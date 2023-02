Mitä eroa on 15 ja 115 euron luomiväreillä? Kokeilimme kuusi erilaista palettia – halvin voitti

Testasimme luomiväripaletit!

Unenomaisia sävyjä

Paese Dreamily, 22,95 € / 12 g

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Luomiväripaletti sisältää 8 sävyä matta-, helmiäis- ja satiiniefekteillä. Runsaspigmenttinen, pehmeä ja hohtava lopputulos. Sävyt häivyttyvät kauniisti ja helposti ja pysyvät luomilla koko päivän. Pakkauksessa peili. Vegaaninen. Puolalaisen meikkimerkin tuotteita on saatavilla muun muassa valikoiduissa Prismoissa.

” Paletti on näpsäkän kokoinen.

Kokemus: Luomivärien sävyt ovat erittäin kauniit, unenomaisen hillityt, ja paletti itsessään on näpsäkän kokoinen. Kokonaisuus näyttää siis kaikin puolin lupaavalta, mutta meikatessa kohtaan ongelmia. En ole täysin tyytyväinen siihen, miten värit toistuvat luomien iholla. Tuntuu, että matta- ja helmiäisvärit jotenkin jyräävät toisensa, eivätkä niiden koostumukset sulaudu kauniisti yhteen.

Mineraalimeikkiä

BareMinerals Mineralist Eyeshadow Palette Heathered, 49 € / 7,8 g

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: 6 kylmää vaaleanpunaista, ruskeanharmaata ja ruskeaa sävyä eri viimeistelyissä: 4 mattapintaista, samettista sävyä ja 2 hehkuvaa satiinisävyä. Värit pysyvät paikallaan koko päivän, eivät keräänny luomivakoihin tai juonteisiin. Voidemainen, kevyt koostumus häivyttyy helposti, ja värin saa kerrostettua haluttuun voimakkuuteen. Kylmäpuristetut botaaniset öljyt ravitsevat ja tasoittavat ihoa. Vegaaninen. Pakkaus on muoviton, ei sisällä peiliä tai magneettia. Sopii myös herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille. Palettia myy muun muassa Kicks.

” Värit sointuvat toisiinsa täydellisesti.

Kokemus: Tässä paletissa on testin vähiten värisävyjä, mutta ehdoton plussa on se, että värit sointuvat toisiinsa täydellisesti. Turhia erikoisuuksia ei ole. Meikatessa huomaan, että tummilla sävyillä on hieman taipumusta jämähtää, ja kun häivytän meikkiä vaaleammilla sävyillä, niiden teho ei oikein tahdo riittää intensiivisten tummanliilojen rinnalla. Muoviton pahvipakkaus on todella kiva.

Tehopakkaus

Oriflame Giordani Gold Divine, 35 € / 6 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Monipuolinen luomiväripaletti sisältää 8 luomiväriä, jotka sopivat kaikille ihonsävyille ja muuttuvat päivämeikistä helposti iltameikiksi. Runsaspigmenttiset matta-, helmiäis- ja hohtoluomivärit. Pehmeä koostumus häivyttyy luomille helposti. Vitamiiinit ja kasviöljyt hoitavat ihoa.

” Taipuu kahteen aivan eri tyyliseen meikkiin.

Kokemus: Pieneen tehopakkaukseen on saatu mahtumaan kahdeksan kunnollisen kokoista luomiväriä. Paletti taipuu neutraalien ruskeiden ja rohkeampien punasävyjen ansiosta ainakin kahteen aivan eri tyyliseen meikkiin. Matat ja hohtavammat värit häivyttyvät meikatessa mukavan saumattomasti, mutta se jokin wow-efekti tästä jää puuttumaan.

Eniten sävyjä

KVD Beauty Planet Fanatic Fully Recyclable Eyeshadow Palette, 59 € / 18 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: 14 sävyn luomiväripaletti: runsaspigmenttisiä mattapintaisia ja kimaltavia sävyjä sekä lämpiminä että kylminä ja neutraaleina että värikkäinä. Luomivärejä voi käyttää myös kosteana. Kokonaan kierrätyskelpoinen pakkaus ei sisällä peilejä, magneetteja tai metallia. Palettia myy muun muassa Sokos.

” Jos haaveilet eteerisestä kimallemeikistä, tämä on juuri oikea valinta.

Kokemus: Peräti 14 värin paletti saa meikkaajan sormet syyhyämään. Värimaailma on luonnollisesti täysin makuasia: omaan silmääni paletti näyttää äkkiseltään hiukan pliisulta, mutta jos haaveilet eteerisestä kimallemeikistä, tämä on juuri oikea valinta. Meikatessa värit sointuvat toisiinsa saumattomasti, ja sävyjen yhdistely on hyvin helppoa. Kivasti sekä viileitä että lämpimiä sävyjä. Mattaväreissäkään ei ole moittimista, mutta tämän paletin pääosassa ovat ehdottomasti kimaltavat värit. Muovipakkaus on väreille hyvä suoja, mutta sen saranat – jotka ovat kierrätyksen helpottamiseksi metallittomat – vaikuttavat huolestuttavan heppoisilta.

Kuin pieni clutch

Yves Saint Laurent Couture Colour Clutch Eyeshadow Palette Desert Nude, 115,50 € / 12 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Luomiväripaletti kuin iltalaukku: kannen pinnassa on YSL-laukun ominainen tikkitopattu musta ”nahka”pinta ja sisällä 10 luomivärisävyä hohde-, kimalle- ja mattakoostumuksessa. Särmikkäät vaaleanpunaiset, beiget ja ruskeat sävyt sisältävät YSL Beautyn granaattiomenauutetta. Palettia myyvät muun muassa Stockmann ja Kicks.

” Tumpeloinkin meikkaaja saa aikaan viiden tähden lopputuloksen.

Kokemus: Tässä vaiheessa testiä luomivärien laatu nousee aivan uudelle tasolle. Sekä YSL:n että voittajapaletin värit ovat koostumukseltaan niin miellyttäviä ja helppoja käyttää, että tumpeloinkin meikkaaja saa aikaan viiden tähden lopputuloksen. Pikkulaukkua muistuttava paletti on myös meikkipöydällä kerrassaan upea näky, mutta silti juuri luksuksen takia YSL jää testin kakkoseksi. Tässä paletissa ei ole mitään moitittavaa, mutta myös huomattavasti halvemmalla saa yhtä näyttävän lopputuloksen.

Voittaja

Catrice Sparks Of Joy Eyeshadow Palette, 15,90 € / 18 g

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: 12 yhteensopivaa punaisen, vihreän, nuden, kullan ja kuparin sävyä runsaalla pigmentillä. Pakkaus on päällystetty glitterillä. Sisällä on integroitu peili. Vegaaninen. Palettia myy muun muassa Lyko.

” Olen täysin yllättynyt siitä, miten upeasti hehkuva meikki syntyy hetkessä parilla vedolla kuin itsestään.

Kokemus: Jännittävä yhdistelmä kuparin, punaisen ja vihreänkin sävyjä. Jos värimaailma kuulostaa turhan villiltä, 12 värin joukossa on myös neutraalimpia sävyjä. Aloitan paletin testaamisen kiireisenä aamuna ja olen täysin yllättynyt siitä, miten upeasti hehkuva meikki syntyy hetkessä parilla vedolla – kuin itsestään. Runsaspigmenttiset värit ovat superhelppoja käyttää, eikä niiden kanssa tarvitse nyhrätä. Catricesta tuleekin jo testin aikana luottopalettini, koska tiedän saavani sillä vaivattomasti ja takuuvarmasti upeaa jälkeä.

Testaaja: Katarina Pimiä, luomivärien suurkuluttaja, joka metsästää täydellisiä luomivärejä väsymättä vuodesta toiseen. Kaikki tuotteet testattiin saman silmämeikinpohjustajan (Smashbox Photo Finish 24 Hour Shadow Primer) kanssa.

Kuvat: Valmistajat