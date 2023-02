Ovatko huulet koko ajan rohtuneet? Tarkista huulirasvastasi, onko siinä tätä ainesosaa – löytyy monien suosimasta klassikkoputelista

Petrolatum muodostaa iholle suojaavan kalvon, mutta ei varsinaisesti kosteuta ihoa. Poimimme 4 huulirasvaa, jossa tätä ainesosaa ei ole.

Vanha kunnon vaseliinipurkki on oikea huulivoiteiden klassikko, eikö?

Vahamainen voide tuntuu ihanalta rohtuneilla huulilla – tai ainakin niin moni on tottunut ajattelemaan. Vaseliinissa on kuitenkin yksi perustavanlaatuinen ongelma: tuote on puhdasta petrolatumia, jolla ei itsessään ole mitään kosteuttavia ominaisuuksia.

Kosteuttamisen sijaan vaseliinin hoitoteho perustuu okkluusiolle: vaseliini muodostaa ihon pinnalle kalvon, joka sitoo kosteuden iholle. Vaseliini voi tuntua hoitavan huulia, mutta todellisuudessa tuote vain liukuu ihon pinnalla edestakaisin.

Jos huulet ovat päässeet huonoon kuntoon ja ihon oma kosteustasapaino on heikentynyt, ei pelkällä petrolatumilla todennäköisesti saa hoidettua niitä kuntoon.

Ei vaseliini kuitenkaan hyödytön tuote ole ihon- tai huulienhoidossa. New Beautyn haastattelema ihotautilääkäri Heidi Waldorf selittää, että vaikka vaseliinissa itsessään ei ole kosteuttavia ainesosia, se sitoo ihossa jo valmiiksi olevan kosteuden kyllä tiukasti iholle ja siten edesauttaa kuivan ja halkeilevan ihon paranemista.

Toisin sanoen, kun vaseliinivoiteen alle laittaa ihoa kosteuttavan ja hoitavan tuotteen, sitoo petrolatum ensimmäisen tuotteen ja sen raaka-aineet tiukasti iholle. Vaseliini onkin noussut pinnalle viime vuosina slugging-trendin myötä, jossa sitä laitetaan iholle ronski kerros yötä vasten muiden hoitotuotteiden päälle.

Poimimme huulirasvoja, joissa tehot perustuvat petrolatumin sijaan kosteuttaville ja hoitaville ainesosille:

Muun muassa jojoba- ja risiiniöljy kosteuttavat Labellon huuliöljyssä. Inci-listassa eli ainesosaluettelossa ne ovat nimillä ricinus communis seed oil sekä simmondsia chinesis seed oil. Labello Caring Lip Oil, 6,75 €.

BareMineralsin huulirasvassa hoitavia ja kosteuttavia raaka-aineita ovat esimerkiksi kookosöljy eli cocos nucifera nut oil, sheavoi eli butyrospermum parkii butter sekä skvalaani. Ageless Phyto-Retinol Lip Balm, 29 €.

Nimensä mukaisesti tässä rasvassa on mukana ihoa hoitavia peptidejä, avokadoöljyä (inci-listassa persea gratisimma oil) sekä soijapapuöljyä, jonka löytää inci-listasta nimellä glycine soja seed extract. Glow Hub Pep Talk Plumping Peptide Rescue Balm, 9,90 €.

Tämän voiteen tähtiainesosa on E-vitamiini, joka kulkee inci-listassa nimellä tocopherol acetate. E.l.f. Cosmetics Hydrating Core Lip Shine, 16,95 €.

Lähteenä käytetty myös: Stylecaster, Healthline

Kuvat: Valmistajat