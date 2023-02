Scarlett Johanssonin kasvoille on tuputeltu alle kympin seerumia, mutta Bella Hadidin ja Kardashianin siskosten lempiseerumi maksaa lähes 300 euroa.

Lukuisten julkkisten lemppari

Hollywood-julkkisten suosikkituotteita tutkiessa törmää jatkuvasti yhteen ja samaan seerumiin: Skinceuticalsin C E Ferulic -seerumiin. Hehkua tuovan ja ihoa suojaavan C-vitamiiniseerumin kerrotaan olevan esimerkiksi Sienna Millerin, Sydney Sweeneyn, Ashley Grahamin, Brooke Shieldsin, Gwyneth Paltrow’n, Tracee Ellis Rossin ja Hailey Bieberin käytössä. Seerumi sisältää trendikästä tehoainetta ferulahappoa.

Näyttelijä Sienna Miller.

Näyttelijä Sydney Sweeney.

Skinceuticals C E Ferulic on anti-age-vaikutteinen seerumi. Se sisältää muun muassa 15 % puhdasta C-vitamiinia ja 0,5 % ferulahappoa. Seerumi vahvistaa ihoa ja sopii niin normaalille, kuivalle ja sekaiholle kuin herkälle, ikääntyvälle ja auringon vaurioittamalle iholle, 152,90 € / 30 ml.

Alle kympillä

Julkkismeikkaaja Frankie Boyd kertoo käyttäneensä Scarlett Johanssonin kasvoille The Inkey Listin hyaluronihapposeerumia, joka maksaa alle kympin.

Näyttelijä Scarlett Johansson.

The Inkey Listin hyaluronihapposeerumia myy esimerkiksi Lookfantastic-verkkokauppa. Seerumissa on 2 % hyaluronihappoa eri molekyylikoossa, 8,45 € / 30 ml.

Edullista kosteutusta

Toinen julkkiskäytössä ollut edullinen kosteusseerumi on apteekeissa myytävä Vichyn hyaluronihapposeerumi. Malli Poppy Delevingne kertoo Grazialle käyttävänsä seerumia toisinaan lisäkosteutuksena ihonhoitorutiinissaan. Seerumi on hänen mukaansa ”kuin lasillinen vettä kasvoille”.

Malli Poppy Delevingne.

Vichyn Mineral 89 Booster nestemäinen tehotiiviste lupaa vahvistaa ihoa. Se sopii kaiken ikäisille ja kaikille ihotyypeille, erityisen hyvin kosteutta kaipaavalle iholle, jolla on kuivuudesta johtuvia juonteita ja sameutta, 24,90 € / 50 ml.

Hyaluronihappoja luksuksena

Dr. Sturmin kosteuttavan seerumin käyttäjiin kuuluvat muun muassa malli Bella Hadid sekä siskokset Kim ja Kourtney Kardashian.

Malli Bella Hadid.

Dr. Barbara Sturmin hyaluronihapposeerumia myy muun muassa Stockmann. Sekä pienempiä että suurempia hyaluronihappomolekyylejä sisältävä seerumi lupaa kosteuttaa ihoa välittömästi niin pinnalta kuin syvemmältä, 290 € / 30 ml.

Korjausta ja kiinteytystä

Julkkistenkin kosmetologina tunnetun Joanna Vargasin pitkäaikaisiin asiakkaisiin kuuluva näyttelijä Mindy Kaling on nimennyt brändin ”nuorentavan seerumin” yhdeksi luottotuotteekseen Instagramissaan. Muun muassa arganöljyä, neroliöljyä ja C-vitamiinia sisältävä seerumi lupaa korjata, kiinteyttää ja kirkastaa ihoa.

Kirjailija, koomikko ja näyttelijä Mindy Kaling.

Joanna Vargasin anti-aging-vaikutteista Rejuvenating Serumia myy muun muassa Niche Beauty -verkkokauppa, 100 € / 30 ml.

Markettikosmetiikkaa

Näyttelijä Gemma Chan on kertonut Voguelle, ettei ”voisi elää” ilman L’Oréal Paris’n hyaluronihappoa ja C-vitamiinia yhdistävää seerumia. Kosteuttava ja kirkastava seerumi lupailee jo nimessään ihon ”täyttämistä” täyteläiseksi ja kustantaa runsaat parikymppiä.

Näyttelijä Gemma Chan.

L'Oréal Paris Revitalift Filler -seerumi sisältää 1,5% hyaluronihappoa ja lupaa täyttää ihoa kosteudella ja saada ihon näyttämään täyteläisemmältä ja joustavammalta, 21,90 € / 30 ml.

Tuoksuvaa kirkastusta

Meikkitaiteilija Hung Vanngo on paljastanut, että Selena Gomezin hehkuvan meikkilookin alla on käytetty monelle tuttua oranssia pulloa, Ole Henriksenin Banana Bright Vitamin C -seerumia, kertoo The Zoe Report. Superkirkastajana tunnetun sarjan seerumissa on vahva ja raikas sitruksinen tuoksu.

Laulaja Selena Gomez.

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C -seerumi sisältää 15 % kirkastavaa C-vitamiinia, 5 % ihoa kuorivaa PHA-happoa ja kosteuttavaa hyaluronihappoa. Seerumi lupaa ihosta kirkkaamman ja kiinteämmän viikossa, 89 € / 30 ml.

Tehotuote monelle iholle

Näyttelijät Jessica Alba, January Jones, Kristen Bell ja Shay Mitchell ovat vannoneet iS Clinicalin tehoseerumin nimiin. Se lupaa tasoitusta muun muassa aknearpiin, pigmenttimuutoksiin ja juonteisiin.

Näyttelijä Jessica Alba.

Näyttelijä Shay Mitchell.

Active Serum on yksi luksusihonhoitomerkki iS Clinicalin suosituimmista tuotteista. Seerumi lupaa häivyttää juonteita, ihon värihäiriöitä, aknea ja supistaa ihohuokosia, 162 € / 30 ml.

Hyvin kuivalle iholle

Huippumalli Gigi Hadid on käynyt läpi ihonhoitorutiiniaan ja suositellut Voguessa erittäin kuivalle iholle tarkoitettua Odacitén moringaöljy-C-vitamiiniseerumia, joka lupaa samaan aikaan sekä kosteuttaa että kirkastaa ihoa.

Malli Gigi Hadid.

Odacitén ravitseva Mo+P-seerumi on kehitetty erityisesti vaikeasti kuivalle, karkealle, hilseilevälle ja halkeilevalle iholle. Tuotteen petitgrain-öljy ja moringaöljy toimivat yhdessä ja lupaavat optimoida ihon kosteustasapainoa, 50 € / 5 ml.

Julkkiskosmetologin oma seerumi

Julkkisten ihonhoitaja Shani Dardenin omassa nimikkosarjassa on retinoli- ja maitohapposeerumi, jota muun muassa mallien Rosie Huntington-Whiteleyn ja Chrissy Teigenin on kerrottu käyttävän. Teigen on kertonut InStylelle, että saa kehuja ihostaan joka kerta, kun on käyttänyt seerumia.

Malli ja televisiopersoona Chrissy Teigen.

Shani Dardenin Retinol Reform -seerumia saa esimerkiksi Niche Beauty -verkkokaupasta. Anti-age-vaikutteinen retinoliseerumi lupaa kiinteyttää, tasoittaa ja kirkastaa ihoa, 96 € / 30 ml.

Lähteet: Harper’s Bazaar, Who What Wear, Grazia, Page Six, The Zoe Report, Vogue, SheKnows