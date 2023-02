Lohkeileeko kynsilakka? 6 vinkkiä, joista jo yhden vinkin noudattaminen auttaa pulmaan merkittävästi

Kuluuko ja lohkeileeko kynsilakka parissa päivässä? Näillä vinkeillä teet kotilakkauksesta tiskauksenkestävän.

Huolella levitettyjen kynsilakkojen lohkeilu harmittaa joka kerta yhtä paljon. Usein lohkeilun huomaa vielä silloin, kun ovesta pitäisi astua ulos viiden minuutin kuluttua. Miten kotilakan saisi oikein kestämään kulutusta? Pieni paljastus: ei ainakaan niin, että siinä viidessä minuutissa alkaa lakata kynsiä uudestaan.

Koostimme ammattilaisten vinkit, joiden avulla kotimanikyyrin saa pysymään kauniina useamman päivän ajan.

1. Päällystä, päällystä ja päällystä vielä hieman lisää

Itse värilakka on itse asiassa vain välivaihe lakkausprosessissa. Jotta lempparilakka olisi mahdollisimman pitkäikäinen kynsillä, ei päällyslakan merkitystä kannata aliarvioida. Ohut kerros päällyslakkaa tekee väristä huomattavasti kulutusta kestävämmän. Viimeistelevä lakka myös antaa värilakalle lisäkiiltoa, jonka ansiosta väri näyttää intensiivisemmältä.

” Päällyslakkakin kuluu erityisesti kynsien kärjistä, joten sitä kannattaa lisätä kynsille parin–kolmen päivän välein.

Jos et ole vielä täysin vakuuttunut päällyslakan toimivuudesta, levitä päällyslakka toisen käden kynsiin ja jätä toinen käsi viimeistelemättä. Tiskaa parit käsitiskit seuraavien päivien aikana ja vertaile käsiä keskenään. Melko varmasti viimeistään tässä vaiheessa lopputulos puhuu puolestaan!

2. Varaa lakkaukseen kunnolla aikaa

Jos joku on varmaa, niin se, että kiireessä tehty lakkaus ei ole kestävä lakkaus. Jotta väristä tulisi mahdollisimman tasainen ja peittävä, tarvitaan lakkaa yleensä kaksi kerrosta. Lakkakerrosten välillä on hyvä pitää useamman minuutin tauko, jotta edellinen kerros ehtii kuivua eikä lähde rullautumaan sudin mukana.

3. Preppaa kynsiä, varovasti

Kynsilakassa pätevät melko samat lainalaisuudet kuin kestävän meikin teossa. Kestävä tulos syntyy useamman vaiheen yhteistuloksena ja ihan ensimmäiseksi on hyvä tehdä pientä pohjustusta.

” Ennen lakkapurkin avaamista kynsi on hyvä käydä kevyesti läpi bufferilla eli kynnen siloitukseen tarkoitetulla viilalla.

Ennen yhdenkään lakkapurkin avaamista kynsi on hyvä käydä kevyesti läpi bufferilla eli kynnen siloitukseen tarkoitetulla viilalla. Kun kynnen pinta on sileä ja aavistuksen karhea, lakka tarttuu siihen kiinni tiukemmin ja levittyy tasaisemmin. Bufferin kanssa on kuitenkin syytä olla hellävarainen, jotta kynttä ei tule hioneeksi liikaa. Muutama pyyhkäisy kynnen pinnalla niin, että koko kynsi tulee käytyä läpi, riittää.

4. Pyyhkäise kynsi valkoviinietikalla

Buffauksen jälkeen Alluren haastattelema kynsitaiteilija Hemi Park suosittelee pyyhkäisemään kynnen vielä kynsille tarkoitetulla puhdistusaineella tai valkoviinietikalla. Yhdessä buffauksen kanssa toimenpide hetkellisesti kuivattaa kynnen pintaa niin, että värilakka ottaa pintaan paremmin kiinni.

” Valkoviinietikka yhdessä buffauksen kanssa kuivattaa kynnen pintaa niin, että lakka ottaa paremmin kiinni.

5. Kynnetkin tarvitsevat kosteutusta

Alluren jutussa kynsitaiteilija Anastasia Totty selittää, että kuivat kynnet lohkeilevat ja katkeilevat helposti. Niinpä kun kynsi on kosteutettu, pysyy sen päällä oleva lakka todennäköisemmin ehjänä ja siistinä kauemmin. Totty suosittelee kosteuttamiseen kynsinauhaöljyä. Öljy hierotaan huolellisesti kynttä ympäröivälle iholle sekä kynnelle hyvissä ajoin ennen lakkausta ja sitä voi käyttää myös lakattujen kynsien kanssa. Juuri ennen lakkausta kynsillä ei voi olla öljyä.

6. Käytä vahvistavaa aluslakkaa

Päällyslakan lisäksi toinen monesti paitsioon jäävä tuote on aluslakka.

” Aluslakka tasoittaa kynnen pintaa ja ehkäisee kynnen värjäytymistä.

Aluslakkoja on olemassa moneen eri lähtöön: on kynsiä hoitavia, ravitsevia ja vahvistavia versioita, joista jokaista voi käyttää sellaisenaan kynnellä tai värilakan alla. Aluslakka tasoittaa kynnen pintaa, jolloin värilakka pysyy kynnellä paremmin sekä ehkäisee kynnen värjäytymistä: jos olet joskus huomannut erityisesti punaisen lakan jälkeen kynsien kellastuneen, aluslakka on juurikin se, joka estää tämän tapahtumisen.

