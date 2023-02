Näistä emme luovu! Tavalliset naiset paljastavat 23 hiustuotetta, joihin luottavat arjessa

Kaipaatko hyviä tuotesuosituksia hiustenhoitoon ja -laittoon? Me Naisten lukijat ja toimituksen jäsenet paljastavat suosikkinsa – näitä kannattaa kokeilla.

Haussa luotettava hiustuote?

Pyysimme Me Naisten Instagram-seuraajia paljastamaan hiustuotteen, josta ei voisi luopua ja täydensimme listaa toimituksen omilla suosikeilla.

Muun muassa nämä pesu-, hoito- ja muotoilutuotteet keräsivät kehuja.

Tuuheutta ja pitoa luirutukkaan

Tämä tuote mainittiin pariinkin kertaan: Kevin Murphyn Doo.Over tuuheuttava muotoilusuihke.

– Tuote on kuin hiuslakan ja kuivashampoon yhdistelmä, joka antaa tuuheutta ja pitoa. Samaan aikaan se kohottaa tyveä ja tekee siitä vähän karheamman, mutta siinä on myös ihan jees pito vaikka kiharoihin. Kun hiustenlaiton jälkeen tätä laittaa tyveen ja lakkaa pituuksiin, tulee best. Jotkut saattavat vierastaa sitä, että hiuksiin tulee vähän tahmainen tuntuma, mutta se on se juju: tuotetta ei tarvitse lisätä päivän mittaan vaan riittää, että tukkaa vain ajoittain pöyhii. Luirutukan pelastaja!

Kevin.Murphy Doo.Over Dry Powder Finishing Spray yhdistää pitoa antavan hiuskiinteen, tekstuuria antavan hiuspuuterin ja tuuheuttavan kuivashampoon ominaisuudet tuuheuttavaksi muotoilusuihkeeksi, joka lupaa joustavan ja pitkäkestoisen pidon, liikkuvan lopputuloksen ja runsaasti volyymia, 27,90 € / 250 ml.

Kuivashampoosuositukset

Kuivashampoolemppareiksi nostettiin tuttu ja turvallinen Batiste sekä hiustuotemerkki Living Proofin kuivashampoo.

” Edullinen, toimiva tuote.

– Ehdottomasti Livinig Proof Texture Spray ja saman sarjan kuivashampoo. Ei löydy parempaa!

– Batisten kuivashampoo on pelastanut monet kiireiset aamut! Edullinen, toimiva tuote.

Tykätyt hiusöljyt

Useammankin suosikkimaininnan sai Wella SP Luxe Reconstructive Elixir -hiusöljy.

– Se kosteuttaa ja saa pörröiset hiukseni kuriin!

– Täydellinen kosteutus kuivalle luonnonkiharalle – ja ihana tuoksu.

– Se tunne hiuksissa – ja tuoksu!

Wella SP Luxe Oil Reconstructive Elixir -hoitoöljy sisältää argan-, manteli- ja jojobaöljyä. Öljy lupaa korjata hiusten rakennetta, antaa kiiltoa, silottaa, suojata hiuksia kuivumiselta ja taltuttaa sähköiset hiukset. Sopii kaikille hiustyypeille, 35,40 € / 100 ml.

Myös ruotsalaisen Maria Nilan ja suomalaisen Four Reasonsin arganöljytuotteet nimettiin tuotteiksi, joista moni ei luopuisi.

– Maria Nila True Soft Argan Oil. Hiusten latvat pysyvät superpehmeinä, kiiltävinä ja hyvinä.

– Four Reasonsin arganöljy. Tuoksu ja ihana kiilto.

Loistavat hiusharjat

Hiusharjamerkeistä nostettiin esiin monelle tuttu Tangle Teezer sekä meillä vielä tuntemattomampi Wet Brush.

” Ihanan hellä takkujen avaaja.

– Tangle Teezer! Sileämpiä hiuksia en muilla harjoilla saa. Ensimmäinen tuli tilattua Briteistä vuosia sitten.

– Wet Brush Speed Dry -hiusharja! Ihanan hellä takkujen avaaja, koska piikit on tosi joustavat. Toimii sekä kuivaan että märkään tukkaan. Plussaa siitä, että helppo pitää puhtaana, ei kerää sisäänsä mitään töhnää.

Wet Brush Speed Dry -harjaa myy muun muassa Eleven.fi, 12,50 €.

Markettigeeli luonnonkiharalle

Luonnonkiharaa tukkaa laittava ei irrota L’Oréalin markettigeelistä.

” Paras hinta-laatusuhde.

– L'oréal Paris Studio Line Mineral & Control -geeliä käytän aina luonnonkiharaan tukkaan viimeisenä tuotteena, se laitetaan märkään tukkaan. Hiusten kuivuttua puristelen geelikerroksen rikki. Tukka jää pehmeäksi, ja geeli silottaa tehokkaasti pörröä pois ja pitää kiharat kuosissa pidempään. Paras hinta-laatusuhde, maksaa reilusti alle 10 euroa, ja tätä saa lähes jokaisesta ruokakaupasta. Tarpeeksi pitoa, että tukkaan syntyy kunnon gel cast, mutta rutistelun jälkeen hiukset ovat ihanan pehmeät ja sileät.

L'Oréal Paris Studio Line Mineral & Control 24h Invisible Clean Gel -muotoilugeelissä on ultravoimakas pito, 5,20 € / 150 ml.

Silotusta karheille hiuksille

Hiuksiin jätettävä hoitovoidesuosikki on löytynyt kampaamohoidoista tunnetulta Olaplexilta.

– Olaplex No. 6 silottaa karheat ja pörröisetkin hiukset! Tuntuu kosteuttavan ja korjaavan tehokkaasti. Huomaan aina, kun en ole käyttänyt muutamaan viikkoon, että hiusten laatu tuntuu huononevan.

Olaplex No.6 Bond Smoother -hiuksiin jätettävä muotoiluvoide lupaa korjata, silottaa, kosteuttaa ja vahvistaa hiuksia sekä nopeuttaa hiusten kuivumista, 35,90 € / 100 ml.

Lempishampoita

Moni nosti luottohiustuotteekseen shampoon. Suosituksia löytyy niin kotimaisista kuin kansainvälisiltä brändeiltä ja eri hintaluokista.

” Hiukset ovat kuin juuri kampaajan jälkeen.

– Redken Color Extend Magnetics Shampoo pitää värin ja auttaa laiskaa värjääjää. Tuntuu, että hiukset jäävät lähmäiseksi muilla shampoilla. Hiukset eivät myöskään rasvoitu niin nopsaan.

– Cutrin syväpuhdistava shampoo. Hiukset ovat kuin juuri kampaajan jälkeen.

– L’Anza-merkin shampoo ja hoitsikka. Ovat olleet todellinen löytö.

– Kotimainen Varpu-sarjan silikoniton ja sulfaatiton shampoo ja hoitoaine.

– Cutrinin Vieno pesevä hoitoaine. Pesu ja hoitoaine hoituu samalla kerralla.

– Redken All Soft -shampoo ja hoitoaine.

Hoitoa hiuksille

Myös muun muassa nämä hiuksia hoitavat tuotteet mainittiin.

– System4-sarjan hiuksiin jätettävä hoitosuihke. Hoitaa, tuntuu tuuheuttavankin ja antaa kiiltoa.

– Redken All Soft Heavy Cream Treatment Mask, tekee hiuksista ihanan pehmeät ja kiiltävät.

– L’Oréalin Dream Length -hoitoaine. Hoitaa ja selvittää pitkät hiukset itsellä ja teinityttärellä.

Kuvat: Valmistajat

Lue lisää: Vastaa 15 kysymykseen ja näet, kuinka usein muut pesevät hiuksensa – ja mitä suomalaiset maksavat shampoosta