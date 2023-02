Listasimme 5 edullista kosteusvoidetta, jotka tuntuvat luksukselta iholla – kaksi saa alle 10 eurolla

Hoitavasta ja ylellisen tuntuisesta voiteesta ei aina tarvitse maksaa maltaita.

Kaikki ihotyypit hyötyvät kosteutuksesta, usein aamuin illoin. Kosteusvoide onkin melkoista kulutustavaraa.

Voiteissa tehoaineiden pitoisuudet ovat tyypillisesti pienempiä kuin seerumeissa: seerumista raaskii pulittaa useamman kympin, jos tietää, että mukana on tiiviissä muodossa vaikkapa kunnon annos C-vitamiinia. Kosteusvoiteissa kukkaron nyörit pitäisi mieluusti tiukemmalla.

Kokosimme viisi sarjassaan edullista voidetta, jotka tuntuvat iholla ihanan hoitavilta ja tuovat arkeen pientä luksuksen tunnetta.

Klassikkojen klassikko

Edullisista kosteusvoiteista kertovaa juttua tuskin voi julkaista ilman tätä Nivean kulttiklassikkoa. Sinisen peltipurkin sisältöä on monesti verrattu La Merin kosteusvoiteeseen, jonka hintapyynti keikkuu parinsadan euron paikkeilla.

Nivean voiteessa on ihanan tuhti ja hoitava koostumus, joka sopii täydellisesti pintakuivalle iholle. Edullisen hinnan ansiosta voidetta voi hyvällä omallatunnolla levittää vaikka useamman kerroksen, jos iho tuntuu sitä kaipaavan.

Nivea Creme, 5,50 € / 250 ml.

Akneihon hoitaja

Epäpuhdas ja rasvoittuva iho tarvitsee kosteutusta muiden ihotyyppien tavoin, mutta sopivan voiteen löytäminen voi olla haastavaa.

Apteekkisarja La Roche-Posayn voide nauttii nimenomaan akneihon hoidossa jo lähes ikonin statusta: voide tasapainottaa ihon talintuotantoa tukkimatta huokosia ja tekee sen vähintään yhtä pätevästi kuin monta kymppiä kalliimmat kilpailijansa. Myös ihotautilääkärit monesti suosittelevat kyseistä voidetta helposti reagoivalle iholle.

La Roche-Posay Effaclar Duo+, 20 € / 40 ml.

Ammattilaisten suosikki

Pakkaskeleillä voi tuntua, että tavallisesti käytössä oleva kosteusvoide ei enää riitäkään ihon pehmeänä pitämiseen.

Kevyempi versio Weledan kulttimaineeseen nousseesta Skin Food -voiteesta sopii erinomaisesti myös rasvoittuvalle iholle meikin alle. Voide on meikkitaiteilijoiden ja kuulemma myös Hailey Bieberin lempparivoiteita.

Weleda Skin Food Light, 10,90 € / 30 ml.

Ihon omia kosteuttajia

The Ordinaryn tuotteet ovat hinta-laatuluokaltaan melko huikeita. Yksinkertaiset pakkaukset ja tarkkaan mietityt tehoaineet yhdistettynä siihen, että mainontaa ei tarvita, sillä tuotteiden maine kulkee suusta suuhun, mahdollistavat minimaaliset hinnat.

Kyseinen kosteusvoide käyttää hyväkseen tehoaineita, joita esiintyy ihossa luonnostaan: aminohapot, keramidit ja triglyseridit ovat kaikki erityisen hyviä kosteuttajia, jotka myös vahvistajat ja korjaavat ihon omaa suojakerrosta.

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA, 7,40 € / 30 ml.

Vitamiinishotti

Kukaan ihonhoidosta kiinnostunut on tuskin voinut välttyä C-vitamiinihuumalta: säännöllisesti käytettynä antioksidanttinen vitamiini tutkimusten mukaan kirkastaa, tasoittaa ja suojaa ihoa.

Tujuimmat C-vitamiiniannokset iholle saa seerumin kautta, mutta tehoihin saa lisäpotkua, kun mukaan lisää vielä vitamiinivoiteen. The Body Shopin voide on tämän joukon kallein, mutta C-vitamiinivoiteeksi kuitenkin edullisesta päästä. Geelimäisessä voiteessa on ihanan kevyt koostumus, joka kosteuttaa sopivasti sekaihoa sekä päivä- että yökäytössä.

The Body Shop Vitamin C Glow Boosting Moisturiser, 27,90 € / 50 ml.

Lähteet: Who What Wear, InStyle

Kuvat: Valmistajat