Pelkät rintsikat yläosana ovat kevään villein trendi – 11 kuvaa todistaa, että se oikeasti näyttää hyvältä

Nyt paita jätetään kaappiin ja annetaan rintaliivien loistaa.

Mikä yhdistää Sandy Liangin, Adam Lippesin ja Ballyn kevätmallistoja? Rintaliivit, jotka toimittavat nyt puseron virkaa.

Sandy Liangin näytöksessä takki heitettiin suoraan rintaliivien päälle.

Luit ja näit aivan oikein: tänä keväänä ei tarvita puseroa ollenkaan.

Adam Lippesin mallistossa rintaliivit ja kimono ovat samaa virkattua kangasta.

Mutta minkä ihmeen kanssa rintaliivit voi pukea tyylikkäästi? Muotitalojen stailausten perusteella bleiseri ja puvunhousut ovat varma vaihtoehto. Myös polvipituinen hame ja muut klassikkovaatteet aina trenssistä tuubimalliseen maksihameeseen toimivat takuulla – etenkin, jos liiveiksi valitsee toppaamattomat kangasliivit, jotka menevät täysin topista.

Ballyn näytöksessä nähty asu on todella tyylikäs kokonaisuus rintaliiveineen päivineen.

Kun ilmat lämpenevät, voi bleiserin ja trenssitakin jättää kotiin. Puvun housut ja maksihame tekevät asusta klassisen, vaikka yläosana olisivatkin pelkät rintaliivit.

Toppaamattomat kangasliivit menevät täysin topista.

Rintaliivejä on vilissyt myös muualla kuin näytöslavoilla. Bleisereiden ja puvunhousujen lisäksi rintsikoita on yhdistetty myös karvatakkeihin ja printtihousuihin. Osa on jättänyt myös housut kotiin.

Kun väripaletin pitää yhtenäisenä, tulee asusta harmoninen, vaikka vaatteet olisivatkin villejä.

Rintaliivien punainen väri tuo asuun särmää siinä missä keltaiset lasit ja vihreä takkikin.

Jos pelkät rintaliivit tuntuvat liian paljastavilta, kokeile yhdistää tyyli toiseen pinnalla olevaan trendiin: läpikuultavaan kankaaseen. Näin tehtiin muun muassa Fendin ja Chraibin näytöksissä.

Fendin lookissa läpikuultava kangas paljastaa rintaliivit, mutta luo myös illuusion peittävyydestä.

Chraibin klassinen sifonkipusero vilauttelee, mutta hillitysti.

Katumuotikuvat osoittavat, että tyyli toimii myös läpikuultavan mekon kanssa.

