Tavalliset suomalaiset paljastavat luottoripsivärinsä – suursuosioon noussut tuote ”ei leviä edes saunassa”

Etsinnässä uusi suosikkiripsiväri? Vaikka ei olisi, kurkkaa nämä suosikit – saatat yllättyä.

Noniin, ja taas on ripsiväri pitkin ylä- ja alaluomia. Oletko metsästänyt toimivaa ripsiväriä jo pitkään, mutta et raaskisi ostaa putelia summamutikassa? Vai kaipaatko luottoripsariisi vähän vaihtelua?

Pyysimme Me Naisten Instagram-seuraajia paljastamaan luottoripsarinsa. Suosikkeja kertyi neljän euron ripsarista luksustuotteisiin. Täydensimme listan toimituksen omilla suosikeilla.

Suomalaisten suosikkiripsivärit 2022:

Sensai Lash Volumiser Mascara 38°C

Sensai Lash Volumiser Mascara 38°C 10ml, 37,90 euroa.

Suorastaan ylivoimaiseen suosioon kansan syvissä riveissä nousi Kanebon Sensai-ripsiväri. Kaikki Sensai-ripsarit saivat mainintoja, mutta suosituimmat niistä olivat Sensai Lash Volumiser Mascara 38°C sekä kaarevaharjaisempi Sensai Mascara 38°C Volumising.

Myös Sensain tuuheuttava versio keräsi kehuja. 8 ml, 32, 50 euroa.

Sensaita kehuttiin sen perinteisestä ripsiväristä poikkeavan koostumuksen vuoksi, joka pysyy ripsessä säällä kuin säällä, mutta irtoaa ripsistä nimensä mukaisesti lämpimässä vedessä.

”Kestää sateen ja naurut. Kaiken lisäksi sopii myös herkille silmille.”

”Ei varise eikä leviä edes saunassa. Helppo poistaa pelkällä vedellä.”

”Klassikko heille, joilla on rasvaiset luomet ja joilla ripsari tuppaa siksi aina leviämään ala- ja yläluomille päivän aikana. 38-asteisella vedellä pois lähtevä ripsari on silloin paras, ja tämä Sensain on varsin toimiva. Harja on kapea ja vähän kaareva, ja se ylettää jokaiseen ripseen. Megaräpsyjä ei tällä saa, mutta arkiripsarina luottotuote.

”Ei varise, ei suttaannu, ei pandalookia. Saa volyymia ja pituutta.”

”Näyttävät ripset ja kestää huoletta pitkään.”

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara

Maybellinen suosikkimaskaran vedenpitävä versio kustantaa 14,90 euroa, 6ml.

Kyselyssä suursuosioon nousi myös tämä Maybellinen ripsiväri. Tuotteen kerrottiin suorittavan moitteettomasti kaikki ripsivärin perustehtävät: se tekee ripsistä näyttävät, eikä leviä vaikeissakaan tilanteissa.

”Kestää hyvin, ei varise. Toimii myös rasvoittuvan ihon kanssa, ei leviä eikä suttaa.”

”Vedenpitävä versio todella pitää!”

Lancome Hypnose Mascara

Lancomen ripsiväri lupaa ripsiin jopa kahdeksan kertaa enemmän volyymia. 6,5 ml, 23,90 euroa.

Lancomen Hypnose nousi myös vastaajien suosioon. Suosikkiripsivärin tehon kerrotaan perustuvan levityskertojen määrään: Tuotetta on helppo lisätä siististi useampi kerros riippuen siitä, kuinka näyttävät ripset milloinkin haluaa.

”Klassikko ja suosikki, kun haluaa näyttävät räpsyt.”

”Ripsistä tulee erotellut, ja väriä voi halutessaan kerrostaa. Lähtee helposti pois 38 asteessa.”

Lancomelta suosiota keräsi myös merkin Lash Idole -mascara.

”Pidentää, erottelee, tuuheuttaa, pysyy – mitä muuta voi ripsarilta enää kaivata? Tarvittaessa saa joko luonnollisen ja siistin tai kerrostamalla myös dramaattisemman lopputuloksen.”

Tonymoly Panda's Dream Smudge Out Mascara Long Lash

Tonymolyn Pandaunelma lupaa pandapäivien olevan takanapäin. 10g, 17,90 euroa.

Suloisesta ulkomuodostaan huolimatta tätä ripsiväriä ei kannata aliarvioida. Tämä tuote lupaa pysyä ripsissä kauniina säällä kuin säällä. Ripsivärin luvataan lähtevän silmistä noin 38-asteisella vedellä.

”Ei suttaannu, lähtee pois vain lämpimällä vedellä.”

”Tästä ei ole paluuta muihin!”

Essence Princess False Lash Effect

Essencen putilossa on paitsi jopa tuplasti enemmän tuotetta moniin muihin ripsiväreihin nähden, se on myös suosikeista edullisin. 12ml, 4,09 euroa.

Tämä Essencen taskuraketti on varmasti kyselyn suosikeista edullisin, eikä suotta: prinsessaripset lupaava tuote keventää lompakkoa vain noin neljän euron verran.

”Pidentää ja tuuheuttaa.”

”Ei uskoisi muutaman euron tuotteeksi. Hintaansa nähden toimii.”

Clinique Lash Power Mascara

Cliniquen väristä voimaa ripsiin. 6ml, 29,00 euroa.

Cliniquen ohutharjainen ripsiväri keräsi myös runsaasti mainintoja. Tuote lupaa kestää sateen, hikoilun, kosteuden ja kyyneleet, ja sen se ainakin kyselyyn vastanneiden ripsarinkäyttäjien mielestä tekee. Allergiatestattu ja hajusteeton tuote sopii myös herkkäsilmäisille.

”Tässä on ihanan näppärä, kapea ja tiivis harja. Pitkäkestoinen koostumus. Lopputulos on melko luonnollinen, mutta toimii etenkin alaripsissä.”

”Ei rapise, kestää koko päivän ja tuo arkimeikkiin riittävästi näköä.”

L'Oreal Paris Telescopic Mascara Black

L’Orealin tuote lupaa pitkät ja erotellut ripset. 8ml. 19,10,

L’Orealin kumiharjainen mascara lupaa klassisen lookin, pitkälle kaartavat ja erotellut ripset. Kommenteista päätellen tuote lunastaa lupauksen.

”Tartuin tähän ripsiväriin aikoinaan ystäväni suosituksesta vuosia sitten. Aina välillä kokeilen jotain toista ripsiväriä vain todetakseni, että en saa yhtä pitkiä ripsiä millään toisella ripsivärillä. Kultainen Telescopic ei myöskään tartu yläluomiin ja pysyy kiltisti paikallaan koko päivän.”

”Täydellisesti erotellut, superpitkät ripset.”

Muita suomalaisten suosikkeja:

Lorealin Lash Paradise Waterproof. ”Tuuheuttaa ja pidentää ripsiä paakkuuntumatta.”

Benefit BadGal Bang! Mascara. ”Antaa tuuheat ja pitkät ripset, eikä värise päivän aikana.”

It Cosmetics Superhero™ -maskara. ”Pysyy varisematta, eikä leviä yläluomille.”

Estée Lauder Double Wear Zero-Smudge Lengthening Mascara.

L’Oreal Volume Million Lashes Mascara.

Lumene Nordic Berry Curl Mascara.

Dermosil Maximizing Moist Proof -ripsiväri.

Màdara Deep Matter -tuuheuttava ripsiväri.

Essence Bye Bye Panda Eyes! Mascara.

Kuvat: valmistajat

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa heinäkuussa 2022.

