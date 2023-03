Listasimme 10 tämän kevään trendivaatetta – osan saatat jo omistaa

Perusvaatteita ja menneiden vuosikymmenten suosikkeja. Niistä on kevään trendit tehty!

Mitkä vaatteet ovat muodissa tänä keväänä? Otimme asiasta selvää.

1. Perusvaatteet

Kaikki perusvaatteet aina bleisereistä puvunhousuihin ja maksimekkoihin näyttävät nyt super hyvältä ilman mitään sen suurempia krumeluureja.

Peruselementeillä leikittelevää muotia nähtiin muun muassa The Rown, Max Maran ja Amin muotinäytöksissä. Kerrankin huippumuotia, joka oikeasti inspiroi myös tavantallaajaa. Emme kaipaa enää yhtäkään 1800 euron roskapussia.

2. Väljä farkku

Farkku on pinnalla vuodesta toiseen ja niin myös tänä keväänä. Pue siis yllesi mitä vain, joka on tehty farkkukankaasta.

Housujen osalta farkkumuoti on ollut jo hetken väljä, mutta nyt lepattavien lahkeiden lisäksi myös helmat saavat lepattaa. Rennot, kokoa tai kahta isommat farkkupaidat tulevat nimittäin takaisin, kertoo Who What Wear. Kaiva siis omasi esiin kaapin kätköistä!

3. Mikä tahansa limen värissä

Jos kaapistasi löytyy mitään limen väristä, on aika kaivaa se esiin! Puhumme sekä sisuksen keltaisesta että kuoren vihreästä väristä, sillä molempia limen sävyjä nähtiin kevään muotilavoilla.

4. Moottoripyörätakki

Moottoripyörätakit ovat olleen muodissa jo jonkin aikaa, mutta ne eivät ole lähdössä minnekään, kertoo Who What Wear. Väitteen puolesta puhuu se, että takkeja nähtiin muun muassa Chloèn ja Guccin kevään näytöksissä.

5. Sumuprintti

Viime kesänä 1200 euron printtipaita aloitti kuositrendin, jota kuvailtiin solmuvärjäyksen aikuiseksi serkuksi. Keväällä 2023 sama digitaalinen sumuprintti toistuu muun muassa Altuzarran, Peter Don ja Pradan näytöslavoilla. Jos siis hurahdit trendiin viime kesänä, kaiva sumuprintit taas esiin!

6. Kiiltävät kengät

Tästä raportoimme jo aiemmin, mutta sanotaan se nyt vielä kovempaa, jotta kaikki takapenkissäkin kuulevat: kiiltonahkaiset kengät ovat tämän kevään ykköspopot. Sen todistanee nämä muotiviikkojen asukuvat.

Eikä kiilto rajoitu vain kenkiin! Jos kaapistasi löytyy mitään harakkaa kiinnostavaa kiiltävää kangasta, vetäise se niskaasi. Niin tekivät myös Simone Rocha, Tory Burch ja Isabel Marant.

7. Virkatut neuleet

Jo toinen viime kesältä tähän kevääseen tuotu trendi. Ja sehän passaa!

Kirjoitimme virkkausbuumista jo viime kesänä, eikä se näyttäisi vieläkään sammuneen, sillä nyt virkattuja vaatteita vilisee myös luksusbrändien mallistoissa. Kevään muotinäytöksissä virkattuihin puseroihin ja mekkoihin luottivat muun muassa Jil Sander, Gabriela Hearst ja Lanvin.

Itse virkattuihin tai niitä muistuttaviin neuleisiin pukeutuu myös muotiviikkojen ja Instagramin trendilähettiläät.

8. Läpinäkyvät mekot

Tänä keväänä näytöslavat olivat täynnä läpikuultavia mekkoja, eikä muotiviikkojen vierailijatkaan tehneet trendin suhteen poikkeusta. Sifonkiset, läpinäkyvät mekot näyttäisivätkin olevan yksi tämän kevään isoimmista muoti-ilmiöistä.

Vaikka näytöslavoilla läpikuultavien mekkojen alle puettiin vain alusvaatteet, Suomen keväässä mekko kaipaa alleen luultavasti jotain hieman paksumpaa. Kokeile esimerkiksi väljiä farkkuja ja kiiltäviä saappaita.

9. Pitkät korvikset

Nyt se näyttäisi tapahtuvan, nimittäin statement-korviksien paluu.

Löytyykö kaapistasi pitkät, olkapäitä hipovat korvakorut vuoden 2015 tienoilta? Kaiva ne esiin, sillä ne ovat taas kuumaa kamaa, kertoo Who What Wear. Korujen kaveriksi kelpaa mikä vain perusvaatteista väljään farkkuun.

10. Ballerinat

Toinen 2010-luvulta palannut trendi on ballerinat.

Suomessa joudumme vielä hetken odottamaan ballerinakelejä, mutta kun ne tulevat, niin uskomme vakaasti, että tämä trendi valtaa kadut Suomessakin.

