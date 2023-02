Lämpö ja mukavuus on mäessä tärkeää, mutta suomalaiset myöntävät avoimesti miettivänsä talvityyleissä myös ulkonäköä.

”Vanhempien kaappien helmet ovat parhaita”

Helsinkiläinen Elina, 30, lähti Leville isän vanha takki ja aurinkolasit mukanaan. Kirkkaanoranssia takkia koristaa Jägermeister-logo.

– Pidän värikkäistä ja huomiota herättävistä tyyleistä rinne- ja after ski -meiningeissä. Mitä räväkämpi, sen parempi! Vielä kiehtovampaa on, jos vaatekappaleella on tarina, esimerkiksi mistä se on ostettu tai saatu. Siksi second hand -löydöt tai vanhempien kaappien kätköjen helmet ovat parhaita!.

Elina haluaa, että vaatteet näyttävät hyvältä, mutta niiden tulee olla ehdottomasti myös mukavat päällä. Pipo on H&M:stä, housut McKinleyltä ja laukku New Yorkerista.

Lähti Elina sitten rinteeseen, after skihin, töihin tai yleisesti ovesta ulos, hän miettii aina pukeutumistaan.

– Pukeutuminen on minulle tärkeä tapa ilmaista omaa persoonaani ja myös tunnetilaa.

– Inspiroidun muiden tyyleistä. Tärkeintä on myös kunnioittaa jokaisen pukeutumista, kehua ja kannustaa. Kukin tyylillään ja omana itsenään on juuri paras!

Ajatonta ja monikäyttöistä

Tamperelainen Anni, 22, painelee mäkeen luottoväreissään.

– Rinnetyyli ja ylipäätään pukeutuminen ovat asioita, joissa arvostan ajattomuutta ja monikäyttöisyyttä – tyylikkyydestä tinkimättä. Suosin neutraaleja sävyjä ja pyrin hankkimaan laadukkaita talvivaatteita, jotka kestävät pitkään käytössä.

”Beige ja valkoinen ovat aina olleet luottovärejäni, ja uskon niiden säilyttävän asemansa tulevaisuudessakin. Siksi päätin hankkia lasketteluasun näissä väreissä”, Anni kertoo.

Ehdoton lempisävy

Annariina, 26, suuntasi Helsingistä Lappiin kokolaventelissa.

– Kuvassa näkyvä asu on Dope-merkkinen. Lilan sävyt ovat jo pitkään olleet ehdottomia lemppareitani, ja pakko oli tämä asu tilata, kun sen netissä näin.

” Tykkään panostaa visuaaliseen puoleen ja tuoda omaa persoonaani esiin.

– Talvipukeutumisessa tärkeää on, että vaatteet ovat oikeasti lämpimät, tuulta pitävät ja vedenkestävät siten, että ulos pystyy lähtemään säällä kuin säällä. Tykkään kuitenkin myös panostaa visuaaliseen puoleen ja tuoda omaa persoonaani esiin.

Annariinan asu on käytössä toista talvea.

Panostusta ajatuksen kanssa

Haaparannalla asuva Julia, 20, on aina pitänyt vaatteista, kengistä ja muista muotiin ja tyyliin liittyvistä asioista.

Julian takki ja pipo ovat Canada Goosen, ulkohousut Everestin ja kengät Moon Bootsilta. ”Talvipukeutumisessa ehdottomasti tärkeintä on pysyä lämpimänä, mutta itse tykkään toki, että vaatteet myöskin näyttävät hyvältä!”

Toisiinsa sopivat vaatteet muodostavat Julian mielestä harmonisen kokonaisuuden.

– Tykkään saada lookin niin sanotusti sulamaan yhteen tavalla tai toisella. En tykkää käyttää kauhean montaa eri väriä samaan aikaan, ettei asusta tulisi sekava, vaan enemmän ”clean”, puhdas.

Kunnon kamat ja tuunattu lauta

Tampereella asuva Sofia, 22, pyrkii rinnelookissa käytännöllisyyteen – mutta ”tietenkin tyylillä”.

Lasketteluharrastuksen vaatimusten takia Sofia on satsannut eniten hyviin monoihin, siteisiin ja kunnon takkiin. ”Laudan olen tuunannut itse.”

Sofia muistuttaa käytetyn muodin mahdollisuuksista.

– Uffilta löytyy mahtavia vintagetakkeja, jos haluaa lisätä lookiin väriä!

Ihan astronauttina

Helsinkiläismuusikko Gabriel Lion, 30, kertoo olevansa ”aikamoinen välineurheilija”. Välineiden täytyy olla kunnossa, ja joukosta on tärkeää erottua.

” Minusta on siistiä nähdä normaalista poikkeavaa tyyliä rinteessä.

– Jo pidempään on ollut kiikarissa jotain spessua lasketteluasustetta, mutta mitään oman näköistä ei oikein löytynyt. Kunnes Asoksen sivuille ilmeistyivät nämä astronauttityyliset kamppeet. Minusta on siistiä nähdä jotain ”normaalista” poikkeavaa tyyliä rinteessä.

Tärkeintä on, että tarkenee. ”Mieluummin kuuma kuin kylmä”, Gabriel sanoo.

Muotityöläisen after ski -asu

– Talvipukeutumisessa menen lämpö ja mukavuus edellä. Seuraan tietysti muotia koko ajan, koska työskentelen alalla, helsinkiläinen Linda, 30, sanoo.

– Rakastan vaatteissa yleensä neutraaleja värejä, mutta after skihin laittaisin juuri tällaisia karkkivärejä. Rinnepukeutumisessa panostan laatuun ja eri sääolosuhteita kestäviin varusteisiin, mutta niidenkin todellakin pitää sopia yhteen.

Lindalle on tärkeää, että kokonaisuus toimii ja näyttää hyvältä. Kuvan hattu on Asokselta, neule Gina Tricot’sta, leggingsit Gymsharkilta ja kengät Moonbootsit.

Värimaailma laudan ja lasien mukaan

Helsinkiläinen Helmiina, 25, on laskenut samalla lumilaudalla ja laskettelulaseissa yli 10 vuotta. Asuvalintaa hän rakentaa niiden värimaailman mukaan.

– Kuvassa olevat housut olen saanut käytettynä ja takin valitsin Asokselta hillitsemään sinistä värimaailmaa. Mustat yksityiskohdat sopivat laudan siteisiin ja lumilautakenkiin.

” Rinteessä on kiva bongailla harkittuja asuvalintoja ja saada uusia ideoita.

Helmiinan huomio kiinnittyy rinteessä mietittyyn, rentoon ja värikkäämpään pukeutumiseen.

"Rinteessä on kiva bongailla harkittuja asuvalintoja ja saada uusia ideoita itselleen”, Helmiina sanoo.

”Rinnetyylissä voi irrotella”

Nokialaisten Valtterin, 25, ja Kaisan, 31, asuja on mahdoton olla huomaamatta mäessä. Toisessa on flamingokuosi, toisessa ankkoja.

– Kaisa bongasi asut Sportshopen-verkkokaupasta. Niissä oli tarpeeksi hauska fiilis ja rento istuvuus, joten ne pääsivät ostoskoriin asti, Valtteri kertoo.

– Alussa kyllä räikeys mietitytti, mutta rinnetyylissä voi irrotella.

”Hauskuuden lisäksi toimivuus, mukavuus, lämpöisenä pysyminen sekä massasta erottuminen on tärkeää talvityylissä”, Valtteri sanoo. Vierellä Kaisa.

Siskosten synttärilahjat

Joensuulainen Milla, 24, poseeraa samistyylissä siskonsa Iinan kanssa.

– Ostimme takit ja lasit toisillemme synttärilahjoiksi, Milla kertoo.

– Meille on tärkeää, että laskuvaatteet ovat kivan näköiset, lämpimät ja laadukkaat.

Milla ja Iina suosivat Dopen lasketteluvaatteita.

Yhtenäinen värimaailma

Satakunnasta pohjoisille rinteille suunnannut Santeri, 27, on panostanut lämpimiin ja tuulenpitäviin vaatteisiin, jotta tarkenee laskea kovinakin pakkaspäivinä. Värivalinnat eivät kuitenkaan ole aivan sattumaa.

– Varusteita ostaessa myönnän, että olen miettinyt kokonaisuutta, jotta esimerkiksi värimaailma olisi yhtenäinen.

” Myönnän, että olen miettinyt kokonaisuutta.

Santerin lautailutakki on Montecin, kypärä ja lasit Stadiumin outletista.

Inspiraationa Instagram ja Tiktok

Mikkeliläinen Iida, 25, kertoo miettivänsä asuja etukäteen valmiiksi ennen laskettelureissuun lähtöä.

– Saan paljon inspiraatiota Instagramista ja Tiktokista. Rakastan myös tämän hetken rinnemuotitrendejä, kuten metallinhohtoisia takkeja ja asusteita sekä toppahaalareita!

Laskettelutakki on tämän talven hankinta.

– Etsin takkia, joka sopii rinteeseen mutta myös arkikäyttöön. Tykkäsin laskettelutakin kiristysvyöstä, joka tekee takista muodikkaan mutta myös käytännöllisen. Tykkään panostaa talvipukeutumiseen, sillä hyvät hankinnat ovat pitkäkestoisia.

Iida suosii isoja takkeja, joiden alle mahtuu tarvittaessa useampi vaatekerrasto. Moon Boot -saappaat hän tilasi tänä vuonna itselleen joululahjaksi.

Väriä vaatteisiin

Helsinkiläinen Roosa, 21, panostaa talvipukeutumisessa yhtä lailla vaatteiden ulkonäköön kuin muulloinkin.

– Rinnetyylissä itselleni pistävät silmään värikkäät asut. Lasketteluvaatteisiin on mielestäni aina kiva saada väriä, vaikka muuten pukeutuisikin melko neutraaleihin väreihin.

Talvipukeutumisessa ehdottoman tärkeää on mukavuus ja lämpö.

– Pidän rinnetyylissä erityisesti anorakkimallisista takeista, joissa on hyvin tilaa liikkua lasketellessa.

Tähän asuun Roosa sai inspiraation lumilaudastaan. Housut ovat Peak Performancelta ja takki ja lasit Stadiumista.

Arjen tyyli siirtyy rinteeseen

Jyväskyläläinen Evelina, 36, on omalle tyylilleen uskollinen myös talviurheillessa.

– Rinnetyylini mukailee arjen pukeutumistani, jossa suosin neutraaleja värejä. Panostan vaatteiden laatuun, jotta ne kestävät vaihtuvia sääolosuhteita ja ovat käyttöiältään pitkiä.

Evelinan takki, huivi ja lasit ovat Dopen ja housut Kari Traan.

Kivannäköistä kerrostusta

Savonlinnalainen Jonna, 28, suosii hänkin laadukkaita, hyvin istuvia ja sään mukaisia rinne- ja ulkoiluvaatteita.

– Olen kokenut kerrospukeutumisen hyväksi etenkin lasketteluun. Toki vaatteiden pitää olla myös kivan näköiset.

Jonna on hankkinut kuvan lasketteluvaatteet Ridestoresta.

