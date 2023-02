Tällaiset 330 euron jättikengät ovat nyt muotiväen suosiossa – 5 esimerkkiä, miten ne stailataan arkiasuihin

Vetäisitkö nämä möhkäleet jalkaasi? Juuri myyntiin tulleille trendipopoille jäävät kuomatkin kakkoseksi.

Mitä saa, kun yhdistää kuomat, kumisaappaat ja Super Marion muhkukengät? Tämän hetken trendipopot. Ja kyllä, ne näyttävät juuri siltä, millaiseksi ne parhaillaan kuvittelet.

Kyseessä on Brooklynista ponnistavan taidekollektiivi MSCFN:n taideteos Big Red Boots – tämän teoksen kohdalla nimi todella kertoo kaiken oleellisen.

Kengät ovat jotain muodin ja taiteen väliltä. Osa epäilee popojen inspiroituneen Astro Boy nimisestä Manga-hahmosta. Osalle kengät taas tuovat mieleen Super Marion.

Olipa todellinen inspiraatio kumpi tahansa, yksi juttu on varma: jopa punaiset kuomat kalpenevat näiden muovisten muhveloiden rinnalla.

Tämä taideteos on myynnissä taidekollektiivin omilla sivuilla noin 330 eurolla.

Mutta miten ihmeessä taidekollektiivin teoksesta tuli muoti-ilmiö?

No, muoti nyt on sellaista: mitä oudompaa ja erikoisempaa, sitä enemmän se kiinnostaa. Ja kun yksi kiinnostuu, kiinnostuu toinenkin – ja pian sen haluavat kaikki.

Siispä näitä taideteoksia on vilissyt jo muutaman viikon ajan siellä täällä aina New Yorkin kaduilta Mainzin kujille, vaikka kengät tulivat myyntiin MSCFN:n nettisivuille vasta torstaina 16. päivä helmikuuta. Muotiväki on siis jälleen askeleen edellä – kirjaimellisesti.

Mutta miten ihmeessä tällaiset muhvelot stailataan arkiasuihin? Otimme selvää.

Koska kengät ovat pohkeista kireät, stailaa valtaosa muotikansasta kengät hameen kaveriksi. Minimittaisen farkkuhameen kanssa mikään asu ei voi mennä pieleen.

Kengät toimivat todistetusti myös sukkisten kanssa!

Jos housujen lahkeet ovat väljät, ne voi vetäistä popojen päälle. Viimeistään tässä vaiheessa ymmärtänette Super Mario -viittauksen.

Ääripäästä toiseen: jos lahkeet ovat todella kireät, mahtuu kengät myös niiden päälle.

Tässä tyylissä on kuitenkin riskinsä, sillä kengät ovat pohkeesta todella tiukat ja jääneet todistetusti jumiin ennenkin. Tällä Tiktok-videolla pohkeisiin jumittaneita popoja revitään niitä sovittaneen asiakkaan jalasta.

Lahkeet voi aina myös puntata kengän varteen. Näin taideteos varmasti näkyy kaikille, olivatpa ne miten kaukana tahansa. Nämä punaiset möhkäleet nimittäin takuulla tarttuvat silmään.

Jos tämän tyyppinen taidesijoittaminen ei ole oma juttusi, ei hätää! Vetäise jalkaan punaiset kuomat tai kokoa liian suuret kumisaappaat. Efekti on lähes sama.

Lähteinä käytetty CNN:n ja New York Postin artikkeleita.

