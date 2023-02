Käytätkö geeli- tai akryylikynsiä? Ihotautilääkärillä vakava viesti: ”Me ihotautilääkärit jankutamme jatkuvasti...”

UVA-säteily aiheuttaa ihosyöpää, mutta myös vanhentaa ja veltostuttaa ihoa ja aiheuttaa sille pigmenttimuutoksia. Ihotautilääkäri kertoo keiden ei kannattaisi altistaa itseään säteilylle yhtään.

Kynsituotteiden kovettamisessa käytetty UV-valo vahingoittaa ihmissoluja, uutisoi Kalifornian yliopiston tutkijaryhmä tammikuussa. UC San Diegon tutkijat ovat saaneet selville, että yleisesti käytössä olevien kynsiuunien UV-valo aiheuttaa ihmissoluissa solukuolemia ja syöpää aiheuttavia mutaatioita.

– Minulle tämä ei varsinaisesti ole yllätys, kommentoi Ihosairaalan ihotautilääkäri Martta Jokinen.

Tutkimus julkaistiin tammikuussa Nature Communications -julkaisussa.

– Tutkimus näyttää perusteellisesti tehdyltä. Artikkelin julkaissut lehti on tieteellisesti hyvätasoinen, jossa mitä tahansa ei julkaistaisi.

Jokinen huomauttaa, että vaikka tutkimuksessa käytettiin ihmisen ihosoluja, ne eivät ole sama asia kuin iho. Ihossa on ihosolujen lisäksi paljon muitakin tekijöitä, kuten suojaava pintakerros ja vaurioita korjaavia valkosoluja.

– Soluja altistettiin UV-säteille yhdessä kerroksessa lasilla. Tutkijat totesivat itsekin, että aiheesta kaivataan epidemiologisia tutkimuksia. Menee todennäköisesti vuosikymmeniä ennen kuin sellaisesta tutkimuksesta voidaan raportoida luotettavasti.

” Me ihotautilääkärit jankutamme jatkuvasti, että UV-säteily on karsinogeenista eli syöpää aiheuttavaa. On harmillista, jos se tulee kuluttajalle yllätyksenä.

Silti tulos on lääkärin mukaan looginen.

– Me ihotautilääkärit jankutamme jatkuvasti, että UV-säteily on karsinogeenista eli syöpää aiheuttavaa. On harmillista, jos se tulee säännöllisesti kynsiä laittavalle kuluttajalle yllätyksenä. Kaipa siitä pitää vieläkin enemmän puhua.

Sormenkynsien lisäksi laitteita käytetään myös varpaankynsille.

Tiesitkö? Solariumissa käytetään yleensä UV-valon aallonpituuksia 280–400 nm. Tästä valosta lyhytaaltoisempi 280–320 nm on UVB-säteilyä, joka ruskettaa ja aiheuttaa tutkitusti ihosyöpää. Kynsituotteiden kovettamiseen tarkoitetuissa UV-lampuissa aallonpituus on usein 340–395 nm eli pelkkää UVA-säteilyä. Myös sen tiedetään aiheuttavan ihosyöpää.

Jokinen muistuttaa, että UV-säteilyssä on aina kyse myös annostuksesta. Ihon kannalta merkityksellistä on, kuinka paljon säteilyä se saa elämän aikana. Säännöllisen sormenkynsien laittamisen tahti tulee ihotautilääkärille yllätyksenä.

– Artikkelissa sanottiin aika hätkähdyttävästi, että yksi kynsisessio on kymmenen minuuttia säteilyä, mutta että amerikkalaiset käyvät jopa kahden viikon välein laitattamassa kynsiään. En ollut ajatellut, että kynsiä huolletaan näinkin tiheään ja säännöllisesti.

Esimerkiksi UV-kovetteisen geelilakkauksen kesto ja huoltovälisuositus on Suomessakin tavallisesti 3–4 viikkoa.

Mikä UVA? UVA-säteet ovat luonnossa peräisin auringosta. Ne aiheuttavat ihossa ennenaikaista vanhenemista, ryppyjä, veltostumista ja pigmenttimuutoksia. UVA aiheuttaa myös ihosyöpää ja laukaisee usein ihoärsytystä, kuten punoitusta, kutinaa ja aurinkoihottumaa. Lue lisää: Suomalainen ihotautilääkäri paljastaa, kuinka suuri osa rypyistä ja ihon ikääntymisestä johtuu auringosta – suhdeluku on uskomaton Toisin kuin UVB-säteet, UVA-säteet läpäisevät lasin. Siksi niiden vaikutus yltää esimerkiksi auton ja toimiston ikkunoiden läpi. UVA-säteily pääsee UVB-säteitä syvemmälle ihoon kantasolutasolle. DNA:n kannalta UVB:ta pidetään kuitenkin UVA-säteilyä haitallisempana. Nykyiset aurinkosuojatuotteet suojaavat usein sekä UVB- että UVA-säteiltä. Aurinkosuojapakkauksessa UVA-suoja merkitään joko ympyröidyllä UVA-merkillä tai PA+-merkinnällä. Ympyröidyllä UVA-merkillä varustetun tuotteen UVA-suojataso on vähintään kolmasosan tuotteen UVB- eli SPF-suojaluvusta. PA+-merkinnät kertovat UVA-suojasta kansainvälisesti – mitä enemmän plusmerkkejä, sitä korkeampi suoja.

Terve ihmiskeho korjaa vauriot

Martta Jokinen muistuttaa, että ihminen kohtaa ympäristössä jatkuvasti kaikenlaista syöpää aiheuttavaa haittaa, kuten säteilyä, kemikaaleja ja viruksia. Valtaosa niiden aiheuttamista soluvaurioista korjautuu DNA:n korjausmekanismien avulla.

” Sen tyypin, jolla korjaussysteemi ei toimi, ei kannattaisi ottaa ensimmäistäkään sädettä iholleen.

Useimmiten kehon oma prosessi toimii niin hyvin, ettei vaurioista saa koskaan edes tietää. Mutta siitä, kenellä mekanismi toimii hyvin ja kenellä puutteellisesti, ei voi tietää.

– Sen tyypin, jolla korjaussysteemi ei toimi, ei kannattaisi ottaa ensimmäistäkään sädettä iholleen, Jokinen sanoo.

Ihotautilääkärin mukaan ihosyövistä vaarallisinta, melanoomaa, esiintyy myös ihoalueilla, joihin UV-säteet eivät käytännössä koskaan osu, kuten genitaalialueilla tai varpaiden välissä. Siksi ei voida täysin varmasti sanoa, voivatko UV-säteilyn aiheuttamat vauriot aiheuttaa ihosyöpää muuallakin kehossa kuin niillä ihoalueilla, jotka ovat säteilylle altistuneet.

Melanoomaa voi esiintyä myös kynnen alla.

– Se on todella pirullinen tutkittava luomitarkastuksissa.

Raajojen ääreisosien eli kämmenten, jalkapohjien, varpaiden, sormien ja kynnen alusen melanooma on harvinainen melanooman alamuoto, alle viisi prosenttia kaikista melanoomista.

Käsien iho altistuu UVA-säteille jatkuvasti myös ulkona, vaikkei aurinko suoraan paistaisikaan. Harva suojaa käsiään aurinkosuojalla huolellisesti ja systemaattisesti, vaikka juuri käsien iho on elämän aikana yksi eniten auringolle altistuvista ihoalueista.

Suojaa kädet ennen UV-valolle altistamista

Jos kynsiä haluaa käydä laittamassa, Jokinen suosittelee suojaamaan kädet aurinkovoiteella. Kynsiin aurinkosuojaa ei toimenpiteen ajaksi saa, mutta voiteella suojaa ihoa.

– Riskiä voi vähentää.

Jokinen kehottaa riskiryhmäläisiä harkitsemaan UV-valolle altistumista tarkkaan. Jos suvussa on paljon melanoomaa tai on itse sairastanut ihosyövän, saattaa olla, että omat korjausmekanismit eivät ole aivan kunnossa.

Jokinen kertoo myös potilaista, jotka ovat kertoneet, että kynsien geelaus on lopettanut esimerkiksi kynsien pureskelun tai kynsien pitkittäissuunnassa halkeilemisen.

– Punnitse hyödyt ja haitat tarkasti.

Muista! Ihoon vaikuttaa jokainen säde, jonka se elämän aikana saa. Ihosyövän kehittymiseen eivät johda pelkät ruskettumis- tai palamiskerrat.

