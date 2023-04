Tältä sama vaate näyttää arki- ja juhla-asussa: valitsimme 3 perusvaatetta ja teimme niistä 6 hyvää tyyliä

Neulepusero arjessa:

Ihana arkiasu! Lenkkarimuoti on tullut jäädäkseen. Psst! Putsaa lenkkareiden pinta säännöllisesti, niin ne menevät siistinä yhtä hyvin rentoon juhla-asuun kuin arkikäyttöönkin. Farkunlahkeen vajaa mitta tekee housuista sopivat sekä korkkareiden että lenkkareiden pariksi.

Muistathan tuuletella villaneuletta säännöllisin väliajoin, jotta se pysyy pitkään käyttökunnossa, 159,90 €, Aarre. Nanson farkkujen malli on nimeltään Rela, 99,99 €. Ruututrenssi on vaatekaapin luottotuote ja ajaton valinta, 89,90 €, Only. Lenkkarit 114,95 €, New Balance.