Kampaaja kertoo, millainen hoitoaine hentohiuksisen kannattaisi valita – 4 putelia, joilla vältät lättätukan

Ei ole ihan sama, mitä hoitoainetta käyttää!

Valitse hoitoaineputeli huolella, jos et halua lässähtänyttä lookia.

Oikeanlainen hoitoaine. Se on Who What Wearin haastatteleman julkkiskampaaja Paul Percivalin mukaan avainasemassa, jos hennoista hiuksista haluaa kuohkean kuontalon.

Mitä kannattaa valita?

Percivalin mukaan tärkeintä on, että hennoille hiuksille käytettävä hoitoaine on koostumukseltaan kevyt, sillä tuhdit tuotteet latistavat latvoja.

Koska kuohkea tukka vaatii volyymia, kannattaa hoitoaineeksi valita tuuheuttava tuote. Muista, että shampoo ja hoitoaine voivat olla myös eri sarjasta.

Jos valitset tuotteen, joka on tarkoitettu hennoille hiuksille, valinta tuskin menee pieleen.

Mitä kannattaa välttää?

Hyvien ominaisuuksien lisäksi Percival listaa myös kolme ominaisuutta, joita hentohiuksisen kannattaa välttää hoitoaineostoksilla:

Tuhteja tuotteita. Vahapohjaisia aineita. Liian öljyistä koostumusta.

Listasimme neljä hoitoainetta, jotka ovat koostumukseltaan kevyitä, ominaisuuksiltaan tuuheuttavia ja tehty hennolle hiuslaadulle. Osa puteleista on myös täysin öljyttömiä.

Täyttää kaikki kampaajan kriteerit

Noughtyn tukkaa tuuheuttavaa hoitoainetta mainostetaan koostumukseltaan kevyeksi ja öljyttömäksi. Tämä puteli läpäisisi luultavasti myös Paul Percivalin seulan, 11,50 €.

Hellii heikkokuntoisia hentoja hiuksia

Kevin Murphyn hellävarainen shampoo on tarkoitettu huonokuntoisille hennoille hiuksille. Shampoo lupaa hoitaa hiuksia latistamatta niitä, 27,90 €.

Tuuheuttaa tyveä ja pituuksia

Redkenin koostumukseltaan kevyt shampoo lupaa kohottaa hiusten tyveä sekä tuuheuttaa ohuita, latistuneita tai käsiteltyjä hiuksia. Tämä puteli ei sisällä lainkaan öljyjä, 33,50 €

Kutreihin kiiltoa ilman lässähdysvaaraa

Acon volyymihoitoaine on tarkoitettu ohuille ja hennoille hiuksille. Hoitoaine sisältää hiuksia helliviä öljyjä, mutta lupaa silti pitää kutrit kuohkeina, 9,90 €.

Lue lisää: Ammattilaiset paljastavat 4 parasta hiustenpesuvinkkiään – näillä vältät liimaletin