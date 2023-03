Jos haluaa käyttää vain kotimaista kosmetiikkaa kasvoilla, vartalolla ja hiuksissa, se todellakin onnistuu. Niin valikoima kuin hintaskaalakin ovat laajoja, ja joukossa on yhä enemmän luonnonkosmetiikkaa.

KLASSIKOT:

Riittoisa putsari

Kaurapuuro on harvoin yhtä houkuttelevaa! Tuorekosmetiikan pioneerin kasvosaippuassa puuroa on vain nimeksi, mutta koostumuksessa on kyllä elintarvikelaatuista kauraa, hiivaa sekä kookos-, rypsi- ja pellavansiemenöljyjä. Niiden ansiosta saippua ei kuivata vaan hoitaa ihoa. Tuote vaahdotetaan kosteissa käsissä, pyöritellään iholle ja huuhdellaan. Se poistaa kasvoilta hellästi lian ja meikin, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös vartalolle. Plussaa riittoisuudesta, mikä ei ole itsestäänselvyys samantyyppisille tuotteille.

Kaurakasvosaippua sopii myös herkän ihon puhdistukseen. Vaahdota ensin käsissä huolellisesti. Niki Newd Oatmeal Soap -kasvosaippua, 38 €.

Kuivan ihon ravitsija

Kasvoöljyfanin ehdoton luottotuote kosteuttaa ihoa ja tasapainottaa sen talintuotantoa jojoba-, aprikoosinkivi ja manteliöljyillä. Lisäksi se auttaa helpottamaan punoitusta couperosaiholla juhannusruusulla. Koostumus on silkkinen ja helposti imeytyvä. Kokeile myös voiteen joukossa, niin saat lisää hoitavuutta. Tämä sopii hehkuntuojaksi myös meikin alle. Luonnonkosmetiikkaa.

Frantsila Ruusu kasvoöljy, 23,70 €.

Tuoksuton tukan tuuhentaja

Moni haluaa vähentää arjen tuoksukuormaa tai ei yksinkertaisesti siedä hajusteita. Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa yhteistyössä tehty hajusteeton kuivashampoo on varsin pätevä arjen pikkuapulainen. Matkakoko kulkee helposti mukana ja raikastaa sekä tuuhentaa pipon tai treenin latistaman kampauksen uuteen loistoon muutamalla suihkauksella. Saatavilla on myös isompi koko.

Erisan Hajusteeton kuivashampoo, 3,90 €.

Hiuspohjan pelastaja

Kun tuote pysyy myynnissä yli 60 vuotta, siinä täytyy olla jotain aivan erityistä. Legendaarinen hiuspohjaa tasapainottava ja syväpuhdistava öljyhoito ehkäisee päänahan kuivumista, hilseilyä ja kutinaa risiini-, oliivi- ja vehnänalkioöljyllä. Samalla se antaa kiiltoa. Öljyhoito levitetään kuivaan hiuspohjaan ja tukkaan vartti ennen shampoopesua, joten toisin kuin voisi luulla, se ei jätä hiuksia rasvaisen näköisiksi ja tuntuisiksi. Pullosta riittää öljyä useaan hoitoon, joten hinta ei päätä huimaa.

Kokeile vaikka ennen saunaa. XZ Aito Öljyhoito, 5,90 €.

Kasvojen kirkastaja

Sarjan suosituin seerumi on jo kiistaton klassikko mutta myös juuri uudistunut. Siinä on nyt kolminkertaisen hyaluronihapon ja lakasta saatavan C-vitamiinin lisäksi polyglutamiinihappoa, joka tehostaa hyaluronihapon kosteuttavaa vaikutusta ja tehostaa ihon luontaista suojaa. Tuoksu, tuntu ja teho ovat onneksi ennallaan. Loistava etenkin aamukäytössä ja meikin alla, kun kaipaat iholle heleyttä ja kosteutta. Vegaaninen.

Kirkastaa tehokkaimmin, kun käytät aamuin illoin. Lumene Valo Nordic-C Kirkastava hyaluronitiiviste, 32,45 €.

UUTUUDET:

Kevyt kosteuttaja vartalolle

Hoitonesteet ovat tuttuja kasvojenhoidosta, mutta vartalonhoidossa tämä tuote on pioneeriosastoa. Raikas suihke kosteuttaa ihoa koivunmahlalla ja suojaa antioksidanteilla ja prebiooteilla. Tuote sopii myös niille, jotka eivät pidä vartalovoiteiden tunnusta iholla tai joilla on aina kiire pukea. Hoitonesteen voi vain suihkia iholle ja hieroa kevyesti. Metsäinen tuoksu on niin hyvä, että se palvelee myös luonnollisena hajuvetenä. Sertifioitua vegaanista luonnonkosmetiikkaa.

Unna Nordic Kaisla Hydrating Body Mist -vartalosuihke, 28 €.

Tuuhentaja hennolle tukalle

Jokainen hentohiuksinen tietää, miten helppo tukka on latistaa väärällä muotoilutuotteella. Vuonna 1997 perustettu sarja tuntee suomalaisen hiuslaadun ja osaa siksi taklata tämänkin ongelman. Hiukan geelimäinen, täysin tahmaamaton föönausvoide on höyhenen kevyt mutta silti tuuhentava vaihtoehto volyymia kaipaaville hiuksille. Se ei tunnu hiuksissa miltään vaan antaa kuohkeutta ja kiiltoa. Vegaaninen tuote levitetään tyvestä latvaan pyyhekuivaan tukkaan ja sitten föönataan. Raikas tuoksukin vielä.

Four Reasons Original Blow-Dry Fluid -föönausvoide, 13,90 €.

Nestemäinen tehohoito kasvoille

Ylellinen tehohoitoneste on ihominimalistin ässä hihassa. Holistiseen ihonhoitoon erikoistuneen kosmetologin Katja Kokon kehittämä tuote kosteuttaa mutta myös tasapainottaa ihon pH-arvoa, kuorii ihon pintaa ja helpottaa epäpuhtauksia hedelmähapoilla. Ginkgo biloba eli neidonhiuspuu-uute suojaa ihoa antioksidanteilla ja lupaa tehostaa mikroverenkiertoa. Sopivasti hapan, pH:n 3,6 koostumus voi auttaa helpottamaan aknea, rosaceaa ja atopiaa, koska ihosairauksissa pH on usein koholla. Aavistuksen geelimäinen koostumus on helppo levittää kasvoille, koska se ei valu. Tämä lisää hehkua! Vegaaninen.

Käytä joka päivä tai kerran pari viikossa, jos ihosi on ohut ja herkkä. Yin Your Skin Ihme Botanical Wonder Essence -hoitoneste, 65 €.

Mainio monitoimivoide

Yksi hyvä voi riittää. Tästä ajatuksesta syntyi jojoba- ja marjaöljyjä sisältävä antioksidanttinen hoitovoide, joka suojaa, ravitsee ja tasapainottaa herkkääkin ihoa. Voiteen kehittäjä on Jonna Jalkanen, joka muistetaan suositusta Sophie La Girafe Baby -kosmetiikasta. Miedontuoksuista voidetta voi käyttää aamuin illoin, meikin alla, kasvojen lisäksi vartalolle ja vaikka koko perheelle. Voiteesta syntyy muutaman öljytipan kanssa kasvonaamio, ja ohuesti taputeltuna se hoitaa myös silmänympäryksiä. Ylellinen mutta käytännöllinen tuote on vegaaninen ja sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Aiva The Cream -voide, 36,90 €.

Heleyttäjä silmänalusille

Kevyesti sävyä sisältävä silmänympärystuote tuo kaivattua valoa silmien alle, joten ilme näyttää käytön jälkeen vähemmän väsyneeltä. Luomukoivunmahla, hyaluronihappo ja maitohorsmauute kosteuttavat ihoa reippaasti. Koostumus on kivan virkistävä ja ennemmin seerumi kuin voide. Pieni määrä kerralla riittää. Uusi, kotimaisen suuryritys Bernerin kehittämä sarja on vegaaninen ja sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, ja sen raaka-aineet ovat luomuviljeltyjä tai villeinä kasvaneita.

Pohjustaa kauniisti myös silmämeikin. Natuk Hydra Boost Power Nap heleyttävä silmänympärysvoide, 17,90 €.

Metsäkylpy käsille

Tämä käsivoide auttaa pitämään ihon suojakerroksen kunnossa silloinkin, kun jatkuva pesu kuivattaa ihoa. Se sisältää suomalaista keksintöä metsäpölyä eli Reconnecting Nature -uutetta, jossa on tuhansia hyviä metsämikrobeja. Luonnonkosmetiikan parissa pitkään työskennelleiden Karita Sainion ja Maria Varonin luoman sarjan tuotteet on suunniteltu erityisesti herkän ihon hoitoon. Käsivoiteen harmahtavaa väriä ei kannata säikähtää, sillä se hälvenee voidetta levittäessä. Rauhoittava aidon laventelin tuoksu tekee tästä mainion yötuotteen. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Moi Forest Lavender Forest Dust After Care -käsivoide, 15,50 €.

Hoitava kasvovesi

Orvokkia, lemmikkiä ja ruusua sisältävä kasvovesi kosteuttaa ihoa ja auttaa muita ihonhoitotuotteita imeytymään. Lisäksi sillä voi herättää itsensä aamuisin tai virkistää nuupahtaneen meikin iltapäivällä. Säännöllisessä käytössä kasvovesi lupaa parantaa ihon kosteustasapainoa. Plussaa pumpusta, joka sumuttaa tehokkaasti. Helsinkiläisen Maria Nummenpään perustaman sarjan tuotteet sisältävät poikkeuksellisen suuren pitoisuuden aktiiviaineita, ja ne valmistetaan Tervakoskella. Vegaaninen, luonnonkosmetiikkaa.

Purodoré Hydrating Floral Toner -hoitovesi, 36 €.

Edullinen puhdistusgeeli

Jos reilulla vitosella saa näin hyvää kotimaista luonnonkosmetiikkaa, siihen kannattaa tarttua. Raikas puhdistusgeeli poistaa meikin ja lian kasvoilta nopeasti, ja vaikka koostumus on geelimäinen, se ei kuivata. Putsari sisältää fermentoitua kaarnikkauutetta eli variksenmarjaa ja Fazerin myllyn sivuvirtana saatavaa kauraksylitolia, jotka auttavat kosteuttamaan ihoa pesun aikana. Bernerin valmistama uusi vegaaninen ja biohajoava sarja on sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Muista pyöritellä hetki iholla. Herbina Nature Puhdistusgeeli, 5,90 €.

MEIKIT:

3 x Suomessa tehty

Suomalaisia meikkejä on yhä varsin vähän, alle kymmenellä sarjalla. Suomessa syntyvät meikit tehdään osin käsityönä, mikä nostaa niiden hintaa. Rahoille saa kuitenkin vastinetta: koostumukset tuntuvat miellyttäviltä ja hoitavat ihoa. Kaikki nämä meikit on valmistettu Suomessa.

Helposti sormin levittyvä poskipuna karistaa kasvoilta väsymyksen. By Raili Pro Glow Cream Blush 030 Coral, 32 €. Kosteuttava huulikiilto täyteläistää muttei tahmaa. Lumene Luminous Shine Hydrating & Plumping Lip Gloss 6 Soft Pink, 9,90 €. Ohut, kosteuttava meikkivoide tasoittaa ja heleyttää ihon sävyä. Korento Age Defying Serum Foundation, 45 €, kuusi sävyä.

