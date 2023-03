Nämä suomalaiset nimet kannattaa tuntea! 13 muotimerkkiä, joiden vaatteita ja asusteita nyt himoitaan

Näihin Suomi-brändien nerokkaisiin vaatteisiin ja asusteisiin muodin sisäpiiriläiset sijoittavat.

Kauluspaitojen kuninkaat

Valtavalla miesten kauluspaidalla on meneillään momentum. Muotisuunnittelija Ervin Latimerin käsittelyssä se muuntautuu perusvaatteesta taideteokseksi. Hänen Latimmier-merkkinsä ovelat yksityiskohdat, täydelliset sävyt ja laadukkaat materiaalit tekivät vaikutuksen jo toistamiseen Kööpenhaminan muotiviikoilla. Latimmierin vaatteet purkavat perinteisten vaatteiden lisäksi perinteisiä sukupuolirooleja. Ne on suunniteltu kohottamaan kaiken kokoisia ja sukupuolisia kehoja.

Latimmierin kevätmallisto sai Kööpenhaminan muotiviikolla seisoma-aplodit. Tuotteet saapuvat aikanaan merkin nettikauppaan.

Kiinnostaako klassinen kauluspaita? Tsekkaa helsinkiläinen brändi Archetype, joka valmistaa myös housuja ja takkeja minimalistin makuun. Puuvillapaita on tehty Virossa, 159 €.

Coolein huppari

Väisty Acne! Markkinoiden uskottavimmat hupparit ja t-paidat tulevat seuraavaksi Suomesta. 24-vuotias Jimi Särmö esitteli Vain-merkkinsä ensimmäisen malliston Firenzen miesten muotiviikoilla tammikuussa. Vain räjäytti somen kuitenkin jo viime vuonna, kun se suunnitteli univormut Suomen McDonaldsin työntekijöille. Harvinaisen haluttavat työasut ovat vain hampurilaisketjun käytössä. Vainin huppareita ja t-paitoja voi kuitenkin ostaa kuka tahansa.

Ville Valo inspiroi Vainia. Pehmoinen puuvillahuppari, 160 €.

Lippojen aatelia

Haussa erityinen lippis? Kurkkaa ylellisistä oloasuistaan tunnetun Florencen valikoima. Brändin takana on brasilialainen Florence Vieira de Melo Macedo, joka pisti pystyyn oman yrityksen jäädessään koronan takia työttömäksi. Tuotteet valmistetaan sekä Suomessa että Brasiliassa.

Puuvillalippis on tehty Brasiliassa, 42 €, Florence.

Hypetetyt luksusneuleet

Almada Labelin takana ovat somesta tutut Alexa Dagmar ja Linda Juhola. Brändi tykittää moderneja neuleklassikoita, joita on hehkutettu Vogue Scandinaviaa myöten. Suosituimmat mallit myydään hetkessä loppuun ja brändin pitkästä valkoisesta villakangastakista on tullut helposti tunnistettava Insta-hitti.

Merino-kashmirsekoitteinen neule valmistetaan Portugalissa, 260 €, Almada Label.

Toinen kiinnostava kotimainen neulebrändi: Ekta Helsinki. Merkin villatakki on valmistettu suomalaisten lampaiden villasta Suomessa, 265 €.

Psst! Neuleostoksilla kannattaa muistaa myös Suomi-klassikot Balmuir ja Arela.

Mukavimmat luottomekot

Kun haussa on jokapaikan mekko, jolla voi vetää sekä maanantaipalaverit että lakkiaisjuhlat, moni marssii Gauhariin. Merkin ajattomissa ja iättömissä mekoissa on klassinen muotoilu ja aina jokin pieni juju, joka erottaa ne ketjuliikkeiden tusinatuotteista. Näytämme peukkua laadukkaille materiaaleille ja malleille, jotka istuvat ihanasti kaikenmallisilla vartaloilla. Vuonna 2012 perustetun brändin liike sijaitsee Helsingin Punavuoressa.

Kevätmalliston puuvillamekko valmistetaan Virossa, 239 €, Gauhar Helsinki.

Himottu ihmetakki

Brittimerkki Burberry on tunnettu klassisista trenssitakeistaan. Uskallamme väittää, että suomalaisen Andiatan takit ovat vähintään yhtä päteviä. Suunnittelija Tarja Rantanen perusti Andiatan vuonna 1986. Merkin vaatteissa ovat edustaneet Ruotsin kuninkaallisetkin.

Merkki valmistaa kauniita villakangastakkeja ja järkeviä bleisereitä. Yksi takki on silti ylitse muiden: trenssi, jossa on vedenpitävä pinnoite. Klassisen mallinsa ja laadukkaan viimeistelynsä ansiosta se on käytännössä ikuinen investointi.

Vedenpitävä trenssitakki on myynnissä oliivinvihreänä ja mustana, 499 €, Andiata.

Kansainvälisiä koreja

Korifanit huomio! Kahden suomalaissuunnittelijan yritys Mifuko työllistää kenialaisia käsityöntekijöitä ja valmistaa kasseja myös muotitalo Chloélle. Ranskalaisbrändin valikoimassa ne maksavat useamman satasen, eli moninkertaisesti Mifukon omiin koreihin verrattuna. Alkuvuonna tuli myyntiin myös Balmuirin ja Mifukon yhteistyömallisto.

Korit punotaan käsin tansanialaisista palmunlehdistä Afrikassa, 88 €, Mifuko.

Sopivan trendikkäät kengät

Monelle tulee yllätyksenä, että Vamsko on kotoisin Suomen Tampereelta. Tiktokin ja Instan haltuun ottaneella brändillä on ajanmukainen meininki: perusnilkkureita saa jännittävissä neonsävyissä ja trendikkäillä viimeistelyillä. Kuitenkin myös reteitä asennebuutseja ja perinteisempiä nilkkureita suosiva löytää oman suosikkiparinsa. Kevään korvilla kannattaa sovittaa merkin laaja valikoima vekkuleita loafereita.

Nahka-loaferit on valmistettu Italiassa ja niissä on kumipohja, 249 €, Vamsko.

Toinen Suomi-tuttavuus kenkäsaralla: Edly Helsinki. Uusi merkki upgreidaa toimistokengät. Sisäkengät on valmistettu käsin Espanjassa, 160 €.

