuote kasvojen iholle, mutta purkki löytää paikkansa kylpyhuoneen sijaan yöpöydältä: se toimii loistavasti kosteuttavana ja erittäin riittoisana huulivoiteena.

Luksusta luonnosta

Tata Harper Superkind Fortifying Moisturizer, 143 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Vahvistava ja kosteuttava kasvovoide herkälle, herkistyneelle ja reaktiiviselle iholle. Voide rauhoittaa kuivaa ja vaurioitunutta ihoa kosteutta säilövien polysakkaridien avulla. Lipidikompleksi tukee ihon tervettä suojavaippaa, samalla kun hyaluronihappo palauttaa ihon joustavuuden. Antioksidanttinen koostumus hoitaa ja vahvistaa sameaa ja stressaantunutta ihoa. Luonnonkosmetiikkaa. Hypoallergeeninen, hajusteeton ja vegaaninen, ei sisällä eteerisiä öljyjä.

” Kosteuttaa olematta iholla liian raskas.

Kokemus: Olen pantannut tämän tuotteen testausta hetkeen, jona tarvitsen arkeeni pientä luksusta: tähän hintaan voisi kuvitella, että joku saapuisi sivelemään voiteen kasvoilleni. Noh, ei saavu. Oikeastaan tuote on kaikin puolin hyvin keskinkertainen. Se kosteuttaa olematta iholla liian raskas, mutta saman homman hoitaisi kyllä satasen halvempikin tuote.

Tuhdimpi tuote

Biotherm Cera Repair Barrier Cream, 57 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Vahvistaa ihon suojamuuria, kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa ja parantaa ihon kimmoisuutta. Iho tuntuu tasaisemmalta ja on luonnollisen heleä. Sisältää luonnollista alkuperää olevia biokeramideja, jotka auttavat vahvistamaan ihon omaa suojamuuria, sekä Biothermin uudistavaa Life Plankton -probioottifraktiota. Kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

” Rasvainen koostumus. Kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa hyvin.

Kokemus: Ah, Biotherm, tuo herkän ja kuivan ihon klassikko! Tuotteessa on keskivahva tuoksu ja jopa rasvainen koostumus. Se kosteuttaa, mutta saa pintakuivan sekaihoni puskemaan leuan alueelle näppylää, joten käyttäisin sitä itse pääosin yövoiteena. Tuote kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa kuitenkin hyvin, jos iho ei ole epäpuhtauksiin taipuvainen.

Kevyt voide Koreasta

Tonymoly Propolis Tower Barrier Rebalancing Emulsion, 36,90 € / 140 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Tasapainottava kosteusemulsio kasvoille, joka kosteuttaa, vahvistaa ja rauhoittaa ihoa. Emulsion patentoitu Tower Barrier -koostumus sisältää antioksidanttirikasta ja vitamiinipitoista vahvistavaa vihreää propolisuutetta, kosteuttavaa ja ravitsevaa hunajameloniuutetta ja ihoa rauhoittavaa figwort-uutetta. Korealaista kosmetiikkaa.

” Iho jää korealaisen kuulaaksi.

Kokemus: Visuaalisesti kaunis pullo lupaa tasoittaa ja hoitaa epätasaista ihoa. Kuulostaa hyvältä, sillä kasvojeni iho on päässyt jälleen lehahtamaan. Koostumus on melko nestemäinen. Taputtelen tuotteen kasvoilleni, ja iho ottaa sen vastaan pienenä kirvelynä. Kirvely tasoittuu muutamassa sekunnissa, ja iho jää korealaisen kuulaaksi. Ihanaa! Miinusta tosin siitä, että kuivalla säällä tuote kaipaa kaverikseen myös kosteuttavan voiteen.

Nuorelle iholle

Shiseido Waso Shikulime Mega Hydrating Moisturizer, 31,90 € / 50 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Tehokkaasti kosteuttava päivä- ja yövoide on suunniteltu nuoren ihon tarpeisiin. Shikuwasa-lime kosteuttaa kasvojen ihoa jopa 48 tuntia ja tuo iholle tervettä hehkua. Se auttaa edistämään ihon terveyttä, vahvistaa ihoa ja sen suojamuuria. Vegaaninen. Hajusteeton. Sopii erityisesti normaalille tai kuivalle iholle.

” Kasvot näyttävät ja tuntuvat hetkessä kauniin kosteutetuilta, ja finnitkin vaikuttavat pysyvän poissa.

Kokemus: Ihana minimalistinen pakkaus houkuttelee kokeilemaan tuotetta heti ensimmäisten joukossa. Ensikosketus on melko... erikoinen. Voide tuoksuu erehtymättömästi pullataikinalta. Tarkistan ainesosaluettelon – ei, siinä puhutaan shikulimestä, ei pullasta. Huvittuneena levitän tuotetta kasvoilleni. Kasvot näyttävät ja tuntuvat hetkessä kauniin kosteutetuilta, ja finnitkin vaikuttavat pysyvän poissa. Hyvä tuote!

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Kinoko Face Cream Probiotic & Kombucha, 19,90 € / 50 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Voiteen sisältämät kombucha ja probiootit hoitavat ihon mikrobiomia, suojamuuria, joka koostuu välttämättömistä hyvistä bakteereista. Antioksidantit, probiootit ja vitamiinit virkistävät ja tasoittavat ihon sävyä. Pitkän aikavälin käytöllä kombucha ja probiootit ehkäisevät tulehduksellisia ihosairauksia, kuten ihottumaa, ruusufinniä ja aknea. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Valmistettu Helsingissä.

” Tämä jää jokapäiväiseen käyttöön!

Kokemus: Probiootteja ja kombutsaa – ei, nyt ei tilata juotavaa, vaan levitetään kasvoille luonnonkosmetiikkaa. Veikeännäköiseen pakettiin kääritty tuote vaikuttaa villiltä, mutta todellisuus on hieman rauhallisempi. Koostumus on melko paksu, mutta tuote ei silti vaikuta tukkivan helposti finniytyvää ihoa. Tuote kuivuu nopeasti – ensisijainen ominaisuus päivävoiteessa – ja jättää kasvoille kauniin ja kuulaan, mutta silti tasaisen ilmeen. Ainut miinus hieman erikoisesta tuoksusta. Tämä jää jokapäiväiseen käyttöön!

Testaaja: Wilma Ruohisto, kolmeakymppiä lähestyvä nainen, jolla on herkkä ja pintakuiva sekaiho.

Kuvat: Valmistajat