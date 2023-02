Testasimme viikon ajan 200 euron kasvojen puhdistajaa ja vertasimme sitä 15 euron halpikseen – nyt selvisi, saako halvalla hyvää

Molemmat puhdistaa ihon täristen, mutta juuri muuta samaa näissä harjoissa ei ollutkaan.

Monta sataa euroa kasvojen puhdistuslaitteesta, kun hipiän voi hinkata puhtaaksi käsilläkin! Ei kiitos!

Siinä oli reaktioni, kun kuulin Foreon kasvojen puhdistuslaitteesta ensimmäisen kerran. Kului monta vuotta, eivätkä fiilikseni juurikaan muuttuneet ennen kuin törmäsin Normalissa puhdistuslaitteen halpisversioon, joka maksoi vain 15 euroa.

Halusin välittömästi tietää, onko 200 euron ja 15 euron puhdistuslaitteissa mitään eroa. Siispä pistin molemmat testiin.

Testissä Foreo Luna Mini 3 – 199 €

Foreon Luna Mini 3 lupaa poistaa ihohuokosista hien, öljyn ja lian tuoden esiin raikkaan ja terveen näköisen ihon. Laitetta ei ole tarkoitettu meikinpesuun.

Heti alkuun on todettava, että tämä miniversio on todella näppärän kokoinen. Se myös pysyy pystyssä ilman tukea, joten sen säilyttäminen on helppoa. Ärsyttää, että olen hieman innoissani tällaisen ökylaitteen testaamisesta.

Tuotteen hinta on Foreon omilla sivuilla 199 euroa, mutta vaikuttaisi siltä, että se jatkuvassa alennuksessa. Hinnat myös heittelevät paljon eri myymälöiden välillä. Esimerkiksi Kicksissä Luna Mini 3 maksaa 160 euroa, kun taas Cocopandalta sen saa tällä hetkellä alekampanjan ansiosta 114,40 eurolla. Tämän tuotteen kohdalla googlaaminen siis kannattaa!

Mutta se niistä hinnoista! Nyt testaamaan.

Ärsyttää, että pidän tästä

Yllätyn, kun minulle selviää, ettei laitetta voi käyttää ilman Foreon aplikaatiota. Appi on ilmainen, mutta en haluaisi puhelimeeni yhtään ylimääräistä tilasyöppöä. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole.

Heti aluksi appiin rekisteröidytään ja oman käyttäjätunnuksen alle lisätään omat laitteet. Tämä onnistuu kätevästi, sillä kasvoharjan alta löytyy viivakoodi, joka skannataan appiin. Jo ensimmäisen viiden minuutin kohdalla minulla menee hermo siihen, että appi pyrkii kokoajan kauppaamaan minulle jotakin.

” Apista löytyy minuutin pituinen puhdistusohjelma, joka neuvoo, mitä kohtaa kasvoista tulee missäkin vaiheessa puhdistaa.

Kun rekisteröinti on tehty ja puhdistuslaitteeni lisätty appiin, alkaa nassun puhdistaminen. Apista löytyy ohjeet laitteen käyttöön sekä minuutin pituinen puhdistusohjelma, joka neuvoo, mitä kohtaa kasvoista tulee missäkin vaiheessa puhdistaa. Tästä tulee mieleen sähköhammasharjat, jotka antavat hymynaaman, kun kaksi minuuttia on täynnä. Aika kätevää!

Laite tärisee käsissä paljon, mutta kasvoilla se tuntuu miellyttävältä. Kun käynnistysnappia painaa kerran, alkaa laitteen minuutin pituinen puhdistusohjelma. Kaksi kertaa painamalla aktivoituu Glow Boost -ohjelma, joka kestää vain 30 sekuntia. Sen aikana laite tärisee kovempaa.

Puhdistuslaitteessa on harjoja sekä edessä että takana. Foreon Youtube-videolta selviää, että etuosa on peruspuhdistusta varten ja takaa löytyvät nystyrät taas on tarkoitettu erityisen öljyisiin kohtiin.

Testaan laitetta viikon ajan aamuin illoin. Iltaisin toistan minuutin pituisen pesurutiinin kaksi kertaa, sillä olen tottunut tuplapuhdistamaan ihoni. Puhdistuslaitteen lisäksi en käytä ihooni testiviikon aikana kuin puhdistusgeeliä ja kasvovoidetta, jotta voin olla varma, että ihossani tapahtuvat muutokset ovat laitteen ansiota.

” Huomaan, että leuassani aiemmin helottaneet finnit ovat kuivuneet kasaan.

Pidän puhtaasta tunteesta, joka ihooni tulee aina laitteen käyttämisen jälkeen. Neljäntenä päivänä huomaan, että leuassani aiemmin helottaneet finnit ovat kuivuneet kasaan. Myös kumppanini huomaa, että teen jotain toisin ja kehuu hehkuvaa ihoani. Ärsyttää, että tämä ökylaite oikeasti toimii.

Viikon jälkeen totean, että kapistus on tehnyt hyvää iholleni. En kuitenkaan ole varma kummalla on enemmän vaikutusta: sillä, että hinkkaan ihoni puhtaaksi tällä puhdistuslaitteella vai sillä, että apin pesuohjelman ansiosta pesen naamaani aamuin illoin vähintään minuutin ajan nopean käsillä hutaisun sijaan, johon tunnustan usein sortuvani.

Oli syy kumpi tahansa, selvää on, että ihoni näyttää todella hyvältä!

Testissä Royal Skin Electric Silicone Face Brush – 14,70 €

Royal Skinin Electric Silicone Face Brush lupaa syväpuhdistaa ihon. Laitetta ei ole tarkoitettu meikinpesuun.

Löysin Royal Skinin kasvojen puhdistuslaitteen Normalista, mutta googlettelujeni perustella tuotetta myydään myös muualla. Normalissa kasvoharjan hinta on 14,70 euroa. Luxplussassa sama laite maksaa 16,90 euroa. Ostipa sen kummasta tahansa, on hinta kymmenesosa Foreon puhdistuslaitteen keskihinnasta.

Royal Skinin kasvoharja on hieman Foreota suurempi, eikä se pysy itsekseen pystyssä. Tuotteen säilyttäminen ei siis ole yhtä näppärää. Onneksi ihoa puhdistavia nystyröitä on vain toisella puolella, joten laitetta voi säilyttää lappeellaan ilman, että hygienia kärsii.

Aika kovakourainen kaveri

Kuten arvata saattaa, halpisversion kylkiäisenä ei tule applikaatiota. Kasvoja siis pestään harjalla omatoimisesti.

Kun avaan paketin, huomaan heti, että neljä kasvoharjan nystyröistä on jollain tapaa viallisia, eivätkä taivu kuten muut harjakset. Tuote tuntuu käsissä muutenkin melko lelulta, mutta mitä voi odottaa, jos hinta on alle 15 euroa. Jospa se puhdistaa silti tehokkaasti!

” Yllätyn, kun painan laitteen päälle, sillä laite tärisee todella kovaa ja äänekkäästi.

Yllätyn, kun painan laitteen päälle, sillä laite tärisee todella kovaa ja äänekkäästi. Huomaan ilokseni, että Royal Skinin tärinää voi hallita itse plus- ja miinusnappien avulla. Jo ensimmäisellä tasolla tärinä on kuitenkin niin aggressiivinen, että tämä toiminto jää minulta käyttämättä.

Kun alan pesemään kasvojani, tuntuu, että sekä laite että minä täristään kuin viimeistä päivää, mutta ihoa hierovat nystyrät pysyvät paikoillaan.

Tuntuu, ettei kasvoharja juurikaan harjaa ihoa, joten alan painamaan kovemmin. Tärinä on niin kova, että painaessa se saa näkökentänkin tärisemään. Hellitän siis otetta ja päätän luottaa siihen, että kasvot kyllä puhdistuvat. Ainakin puhdistusaine vaahtoutuu, mikä on hyvä merkki!

Viikon kokeilujakson aikana huomaan kaipaavani Foreota. Royal Skin on jotenkin kovakourainen ja kömpelö. Ainoa parempi asia hinnan lisäksi on se, että laitteen muotoilun ansiosta sillä on helppo puhdistaa myös silmänympärykset. Foreon puhdistuslaite on siinä hommassa hieman kömpelö.

” En takuulla pessyt ihoani yhtä kauan kuin silloin, kun appi käskytti minua.

Viikon jälkeen huomaan, että finnit, jotka Foreon testijakson aikana kuivahtivat, ovat taas alkaneet kukkimaan. En tiedä, onko syy laitteessa vai hormoneissa.

Voin kuitenkin sanoa, etten nauttinut tästä testiviikosta yhtä paljon kuin edellisestä. Kasvojen pesu tuntui jotenkin kovakouraiselta, enkä takuulla pessyt ihoani yhtä kauan kuin silloin, kun appi käskytti minua.

Mutta olenko valmis maksamaan yli 100 euroa ekstraa, että applikaatio kertoo, minkä kohdan kasvoistani pesen milloinkin? En osaa sanoa.

Jos finnini pysyvät jatkossa poissa Foreon avulla, 100 euroa on pieni paha. Tämän selvittäminen vaatisi kuitenkin pidemmän testijakson.

Voi myös olla, että samoihin tuloksiin pääsisi ihan käsikopelolla, jos vaan jaksaisi kellottaa pesurutiininsa itse. Tiedän, että itse en pysty tähän, mutta jollekin toiselle tämä voi olla kullanarvoinen vinkki.

Mitä tulee Royal Skinin kasvoharjaan, jättäisin sen ostamatta. Tuntuma oli kovakourainen, eivätkä tuloksetkaan olleet kaksisia. Ennemmin pesisin kasvoni käsin. Se on sitä paitsi täysin ilmaista!

