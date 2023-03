Testissä hiuksiin jätettävät hoitoaineet! Yksi tuotteista on napakymppi, joka hoitaa karheat latvat pehmeiksi

Hiuksiin jätettävät hoitoaineet kosteuttavat ja vahvistavat hiuksia ja helpottavat takkuuntuvan tukan käsittelyä pesun jälkeen. Arvioimme viisi erilaista pulloa.

Hiuksiin jätettävien hoitoaineiden ei tyypillisesti ole tarkoitus korvata suihkussa käytettävää hoitoainetta, vaan ne kosteuttavat ja vahvistavat hiusta poispestävien tuotteiden rinnalla. Hoitoaineista on eniten hyötyä, kun ne käyttää kosteisiin hiuksiin, jolloin ne suojaavat hiusta katkeilulta ja lämpölaitteiden aiheuttamalta rasitukselta.

Pliisu silottaja

Schwarzkopf Professional BC Repair Rescue Sealed Ends+ -hoitovoide, 20,90 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Voidemainen tuote sopii erityisesti vaurioituneille ja rasittuneille hiuksille. Hoitoaineen sisältämä arginine-aminohappo auttaa korjaamaan välittömästi jopa kolmen vuoden vauriot vain yhdellä käyttökerralla.

” Yleensä brändin tuotteet ovat aiheuttaneet vau-efektin, mutta kokemus jää melko vaisuksi.

Kokemus: Voidemainen koostumus levittyy hyvin hiuksiin eikä jätä tukkaa tahmaiseksi, mutta toisaalta ei tunnu myöskään erityisen hoitavalta. Latvojen hapsottava kohta näyttää ja tuntuu käytön jälkeen aivan yhtä hapsottavalta. Yleensä kyseisen brändin tuotteet ovat aiheuttaneet vau-efektin, mutta tämän kohdalla kokemus jää melko vaisuksi.

Hennon tukan tuuhentaja

Less is More Protein Spray -suihke, 29 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkabrändin luomusertifioitu hoitosuihke sisältää hiuksia tuuheuttavia proteiineja. Kevyt, kosteuttava ja pehmentävä koostumus sopii kaikille hiuslaaduille, erityisen hyvin hennoille ja ohuille hiuksille.

” Tukka tuntuu ilmavalta ja sitä on helppo käsitellä pesun jälkeen.

Kokemus: Suihkeessa on jämpti pumppu, josta tuotetta tulee jo parilla painalluksella riittävästi puolipitkään tukkaan. Hyvin miedon tuoksuinen spray tuntuu kivalta lisäykseltä poispestävän hoitoaineen rinnalle: suihke ei tee hiuksista superpehmeitä tai kiiltäviä, mutta lupauksen mukaisesti tukka tuntuu ilmavalta ja sitä on helppo käsitellä pesun jälkeen.

Tehokas pehmittäjä

Olaplex no. 9 Bond Protector Nourishing Hair Serum -seerumi, 35,90 € / 90 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hiuksia ravitsevia antioksidantteja sisältävä, kaikille hiustyypeille sopiva seerumi selvittää hiuksia ja tekee niistä kiiltävät ja pehmeät. Painoton koostumus ei latista hiusta.

” Seerumi hoitaa karheat latvat.

Kokemus: Olaplex-sarjan tuotteet ovat lähes poikkeuksetta olleet napakymppejä, ja hoitava seerumi noudattelee tuttua linjaa. Geelimäinen seerumi hoitaa karheat latvat pehmeiksi ja helpottaa harjan kulkua hiuksissa. Annostelussa saa tosin olla tarkka, jotta tukka kestää kevyenä pesun jälkeen: koostumus on todella riittoisaa, joten kahden herneen kokoinen nokare riittää pitkään polkkaan.

Kevyt kosteuttaja

Kevin Murphy Staying Alive -suihke, 27,90 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Hoitosuihke korjaa välittömästi vaurioituneita ja värikäsiteltyjä hiuksia. Silkkiproteiinit ja isohirvenjäkälä rauhoittavat ja korjaavat vaurioituneita hiuksia ja hiuspohjaa. Hoitosuihkeen hapan pH sulkee hiussuomuja.

” Plussaa hienojakoisesta suihkeesta.

Kokemus: Suihke on koostumukseltaan todella kevyt, vähän turhankin heppoinen. Karheaan, vaalennettuun tukkaan suihketta saa pumpata reippaalla kädellä, eivätkä hiukset siltikään tunnu erityisen hoidetuilta. Plussaa hienojakoisesta ja tasaisesti jakautuvasta suihkeesta.

Järeän luokan kiiltoa

Noughty Intensive Care Leave-In Conditioner -hoitoaine, 10,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Voidemainen hiuksiin jätettävä hoitoaine sisältää kosteuttavaa arganöljyä ja pehmentävää sheavoita. Tuote sopii erityisesti kuiville, pörröisille ja käsitellyille hiuksille.

” Miedon tuoksuinen hoitoaine jättää hiukset kauniin kiiltäviksi ja hoidetun näköisiksi.

Kokemus: Miedon tuoksuinen hoitoaine jättää hiukset kauniin kiiltäviksi ja hoidetun näköisiksi. Koostumus levittyy tukkaan vaivatta ja kuivat latvat tuntuvat saman tien pehmeiltä. Ainut miinus siitä, että luonnonkiharassa hiuksessa hoitsikka vetää tukan suoraksi, eikä taipuisuutta saa enää takaisin ilman muotoilurautaa.