Voiteiden suurkuluttaja testasi yövoiteet ja -naamiot – 9 tuotteen joukosta löytyi yksi, jolla saa kuulaan ja kostean ihon

Yövoiteet ja voidemaiset yönaamiot lupaavat hoitaa ihon yön aikana pehmeäksi. Kokeilimme tuotteet eri tarpeisiin ja budjeteille.

Voiteiden volvo

Nivea Naturally Good Regenerating Night Cream -yövoide, 9,50 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnonmukaista arganöljyä ja muun muassa jojoba- ja manteliöljyä sisältävä yövoide kosteuttaa, ravitsee, hoitaa ja uudistaa ihoa yön aikana. Sopii kaikille ihotyypeille. Aamulla iho näyttää ja tuntuu levänneeltä. 99 % luonnonmukaisia ainesosia. Vegaaninen.

Kokemus: Huokea tuote on laadultaan luotettavaa Niveaa – kuin voiteiden volvo: peruslaadukas, mutta ei mitenkään erityisen ylellinen. Hinta-laatusuhteeltaan kelpo voide kyllä kosteuttaa, mutta muistuttaa enemmänkin päivävoidetta ja sopisi jopa koko vartalon kosteuttamiseen. Yövoiteeksi se on kuivalle (saati ruskettuneelle) iholle turhan köykäinen.

Kihelmöintiä tehotuotteesta

L’Oréal Paris Revitalift Laser Retinol Pressed Night Cream -retinoliyövoide, 29,90 € / 50 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Yövoiteen retinolia ja niasiiniamidia sisältävä koostumus on kehitetty taistelemaan näkyviä ikääntymisen merkkejä vastaan. Retinoli on yksi A-vitamiinin muoto ja tehokas anti-age-ainesosa, joka vähentää ihon ryppyjä ja ihon sävyn epätasaisuuksia. Kosteuttavan mutta kevyen yövoiteen koostumus sisältää myös ravitsevia öljyjä. Säännöllisesti käytettynä voide kiinteyttää kasvonpiirteitä, silottaa ihoa ja antaa sille uudistunutta hehkua.

Kokemus: Voidetta on tarkoitus käyttää ensin muutamana iltana viikossa ja lisätä käyttökertoja ihon tottuessa tuotteeseen. Happotuotteisiin tottunut ihoni reagoi alkuun jonkin verran kihelmöimällä, mutta tätä kestää hyvin vähän aikaa. Voide kiinteyttää ihoa miellyttävällä tavalla, mutta se saisi olla kosteuttavampi. Nyt sitä tekee mieli levittää ylimääräisiä kerroksia, mikä ei tuo lisää kosteutta, vaan kihelmöintiä.

Yli (ja alle) viisikymppiselle

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Night -yövoide, 43 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ikääntyneen ihon yövoide. Hyarulonihappoa sisältävän voiteen tarkoitus on pitkässä käytössä vähentää näkyvästi ryppyjä. Kiinteyttävä yövoide on suunnattu herkälle ja kuivalle iholle noin 55 vuoden iästä alkaen. Parantaa ihon kimmoisuutta, lisää ihon elastisuutta ja hehkua, stimuloi ihosolujen uusiutumista yön aikana. Sopii kaikille ihotyypeille. Kevyesti hajustettu.

” Aamulla iho on kiinteytyneen oloinen.

Kokemus: Olen kohderyhmää hieman nuorempi, mutta varsinkin talvisin hyvin kuivaihoisena koen tuotteen sopivan iholleni. Se kosteuttaa voimakkaasti ja sen koostumus on silkkinen. Hehku syntynee siitä, että voimakkaasta kosteutuksestaan huolimatta tuote ”napakoituu” kasvoille niin, että aamulla iho on kiinteytyneen oloinen. Ainoa miinus perusvoidemaisesta ja tylsästä tuoksusta, jonka soisi olevan ylellisempi.

Kohotusta ja kimmoisuutta

Clarins Super Restorative Night Cream All Skin Types -yövoide, 118,50 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kohottava yövoide on suunniteltu 50 vuotta täyttäneille. Vähentää ihon veltostumista ja ryppyjä. Välittömästi tasaisempi ja yö yöltä täyteläisempi, hehkuva iho. Harunganan ja piikkiherneen luonnonmukaiset uutteet auttavat säilyttämään ihon tiiviyden: iho on kiinteämpi. Raikas, hennosti kukkainen tuoksu. Kaikille ihotyypeille.

” Melko höveliä lotraamista.

Kokemus: Voide on testijoukon selkeästi kallein, joten väistämättäkin tämä tulee otettua arviossa huomioon. Valmistaja mainostaa raikkaan kukkaista tuoksua, mutta itselleni pettymys on juuri tuoksun mietous: se on perusvoidetta ylellisempi, mutta kukkaisuutta saa hakemalla hakea. Voide lievästi rullautuu kasvoilla, toisin sanoen se hierottaessa hieman ”hilseilee”. Voide kannattaakin jättää paksuhkoksi kerrokseksi kasvoihin. Näin lopputulos on todellakin aamulla ”täydempi”. Määrällisesti tällainen käyttö on toki melko höveliä lotraamista.

Jätskiä naamariin

Elemis Superfood Midnight Facial -yövoide, 59,50 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Tasapainottava geelivoide kosteuttaa ja ravitsee ihoa yön aikana. Sisältää ravitsevia ainesosia, kuten camu camua, joka on tunnettu C-vitamiinin lähde, ja kaakaovoita, joka sisältää Omega 6- ja 9 -rasvahappoja, jotka antavat iholle paljon kosteutta. Silkkinen voide sisältää myös banaanikukkauutetta, joka antaa sille kosteuttavia ja prebioottisia ominaisuuksia. Voidaan käyttää yövoiteena tai yönaamiona ihon tarpeen mukaan.

” Voide on ihana.

Kokemus: Ainesosat kuulostavat herkullisilta: camu camu, kaakaovoi ja banaaninkukkauute. On kyseisillä ainesosilla suurta roolia koostumuksessa tai ei, voide on ihana. Se on samaan aikaan tarpeeksi kevyt käytettäväksi joka ilta, mutta riittää koko yön kosteuttajaksi. Tuoksujen ylimpänä ystävänä nautin voiteen jäätelömäisestä tuoksusta, joskin joukossa on pieni ripaus lapsuuden nestemäistä penisilliiniä.

Keskiverto voide keski-ikäiselle

Aco Age Delay+ Night Cream -yövoide, 31,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Vaihdevuodet ohittaneille naisille kehitetty anti-age-yövoide syväkosteuttaa tehokkaasti, lisää ihon kimmoisuutta ja vähentää näkyviä ryppyjä. Rauhoittaa ja ravitsee ihoa ja stimuloi solujen uusiutumista yön aikana. Sisältää muun muassa ihon kiinteyttä lisääviä keramideja, hoitavaa sheavoita, kosteuttavaa hyaluronihappoa ja rauhoittavaa pantenolia. Tekee ihosta raikkaan ja heleän. Sopii normaalille, kuivalle ja erittäin kuivalle iholle. Miedosti hajustettu.

” Aavistuksen heleyttävä vaikutus.

Kokemus: Vaihdevuodet ovat toivottavasti vielä hetken tulevaisuudessa, mutta ihoni on hyvin kuiva, joten voisin kuvitella olevani voiteen kohderyhmää. Voiteessa on vahva perusvoidemainen tuoksu ja rakenne, mikä antaa viitteitä riittävästä kosteutuksesta, mutta on tuoksumielessä hieman tylsä ja kliininen. Aamulla ihossa on jäljellä kosteutta, mikä on ehdoton plussa. Voiteella on aavistuksen heleyttävä vaikutus.

Kylmää kyytiä

Korres Greek Yoghurt Probiotic Quench Sleeping Facial -hoitonaamio, 37 € / 40 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Rauhoittava ja ravitseva yövoide. Aitoa kreikkalaista jogurttia sisältävä tuote kosteuttaa intensiivisesti ja hoitaa stressaantunutta ihoa niin, että aamun koittaessa iho on täyteläinen, levännyt ja terveyttä hehkuva. Pre- ja probiootit, WaterPatch-ainesosayhdistelmä, merilevän ravinteet ja luonnolliset salvat kosteuttavat 48 tuntia ja ylläpitävät ihon mikrobitasapainoa.

” Onnistuu kosteuttamaan hyvinkin kuivan ihon.

Kokemus: Hieman hämmentävän tuotteesta tekee se, että se tosiaankin muistuttaa jogurttia rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan. Tuoksu on spa-henkinen. Koostumus on samettinen ja pehmeä. Samaan aikaan se ei ensimmäisillä käyttökerroilla niinkään rauhoita ihoa, vaan pikemminkin tuntuu kylmältä ja kihelmöivältä. Ikään kuin tiikeribalsamin kylmä versio. Ihoni kuitenkin tottuu voiteeseen ja tunne muuttuu neutraalimmaksi tulevilla käyttökerroilla. Voide onnistuu kosteuttamaan hyvinkin kuivan ihon.

Marjojen voimaa

Skin Proud Sleep Hero Overnight Sleep Mask -kosteuttava yönaamio, 16,90 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Yönaamio sammuttaa ihon janon. Voide taistelee vapaita radikaaleja vastaan vadelmauutteella ja ravitsee ihoa karpaloöljyllä. Sisältää myös tasapainottavaa niasiiniamidia. Terve ja hehkuva iho. Voidaan käyttää paksuna kerroksena 15 minuutin naamiona tai yön yli jätettävänä voiteena, joka huuhdellaan aamulla.

” Hinta-laatusuhteeltaan kelpoa keskikastia.

Kokemus: Tuote levittyy hyvin, mutta on hyvin kevyt. Sitä saa levitellä useamman kerroksen kuivalle talvi-iholle. Aamulla iho on pehmeä, mutta pehmeämpikin saisi olla. Hinta-laatusuhteeltaan kelpoa keskikastia. Punainen marja tuoksuu vienosti, mikä on miellyttävää. Karpalon värisellä pakkauksella saattaa tosin olla psykologinen merkitys tuoksun korostumisessa.

Smurffivoide on testin paras

Oriflame Waunt Revive Me Daily Sleeping Mask -yönaamio, 40 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Yönaamio kuorii ihoa hellävaraisesti, pehmittää ja kirkastaa ihoa yön aikana ja vahvistaa ja korjaa ihon suojamuuria. Muodostaa geelimäisen kalvon ja kosteuttaa ihoa. Käytä puhdistetuille kasvoille yövoiteen sijaan. Laita tarvittaessa seerumia ennen naamiota. Anna vaikuttaa yön yli. Aamulla naamiota ei tarvitse huuhdella pois. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Vegaaninen.

” Iho on aamulla kuulas ja kosteutettu.

Kokemus: Voiteen venyvä rakenne ja sininen väri ovat poikkeukselliset. Tuote kehotetaan levittämään hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa, jotta naamio ehtii imeytyä ihoon, eikä sotke tyynyliinaa. Eräällä videolla naamio myös levitettiin siveltimellä. Viilentävä voide tuntuu todella ihanalta iholla, mutta kuiva ihoni imaisee yhden kerroksen niin nopeasti, että ajatus tyynyliinan säästämisestä tuntuu liioittelulta. Samoin kehotus olla pesemättä naamiota aamulla pois. Useamman kerroksen levityksen jälkeen ihoni on kuitenkin aamulla kuulas ja kosteutettu.

Testaaja: Krista Kupariharju on voiteiden suurkuluttaja, joka toivoo, että tuote tuoksuu ihanuuksilta, tuntuu sametilta ja näyttää kauniilta kaapissa.

Lue lisää: Mitä eroa on yö- ja päivävoiteella? Kokosimme syyt, joiden vuoksi ihoa on hyvä hoitaa kahdella eri purkilla

Kuvat: Valmistajat