Kahdeksan Suomi-mimmien asua, jotka haluamme heti kopioida – näillä 13 vaatteella se onnistuu

Näissä asuissa pärjää todistetusti myös Suomen säässä!

Onko asuinspis hukassa? Ei hätää, sillä kokosimme kahdeksan supertyylikästä Suomi-mimmien asua, jotka haluamme kopioida juuri nyt.

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan! Nämä asut toimivat takuulla Suomen säässä.

1. Nollarihame ja pitkät saappaat

Vaikka 2010-luvun muoti tekeekin tuloaan, vanha kunnon Y2K-muoti farkkuminihameineen ei ole menossa minnekään.

Minihame ei ehkä ole se kaikista kätevin vaate Suomen tammikuuhun, mutta näyttelijä Olga Heikkala on ratkaissut ongelman yhdistämällä sen pitkävartisiin saappaisiin ja kuviolliseen fleecetakkiin. Jos kokonaisuuden päälle heittää vielä pitkän toppatakin, pärjää asussa mainiosti ainakin nollakeleissä.

Weekdayn farkkuminihame on täydellinen tuliainen nollarilta, 40 €.

Vagabondin tolppakorkosaappaissa on asennetta, 190 €.

2. Pyjama ja pörröhattu

Pyjamia ja yömekkoja muistuttavat satiinivaatteet villitsivät 2010-luvulla ja aivan kuten muutkin tuon vuosikymmenen trendit aina ballerinoista peplum-paitoihin, myös satiinikuteet näyttäisivät tulleen takaisin muotiin.

Lue lisää: 3+8 kuvaa todistaa, että tämä hittipusero on taas muodissa – tätä milleniaalit eivät kenties sulata

Somevaikuttaja Peeta Peltola yhdistää satiiniyökkärin supertrendikkääseen pörröhattuun, joka kiinnittää katseen asussa kuin asussa.

Onarin superpörröinen bucket-hattu on valmistettu lampaan villasta, 310 €.

3. Turkoosi turritakki

Muodin parissa työskentelevän Milla Kuoksan tyylejä on nähty myös Who What Wearin sivuilla, eikä ihme, sillä nainen on aina trendien aallonharjalla. Niin myös tällä kertaa, sillä värikkäät turritakit ovat yksi tämän kevään isoimmista takkitrendeistä.

Lue lisää:

Tässä 7 tämän hetken himotuinta takkia, joista jokainen sopii nollakeliin – ja näyttää hyvältä vielä keväälläkin

Tämä pörrötakki on valmistettu kierrätyspolyesteristä, 199 €, H&M.

4. Korsetilla kasaan

Korsetit ovat olleet pinnalla jo jonkin aikaa, eikä trendille näy loppua. Ei ihme, sillä korsetilla kurot kasaan asun kuin asun, sillä se sopii yhteen lähes kaiken kanssa.

Somevaikuttaja Henrietta Harju on pukenut omansa satiinihameen ja meshpaidan kaveriksi.

Cybershopin satiinikorsetin kokohaarukka yltää XXXL:n asti, 49,90 .

5. Nahkapöksyt ja ripaus vihreä

Nahkahousut ovat yksi tämän kevään trendivaatteista. Asuun kuin asuun tulee ripaus särmää, kun farkut korvaa nahkapöksyillä.

Somevaikuttaja Hanna Angelvuo on pukenut pöksynsä osaksi perusasua, johon tuo ripauksen sitä jotain värikkäät asusteet. Vihreä pipo ei petä koskaan!

Näissä Kappahlin tekonahkapöksyissä on suorat lahkeet ja korkea vyötärö, 49,99 €.

Tällä pipolla tuot asuun kuin asuun väriä, 17,95 €, Ichi.

6. Yhden värin taktiikka

Somevaikuttaja Didem Özgünin asu osoittaa, että beige on kaikkea muuta kuin tylsä väri! Yksivärinen asu näyttää mielenkiintoiselta, kun erilaisia materiaaleja ja leikkauksia yhdistelee rohkeasti. Plussaa myös siitä, että tässä asussa pärjää Pohjois-Suomessakin!

Jos kaapistasi ei löydy valmiiksi mökkifleeceä, suuntaa katseesi tähän Jankyardin versioon, 59,95 €.

Kevät on nurkan takana, joten on aika kaivaa lippikset esiin, 37 €, Ralph Lauren.

7. Baskeri ja raitapaita

Jos kaipaat asuinspiraatiota nimenomaan klassiseen tyyliin, suuntaa katseesi somevaikuttaja Sara Vannisen asuihin. Siniset farkut, raitaneule, beige villakangastakki ja musta baskeri ei petä koskaan!

Alex Millin raitaneule on 100% puuvillaa, 142,29 €.

Baskeri on hattuhyllyn todellinen klassikko, joka palaa muotiin uudestaan ja uudestaan, 19,90 €, Lasessor.

8. Kypärämyssy ja nopeet lasit

Kaikkialla Suomessa ei vielä pärjää lippiksellä, joten jos päätä palelee, kiskaise kaulaan kypärämyssy somevaikuttaja Maiju Voutilaisen tapaan. Viimeistele kokomusta tyyli koruilla ja näyttävillä aurinkolaseilla.

Jos viima yllättää, vaihda lätsä ja baskeri balaclavaan. Ne toimivat myös yhdessä! 19,99 €, Ellos.

Viimeistele asu villeillä laseilla, 35 €, & Other Stories.

