Sometähti Miisa Grekov kärsi pahasta aknesta, jota piilotteli pipon alla – näin hän hoitaa ihoaan nyt

Miisa Grekoville on tärkeää, että kokonaisuus on kunnossa kynsistä lähtien. Arkimeikki syntyy pohjustusvoiteella, peitevoiteella ja poskipunalla.

Vaikuttaja Miisa Grekov on kasvanut aikuiseksi someyleisön silmien edessä. Suomen suosituimpiin sisällöntuottajiin lukeutuva Miisa perusti blogin 16-vuotiaana ja alkoi julkaista Youtube-videoita 18-vuotiaana, kymmenen vuotta sitten. Miisa ei koe, että sosiaalinen media olisi päässyt vaikuttamaan liikaa hänen kauneuskäsityksiinsä.

– Olen aina seurannut vain tilejä, joista tulee itselleni hyvä fiilis. Jos jostain materiaalista tulee inhottavia tuntemuksia, lopetan tilien seuraamisen. Tätä neuvoa toistan usein omille seuraajilleni.

Someuran alkuvaiheilla joku kommentoija keksi, että Miisalla on iso otsa. Juttu levisi, ja lopulta nuoren naisen kasvoista tehtiin pilakuvia, joissa hänen otsansa oli muokattu kaksi kertaa normaalia suuremmaksi.

” Herkkyys on ehdottomasti voimavara eikä heikkous.

Nykyisin Miisan seuraajakunta on vakiintunut. Yleisö tuntuu tutulta, ja moni seuraajista on ollut mukana vuosikausia. Miisa esiintyy videoilla ja kuvissa usein ilman meikkiä. Hän haluaa esitellä elämäänsä ja arkeaan sellaisena kuin se oikeasti on.

Otsastaan Miisa on nykyisin ylpeä. Joskus kuvauksia varten hän pyytää kampaajaa tekemään oikein tiukan ponnarin päälaelle, jotta otsa pääsee täysillä oikeuksiinsa.

Inhottavia kommentteja tulee enää harvoin. ”Haluaisin sanoa, että kymmenen vuoden someuran jälkeen ilkeät kommentit eivät enää pääse ihon alle, mutta kyllä ne pääsevät. Vakituiset seuraajani ovat ihania ihmisiä ja aina minun puolellani.”

Vaikuttajan työhön kuuluu paljon esillä olemista: Miisa postaa kuvia ja videoita arjestaan ja tekee erilaisia yhteistyökampanjoita sosiaaliseen mediaan. Televisiossa Miisan voi nähdä tällä hetkellä Muodin huipulle -sarjan juontajana.

Kuvauksiin tehtävän vahvan maskin vastapainona Miisa pitää meikin arjessa minimissä. Jos meikkiä tekee mieli laittaa, levittää hän kasvoille meikinpohjustusvoiteen ja poskipunaa ja tasoittaa ihoa peitevoiteella tarpeen mukaan.

Ihonhoitoon Miisa suhtautuu intohimoisesti, mutta annoksella maalaisjärkeä. Rutiiniin kuuluu kasvojen kaksoispuhdistus, seerumi, kosteusvoide sekä säännöllinen kuorinta. Jos joku näistä joskus unohtuu, maailma ei siihen kaadu.

” Aknea oli erityisesti otsassa, joten vedin vain pipoa syvemmälle, jotta näppylät peittyisivät.

Miisalla oli parikymppisenä akne. Tulehdus hoitui tuolloin antibioottikuurilla, ja sen jälkeen iho on ollut pääsääntöisesti hyvässä kunnossa.

– Pukeuduin parikymppiseksi asti skeittityylisesti, ja minulla oli aina pipo päässä, myös sisällä. Aknea oli erityisesti otsassa, joten vedin vain pipoa syvemmälle, jotta näppylät peittyisivät. Nykyisin on kauhea ajatella, miten iho on oikein muhinut villapipon alla.

Kerran viikossa Miisa käy TTK-aikaisen parinsa Marko Keräsen lattaritanssi-ryhmätunnilla. ”On ihana huomata, kuinka tanssissa kehittyy. Tanssin tunneilla TTK-aikaisilla korkkareilla, ja saan niistä todella naisellisen olon. Se on ihanaa!”

Miisa kuvailee itseään esteetikoksi. Hänelle on tärkeää, että kokonaisuudet ovat harkittuja ja ehjiä. Siksi Miisa käy kerran kuussa laittamassa kyntensä ammattilaisen luona.

– Kynnet ovat minun juttuni. Ne ovat mielestäni vähän kuin koruja: esimerkiksi kuvauksissa minulle on tärkeää, että kynnet sopivat asuun ja meikkiin.

” Jokainen aamuni alkaa kasvoveden suihkuttelulla.

Kauneusniksini…

Jokainen aamuni alkaa Dermalogican kasvoveden suihkuttelulla. Säilytän purkkia jääkaapissa, joten suihke on ihanan viileää ja herättää ihon henkiin, jos herääminen tuntuu hankalalta. Suihkeen jälkeen otan jääkaapista Lumenen silmänympärysvoiteen, jonka levitän aamukahvia juodessa. Näiden kahden yhdistelmällä aamu alkaa aina hyvin.

Miisalla on käytössä Dermalogica-sarja, jotta kosmetologi suositteli hänelle parikymppisenä koetun aknen jälkeen. Dermalogican kasvosuihkeen suihkuttelu on niin olennainen osa Miisan aamurutiinia, että seuraajatkin tietävät odottaa sitä Instagramin tarinoissa.

Kevin Murphyn Doo.Over-suihke toimii samanaikaisesti hiuspuuterina, kuivashampoona ja hiuslakkana.

Kauneuspaheeni…

Suolaisen ruoan syöminen ennen nukkumaanmenoa. Se näkyy armotta seuraavana aamuna silmäpusseina. Luulen, että syön muutenkin vähän liikaa suolaa. Suosikkejani ovat pitsa ja sipsit. Paras keino selättää silmäpussit on laittaa hetkeksi lusikat pakkaseen ja asetella viileät lusikat silmille. Toimii!

Miisa säilyttää Lumenen silmänympärysvoidetta jääkaapissa: viileä voide tuntuu ihanalta iholla aamuisin.

Arkisin Miisan kasvomeikki syntyy meikinpohjustusvoiteella ja Lumenen nestemäisellä poskipunalla.

Minussa kauneinta on…

Herkkyys. Olen herkkä ihminen ja näen, että se on ehdottomasti voimavara eikä heikkous. Tunnen vahvasti ja aistin helposti muista ihmisistä fiiliksiä ja tunnetiloja. Herkkyys on mielestäni kaiken tekemiseni ja sisällöntuottamiseni ykkösjuttu: somessa sisältöni on todella avointa ja rehellistä. Se Miisa, joka siellä näkyy, on aito minä. Huono puoli herkkyydessä on se, että jos ikäviä kommentteja tulee, ne saattavat jäädä pyörimään mieleen.

Tuhlaan…

Käyn noin kolmen viikon välein kestovärjäyttämässä kulmani ja ripseni. Värjäämisen voisi tehdä helposti ja paljon edullisemmin itse kotona, mutta käynti on itselleni ihana hemmotteluhetki. Kun makaan tuolissa, käyn usein unen rajamailla ja tuntuu, että rentoudun kunnolla keskellä päivää. Siksi se ei tunnu tuhlaamiselta.

”Saan lähes päivittäin seuraajiltani kysymyksiä käyttämästäni ripsiväristä. Vastaus on Lancômen Monsieur Big -maskara.”

”Sensain Flawless Satin Foundation on paras meikkivoide, jota olen ikinä käyttänyt. Käytän sitä esimerkiksi juhlameikissä, kun iholle haluaa enemmän peittoa.”

Haluaisin…

Viettää enemmän aikaa perheeni kanssa. Perheeni asuu Keuruulla, ja käyn kotona noin kerran kuussa. Olen todella läheinen perheenjäsenteni kanssa ja tuntuu, että nyt aikuisiällä olen kunnolla oppinut arvostamaan, kuinka kiva perhe itsellä onkaan. Soittelemme lähes päivittäin ja juttelemme kaikesta.

YSL:n Libre-hajuvesi toimi Miisan häätuoksuna. Ajatus erillisen häätuoksun hankkimisesta tuli seuraajilta: nyt tuoksumuiston avulla pääsee ajatuksissa palaamaan helposti tuohon päivään.

Pidän huolta itsestäni…

Käyn useampana päivänä viikossa hengittelykävelyillä, jotka suuntautuvat tietylle kalliolle, josta on merinäköala. Siellä istun rauhassa, tuijotan merta ja hengitän syvään. Näillä kävelyillä ei lasketa aikaa tai kaloreita.

Toivoisin, että…

Oppisin tasapainottamaan arkeni siten, etten uupuisi niin helposti. Suhtaudun kaikkeen, mitä teen, 150-prosenttisesti, ja haluan saada muissa aikaan vau-efektin. Haluaisin oppia, että joissain asioissa voi joustaa ja että jotkut asiat voivat olla vähän sinne päin. 80 prosenttiakin riittää joskus.