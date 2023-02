Huulipunien jättitesti! Kokeilimme 13 punaa eri hintaluokista – loistava puna maksaa 5 euroa, ja voittaja löytyy jopa marketeista

Haussa hyvä huulipuna? Uusi suosikki saattaa löytyä tästä jutusta.

Luonnonkosmetiikkaa

Mádara Velvet Wear Cream Lipstick, 30,50 € / 3,8 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Samettinen koostumus levittyy huulille kuin unelma. Upea väri, mukava tunne ja satiininen lopputulos. Sisältää antioksidantteja, mustikansiemenöljyä ja karitevoita. jotka suojaavat ja ravitsevat ihoa. Silkkisen pehmeät huulet. Sertifoitua luonnonkosmetiikkaa, vegaaninen. Saatavilla useita eri sävyjä.

” Jos etsinnässä on luonnonmukainen vaihtoehto, tämä on ehdottomasti hyvä puna.

Kokemus: Nudenvärinen testisävy yllättää positiivisesti ja näyttää kasvoilla odotettua pirteämmältä. Voidemaiselta tuntuva puna pitää huulet kosteina pitkään, mutta vaatii kaverikseen rajauksen pysyäkseen paikallaan. Jos etsinnässä on vegaaninen ja luonnonmukainen vaihtoehto, tämä puna on ehdottomasti hyvä!

Pysyvä mattapuna

Sensai Contouring Lipstick, täyttöpakkaus 32 € / 2 g, hylsy 13 €

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Uudelleentäytettävä puna, jonka hylsyyn saa täyttöpakkauksia. Täyteläinen väri antaa puolimatan, moniulotteisen lopputuloksen, joka parantaa huulten muotoa, rajoja ja rakennetta yhdellä vedolla. Antaa anti-age-vaikutuksen samalla, kun huulet saavat kosteutusta ja suojaa vapailta radikaaleilta. Pehmeä ja mattainen koostumus levittyy huulille samettisesti ja antaa niille miellyttävän tunteen ja kauniin värin. 12 sävyä.

” Ei siitä mihinkään pääse, tämä puna on loistava.

Kokemus: Ensiyrittämällä uudelleentäytettävän punan laittaminen holkkiin epäonnistuu huolellisuudesta huolimatta, mikä johtaa punan liiskautumiseen. Myös korkki on hieman kyseenalainen. Mutta mikä sävy! Pysyvyys! En ole pitkään aikaan käyttänyt mattapunaa, joka pysyisi näin pitkään syödessä, juodessa, suuta ajatuksissaan hangatessa ja niin edespäin. Ei siitä mihinkään pääse: vaikka holkin vaihtaminen arveluttaa jo nyt, itse puna on loistava.

Vaikea asetus

BeautyAct Stay On Semi Matte Lipstick 17,90 € / 4 g

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Puolimatta huulipuna, joka tekee huulista täyteläisemmät yhdellä sipaisulla. Runsaspigmenttinen koostumus sisältää kosteuttavia öljyjä. Antaa miellyttävän tunnun koko päiväksi ja auttaa suojaamaan huulia kuivumiselta. Ei tahmaa. Saatavilla useissa sävyissä.

” Kestävää ratkaisua tästä ei saa.

Kokemus: Jämäkänoloinen ja kaunis pakkaus pettää: testisävy (Sweet dreams) jää huulilla oudoksi, eikä tunnu levittyvän aloilleen sitten millään. Tilanne rauhoittuu huultenrajauskynän kanssa, mutta kestävää ratkaisua tästä ei saa.

Hyvä pakkaus

Lancôme L’Absolu Rouge Intimatte, 39 € / 3,4 g

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Sarjan ensimmäinen mattahuulipuna, joka antaa blur-efektin. Pehmeä mattaefekti ja huomaamaton tuntu huulilla. Saatavilla useissa sävyissä.

” Tuotetta joutuu lisäämään yllättävän usein.

Kokemus: Kermainen, pigmenttinen koostumus, joka antaa huulille matan viimeistelyn. Valitettavasti tuote lähtee huulista liikkeelle kuorinnasta ja pohjustuksesta huolimatta. Punaa joutuu lisäämään yllättävän usein syömisen ja juomisen yhteydessä, ja loppuillasta huulet ovat todella kuivakat. Kaunis, jousella varustettu pakkaus toimii stressileluna, jos ei muuta!

Paljon pigmenttiä

Nyx Professional Makeup Shout Loud Satin Lipstick, 11,90 € / 3,5 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Voimakaspigmenttinen, satiininen koostumus antaa huulille intensiivisen, voimakkaan värin ja kosteuttaa huulia jopa neljän tunnin ajan yhdellä pyyhkäisyllä. Kaikki sävyt sisältävät mangouutetta ja karitevoita, jotka tekevät huulista ylellisen pehmeät. Saatavilla useissa sävyissä.

” Hyvä hinta-laatusuhde!

Kokemus: Nyxin puna on testin edullisimmasta päästä, joten odotukset ovat melko matalalla. Punassa on hieman teollinen ja jännä haju, joka välittyy aluksi myös makuun. Puna on tahmainen ja paksu, mutta todella pigmenttinen! Huulet tuntuvat kosteutetuilta. Pigmenttisyydellä on kuitenkin hintansa: ilman rajauskynää tämä puna on helposti vähän joka paikassa. Hyvä hinta-laatusuhde!

Loistopuna

Catrice Autumn Collection Shine Bomb Lipstick, 5,50 € / 3,5 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Shine Bomb -huulipunassa on ravitseva koostumus, joka levittyy pehmeästi huulille. Huulipuna tuntuu miellyttävältä ja tekee huulista pehmeät ja täyteläiset. Korkeakiiltoinen lopputulos auttaa tekemään huulista täyteläisemmät ja katseenkääntäjän. Saatavilla useissa sävyissä.

” Reilun vitosen puna pesee helposti monet testin moninkertaisesti kalliimmat verrokkinsa.

Kokemus: Tunnustan: leukani loksahti lattiaan huomatessani, kuinka edullinen tämä puna on. Reilun vitosen puna nimittäin pesee helposti monet testin moninkertaisesti kalliimmat verrokkinsa. Kosteuttavaksi ja kiiltäväksi huulipunaksi tuote levittyy huulille siististi ja pysyy myös paikallaan. Tämä kiiltopommi vaatii kaverikseen huultenrajauskynän, mutta jos etsii hyvää hinta-laatusuhdetta, on tässä loistopuna.

Vaatii tarkkuutta

It Cosmetics Pillow Lips Lipstick Vision, 27,20 € / 3,6 g

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kollageenia ja jojoba-, piparminttu- ja seesaminsiemenöljyä sisältävä huulipuna tekee huulista täyteläisen näköiset ja antaa pitkäkestoisen tuloksen. Kosteuttava puna on helppo levittää, ja se tekee huulista luonnollisen pehmeät ja sileät. Saatavilla cream- ja matte-versioina 14 sävyssä, jotka on kehitetty eri ihonsävyille ja huulityypeille sopiviksi.

” Kun tuotteen on saanut levitettyä siististi huulilleen, se pitää huulet kosteina.

Kokemus: Pidän It Cosmeticsin tuotteista, joten odotukset brändin punaa kohtaan olivat kenties hieman korkeammalla. Hieman erilainen pakkaus on kiva. Tuote itsessään ei valitettavasti lunasta odotuksia: punaa on mahdotonta levittää siististi ilman rajauskynää. Cream-versio ei ole matta, muttei myöskään erityisen kiiltävä, vaan jää hieman välimaastoon. Plussaa siitä, että kun tuotteen on kerran saanut levitettyä siististi huulilleen, se pitää huulet kosteina.

Kevyt ja kosteuttava

Lumene Luminous Moisture Lipstick, 13,90 € / 4,7 g

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Antaa huulille heleän värin ja satiinisen lopputuloksen, joka levittyy pehmeästi ja tuntuu miellyttävältä huulilla. Sisältää pohjoista kauravoita, marjansiemenöljyjä ja sekoituksen luonnonvahoja ja betaiinia, jotka kosteuttavat ja suojaavat huulia. Pehmeiltä tuntuvat huulet. Saatavilla useissa nuden, pinkin ja punaisen sävyissä. Valmistettu Suomessa. Vegaaninen.

” Kiiltävä puna tuo mieleen sävytetyn huulirasvan.

Kokemus: Vähän mitäänsanomaton tuote. Kiiltävä puna tuo mieleen sävytetyn huulirasvan. Siltä se tuntuu myös huulilla. Varsin ohut koostumus antaa kuitenkin nimensä mukaisesti huulille todella kosteutetun tunteen. Syödessä ja juodessa puna katoaa heti, eikä se tunnu pysyvän paikoillaan edes perusarjessa. Testin grammamääräisesti suurin tuote.

Siisti lopputulos

Joe Blasco Lipstick Mat, 28,50 € / 4 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Uusi mattainen koostumus. Runsaspigmenttinen mattahuulipuna antaa äärimmäisen pitkäkestoisen lopputuloksen. Korkealaatuisten ainesosien ansiosta mattapinta tuntuu huulilla miellyttävältä. Vegaaninen. Saatavilla useassa sävyssä.

” Luotettava tuote.

Kokemus: Wanha kunnon puuteripuna! Helppo levittää ja rajata, ja lopputulos on erittäin siisti ja matta. Muutaman tunnin aikana huulet kuitenkin kuivuvat sen verran, että punan sijaan tekisi mieli sipaista huulille huulirasvaa. Luotettava tuote, joka tekee kaiken, mitä lupaa – mutta talvipakkasilla huulet tarvitsevat enemmän kosteutta.

Uutuus punasuosikilta

Mac Cosmetics Lustreglass, 27,50 € / 3 g

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Merkin uusi huulipuna korostaa huulia kiiltävällä värillä ja kevyellä ja hoitavalla koostumuksella. Koostumuksessa on hyödynnetty erilaisia öljyjä, kuten jojoba-, oliivi-, kookos- ja vadelmansiemenöljyä, jotka kosteuttavat ja korjaavat huulen pintaa. Voidemainen koostumus liukuu helposti huulilla ja jättää miellyttävän tunteen. Sävyä on helppo kerrostaa. Saatavilla useissa sävyissä.

” Tuote asettuu huulille hyvin ja näyttää herkulliselta.

Kokemus: Puna näyttää pakkauksessaan jopa matalta, mutta huulilla se osoittautuu yllättävän kiiltäväksi. Valitettavasti se on myös tahmainen, mikä tuntuu olevan kiiltävien huulipunien ongelma. Luodinmallinen holkki on kaunis, jäntevä ja ajaa asiansa. Tuote asettuu huulille hyvin ja näyttää herkulliselta, mutta ruokailu koituu sen kohtaloksi: brunssin jälkeen huulipunasta on jäljellä hädin tuskin häivähdys, vaikka yritin varoa sen suttaantumista.

Täydet pisteet

Isadora Perfect Moisture Lipstick, 16,90 € / 4,5 g

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Huulia kosteuttavat ja hoitavat ominaisuudet yhdistyvät täyteläiseen väriin. Pehmeän voidemaisen tuntuinen huulipuna levittyy huulille tasaisesti ja pysyy siistin ja vastalevitetyn näköisenä pitkään. Runsaasti väripigmenttejä sisältävä koostumus jättää huulille tasaisen, hyvin peittävän värikerroksen ja voidemaisen kiiltävän lopputuloksen. Runsas värivalikoima sisältää sekä kirkkaita punaisia, luonnollisia nude- että tummia sävyjä.

” Todellinen yllättäjä!

Kokemus: Todellinen yllättäjä! Vaatimattoman oloisesta pakkauksesta huolimatta tuote levittyy huulille tasaisesti ja sävy on odotettua kirkkaampi. Vielä yllättävämpää on se, kuinka hyvin tuote pysyy paikoillaan syömisestä ja juomisesta huolimatta. Plussaa myös siitä, että holkin korkin voi laittaa kiinni miten päin vaan, ja magneetti pitää sen paikallaan. Täysien pisteiden tuote!

Jännittävä muotoilu

Shiseido ModernMatte Powder Lipstick, 31,90 € / 4 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Moderni mattahuulipuna. Yksi levityskerta, runsaasti pigmenttiä. Huulipunassa on täydellisen kevyt koostumus ja pehmeä, puuterimaisen matta lopputulos. Miellyttävän tuntuinen koko päivän.

” Pysyy huulilla ilmavuuteensa nähden yllättävän hyvin.

Kokemus: Tässä punassa on paljon pigmenttiä ja hylsyssä geometrinen muotoilu. Yllättävää on se, miten puna on muotoiltu: se on kärjestä litteä. Muodon vuoksi levittäminen tuntuu aluksi erikoiselta, mutta puna levittyy siististi huulille. Kevyt ja kosteuttava koostumus kostautuu hieman käytössä, mutta tuote pysyy huulilla ilmavuuteensa nähden yllättävän hyvin.

Ihana tuoksu

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical Lipstick, 41,50 € / 3,1 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Voimakaspigmenttinen, puolimatta, samettinen lopputulos nelikulmaisessa couture-huulipunassa. Pitkäkestoinen väri, jossa on blurrattu efekti. Miellyttävä huulilla. Punan neliskulmainen kavennettu kärki takaa tarkan ja täydellisen levityksen.

” Tuote on huulilla kaunis, kosteuttava ja kiiltävä.

Kokemus: Ensinnäkin: onpa kaunis pakkaus ja ihana tuoksu! Plussaa myös siitä, että holkin korkin voi sulkea miten päin tahansa – tämä ei ole neliönmallisissa huulipunissa itsestäänselvyys. Itse tuote on huulilla kaunis, kosteuttava ja kiiltävä. Wau-kokemus jää kuitenkin saamatta. Sanoisin, että saman homman hoitaa myös moni edullisempi puna.

Kelpo kokonaisuus

Esteé Lauder Pure Color Illuminating Shine Lipstick, 42 € / 1,8 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kerrostettava ja kosteuttava huulipuna. Kosteuttavien ainesosien ansiosta väri levittyy helposti ja rakenne tuntuu kevyeltä huulilla. Hoitaa huulia välittömästi sekä auttaa tasoittamaan juonteita ja huulten hilseilyä. Hylsyn ohut muotoilu takaa tarkan levityksen.

” Sävy on kaunis ja tuote pysyy paikallaan.

Kokemus: Minimalistinen ja kaunis, kultainen holkki on jo asuste itsessään. Holkin kierresysteemi on kuitenkin hieman kömpelö luksustuotteelle. Testin vähin grammamäärä punaa. Tuote itsessään on tasoa ”ihan kiva”. Sävy on kaunis ja tuote pysyy paikallaan.

Testaaja: Wilma Ruohisto, joka on laiska meikkaaja, mutta sipaisee huuliinsa silti aina jotain punaa tai kiiltoa.

Kuvat: Valmistajat