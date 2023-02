Nämä ovat kevään trendikkäimmät kengät – 5 mallia, joilla pärjää jopa Suomen säässä

Nyt himoitaan kiiltäviä kenkiä, teräviä kärkiä ja stydejä maihareita.

Muotiväen asukuvat ja kansainvälisiä muotisivustot ovat tehneet yhden asian harvinaisen selväksi: tämän kevään trendikkäimmät kengät ovat ballerinat ja loaferit. Niitä vilisee aivan kaikkialla.

Meitä suomalaisia tämä trendirintaman uutinen ei kuitenkaan juuri lämmitä – kirjaimellisesti. Ballerinakelit ovat nimittäin Suomessa yhtä ajankohtaisia kuin vinkit rantapäiviin – katsellaan sitten kesällä.

Siksi päätimme selvittää, mitkä kevään kenkä sopivat myös Suomen astetta epävakaampaan säähän ja lämpötiloihin. Tehtävä ei ollut helppo, mutta löysimme trendien joukosta viisi varteenotettavaa vaihtoehtoa.

1. Teräväkärkiset saappaat

Samalla, kun muu maailma innostuu jo teräväkärkisistä ballerinoista, kannattaa suomalaisen suunnata katse teräväkärkisiin saappaisiin. Ne näyttävät tänä keväänä hyvältä korolla tai ilman.

Kun mustat saappaat yhdistää värikkääseen takkiin, saa asuun hieman kaivattua kevään kirkkautta.

Vagabondin aitonahkaisissa saappaissa on terävä kärki ja levenevä korko, 180 €.

Kesää kohden teräväkärkiset kengät voi vaihtaa Suomessakin kevyempiin. Näissä nahkakengissä kantapää saa tuulettua, 49,99€, H&M.

2. Stydit maiharit

Maiharit toimivat yhä, kertoo Who What Wear. Tähän trendiin on meidän suomalaistenkin helppo hurahtaa! Järeät maiharit tekevät asusta kuin asusta katu-uskottavan ja coolin.

Tänä vuonna kannattaa metsästää erityisesti rajuja solkia ja paksuja pohjia: mitä stydimmät popot, sen parempi.

Nämä aitonahkaiset möhkäleet ovat muhvelomaiharit parhaimmillaan, 160 €, Pavement.

3. Kiiltävät kengät

Sekä Tom Fordin, Chloén että Bottega Venetan kevään muotinäytöksissä nähtiin kiiltäväpintaisia kenkiä, joten on selvää, että ne ovat yksi tämän kevään isoimmista kenkätrendeistä.

Valokuvaaja Janita Autio todistaa, että trendin voi ottaa haltuun myös Suomen säässä: moon boots -henkiset kengät pitävät jalat lämpiminä alkukeväästäkin. Värillä ei ole väliä, kunhan pinta kiiltää niin, että häikäisee.

Älä anna sinisen hämätä! Nämäkin kiiltokengät ovat aitoa nahkaa, 270 €, Vamsko.

Kesän korvilla kiiltokengät vaihdetaan saappaista loafereihin, 59,95 €, Zara.

4. Reisisaappaat

Who What Wearin mukaan reisisaappaat ovat nekin kevään kenkätrendien joukossa. Ja sehän sopii pohjoisen väelle: reisiin asti kipuavat saappaat toimivat kuin välihousut.

Kuten kaikki edellä mainitut saappaat, myös nämä toimivat sekä korolla että ilman.

Nämä kiiltopintaiset saappaat kuroutuvat puoleen reiteen, 59,95 €, Pull&Bear.

5. Peruslenkkarit

Lenkkarit näyttävät superhyviltä myös tänä keväänä. Kovimpiin kevätpakkasiin ne eivät ehkä ole se otollisin kenkäpari, mutta toimivat mainiosti, kun lumet sulavat. Sen osoittaa myös malli Sabina Särkkä lenkkareissa ja nahkarotsissaan.

New Balancen popot ovat todellinen klassikko, 155 €.

Salomonin lenkkareissa pärjää kurjemmassakin säässä, 120 €.

+1. Uggit

Äläkä unohda talven ykkössuosikkeja eli Uggeja! Vaikka muu maailma on jo siirtynyt loafereihin, kelpaavat sämpyläkengät meillä vielä maaliskuussakin.

Lue lisää: Tällaiset 330 euron jättikengät ovat nyt muotiväen suosiossa – 5 esimerkkiä, miten ne stailataan arkiasuihin

Lue lisää: Elina lähti Leville isän vanhassa takissa ja laseissa – 17 suomalaista esittelee rinnetyylinsä

Lue lisää: 4 ikonista tyyliä, jotka Pamela Anderson keksi jo ysärillä – nämä ovat taas kuumaa kamaa